النرويج تجيز سحب الجنسية

اوسلو‭- ‬الزمان‭ : ‬تبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬النروجي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬تعديلا‭ ‬يسمح‭ ‬بسحب‭ ‬الجنسية‭ ‬وسط‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضحية‭ ‬هجوم‭ ‬اعتداء‭ ‬دام،‭ ‬بتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬الارهابيين‭. ‬وصوت‭ ‬النواب‭ ‬باغلبية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬صوتا‭ — ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬العماليون‭ –‬،‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة،‭ ‬على‭ ‬امكانية‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬النروجية‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬اذا‭ ‬ادين‭ ‬بالارهاب‭ ‬او‭ ‬الابادة‭ ‬او‭ ‬بجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاستيعاب‭ ‬المحافظ‭ ‬يان‭ ‬توري‭ ‬سانر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬امر‭ ‬خطير‭ ‬ويتطلب‭ ‬تبريرا‭ ‬متينا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬النص‭ ‬يضمن‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الضرورات‭ ‬الامنية‭ ‬وحماية‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭.‬

لكن‭ ‬المناقشات‭ ‬هيمن‭ ‬عليها‭ ‬جدل‭ ‬حاد‭ ‬اطلقته‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬سيلفي‭ ‬ليستهوغ‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬الشعبوي‭ ‬المعادي‭ ‬للهجرة‭.‬