الملكية الأردنية تعود الى أربيل والسليمانية

عمان,- الزمان : أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها من عمان الى إربيل والسليمانية في كردستان العراق اعتبارا من الأول من نيسان/ابريل. وقالت الشركة في بيان انها «ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية شمال العراق إعتبارا من الاول من نيسان المقبل». واضافت انها «ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعارا مخفضة بقيمة 280 دينارا (نحو 395 دولار) لرحلتي الذهاب والإياب». واشارت الى ان المسافرين «يمكنهم شراء التذاكر إعتبارا من (الجمعة) وحتى نهاية الشهر الحالي، للسفر بهاحتى الثامن من شهر حزيران».
و للملكية الاردنية 10 رحلات اسبوعيا الى اربيل واربع رحلات اسبوعية الى السليمانية.