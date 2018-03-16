وصفة سهلة للإفطار الصحي والأجبان ليست سبب الحساسية

برلين – الزمان : قال خبير الصحة الألماني فابيان كرابف إنه أثناء النوم ليلاً تحدث عمليات إصلاح في الجسم، فينخفض مستوى الأحماض الأمينية في الصباح بشدة. وأضاف الخبير لدى معهد استشارات الصحة المهنية، أنه يمكن مواجهة ذلك بالإفطار الصحي، الذي يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات، مثل خبز الحبوب الكاملة والموسلي مع الحليب، حيث يمد هذا الإفطار الجسم بالطاقة باستمرار ولمدة طويلة تمتد إلى الظهيرة.
وصحيح أن الإفطار المحتوي على السكريات يمد الجسم بالطاقة مدةً قصيرة، غير أنه يؤدي، على المدى المتوسط إلى نوبات جوع شديد، وفي أسوأ الأحوال قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر بالدم.
ومع الإفطار المحتوي على الدهون، كالبيض والنقانق، ينشغل الجسم بالهضم مدة نصف يوم، ما يؤثر بالسلب على الطاقة والتركيز أثناء العمل. فيما ذكرت مجلة «ليبنسميتل براكسيس» الألمانية أنه لا يتعين على مرضى الحساسية من اللاكتوز أو عسر هضمه، الاستغناء التام عن الجبن، حيث توجد أصناف مناسبة لهم. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والغذاء أنه وبشكل عام تعد الأصناف المُعتقة، أي التي يستغرق نضجها وقتاً طويلاً، مناسبة لمرضى العجز عن هضم اللاكتوز، مثل الإيمنتال وإلايدام والجودة والبارميزان.
ويرجع السبب في ذلك إلى أنه عندما تنضج هذه الأصناف يتحول سكر الحليب «اللاكتوز» إلى حمض اللاكتيك. ومع زيادة النضج، يحتوي الجبن على كمية قليلة من سكر الحليب، حيث تحتوي كل الأصناف المعتقة بشكل طبيعي على أقل من 0.1 غرام من سكر الحليب لكل 100 غرام.
وتتمثل أعراض عُسر هضم اللاكتوز، في انتفاخ البطن والتقلصات والإسهال والمغص والغثيان وقرقرة البطن وقيء، وتظهر هذه الأعراض بعد تناول منتجات تحتوي على اللاكتوز.