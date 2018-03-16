الخطوط الهندية ستعبر السعودية إلى إسرائيل

نيودلهي-(أ ف ب) – أعلنت شركة الخطوط الهندية الجمعة أن طائراتها ستعبر الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى تل ابيب، في خطوة تنهي عقودا من الحظر السعودي لاستخدام المجال الجوي للمملكة لمثل تلك الرحلات.
وقال المتحدث باسم الشركة برافين باتناغار لوكالة فرانس برس «ستبدأ رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل اعتبارا من 22 آذار/مارس. ستستغرق مدة الرحلة حوالي سبع ساعات وخمس دقائق وستعبر الاجواء السعودية».
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المسار الجديد في تموز/يوليو الماضي فيما اقترح نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير فكرة المرور فوق السعودية.