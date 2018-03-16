واشنطن:رحلة مروحيتنا المتحطمة عادية

واشنطن-مرسي ابو طوق: قتل سبعة جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم في غرب العراق، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية الجمعة. وأكد إن المروحية «كانت تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليس مهمة غير عادية». وقال المسؤول «كان على متن المروحية سبعة أشخاص ويعتقد أنهم قتلوا جميعا». غير ان مصدرا عراقيا ابلغ الصحافة بأن ضابطا كان بين القتلى . وقال مسؤول آخر إن اربعة من القتلى عناصر في سلاح الجو الاميركي.
وافاد بيان لوزارة الدفاع الاميركية إن المروحية التي تحطمت هي من طراز سيكورسكي إتش.إتش-60 بيف هوك، وأن الحادث ليس ناجما على ما يبدو عن عمل عدائي.