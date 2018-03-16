الملكية الأردنية تعود الى أربيل والسليمانية

عمان‭,‬‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬الأردنية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬الى‭ ‬إربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انها‭ ‬‮«‬ستستأنف‭ ‬تشغيل‭ ‬رحلاتها‭ ‬الجوية‭ ‬المجدولة‭ ‬بين‭ ‬عمان‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مدينتي‭ ‬إربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬إعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬انها‭ ‬‮«‬ستعرض‭ ‬للمسافرين‭ ‬إلى‭ ‬هاتين‭ ‬الوجهتين‭ ‬أسعارا‭ ‬مخفضة‭ ‬بقيمة‭ ‬280‭ ‬دينارا‭ (‬نحو‭ ‬395‭ ‬دولار‭) ‬لرحلتي‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‮»‬‭. ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المسافرين‭ ‬‮«‬يمكنهم‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬إعتبارا‭ ‬من‭ (‬الجمعة‭) ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬للسفر‭ ‬بهاحتى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬حزيران‮»‬‭.‬

و‭ ‬للملكية‭ ‬الاردنية‭ ‬10‭ ‬رحلات‭ ‬اسبوعيا‭ ‬الى‭ ‬اربيل‭ ‬واربع‭ ‬رحلات‭ ‬اسبوعية‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭.‬