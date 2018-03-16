الخطوط الهندية ستعبر السعودية إلى إسرائيل

نيودلهي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الهندية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬طائراتها‭ ‬ستعبر‭ ‬الأجواء‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬تل‭ ‬ابيب،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تنهي‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الحظر‭ ‬السعودي‭ ‬لاستخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للمملكة‭ ‬لمثل‭ ‬تلك‭ ‬الرحلات‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬برافين‭ ‬باتناغار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ستبدأ‭ ‬رحلات‭ ‬الخطوط‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬ستستغرق‭ ‬مدة‭ ‬الرحلة‭ ‬حوالي‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬وخمس‭ ‬دقائق‭ ‬وستعبر‭ ‬الاجواء‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬فيما‭ ‬اقترح‭ ‬نظيره‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬فكرة‭ ‬المرور‭ ‬فوق‭ ‬السعودية‭.‬