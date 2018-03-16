واشنطن:رحلة مروحيتنا المتحطمة عادية

واشنطن‭-‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭: ‬‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬أميركيين‭ ‬عندما‭ ‬تحطمت‭ ‬مروحيتهم‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬الجمعة‭. ‬وأكد‭ ‬إن‭ ‬المروحية‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بعملية‭ ‬نقل‭ ‬روتينية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬وليس‭ ‬مهمة‭ ‬غير‭ ‬عادية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬‮«‬كان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المروحية‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬قتلوا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬عراقيا‭ ‬ابلغ‭ ‬الصحافة‭ ‬بأن‭ ‬ضابطا‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ . ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬اربعة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاميركي‭.‬

وافاد‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬إن‭ ‬المروحية‭ ‬التي‭ ‬تحطمت‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سيكورسكي‭ ‬إتش‭.‬إتش‭-‬60‭ ‬بيف‭ ‬هوك،‭ ‬وأن‭ ‬الحادث‭ ‬ليس‭ ‬ناجما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬عدائي‭.‬