وصفة سهلة للإفطار الصحي والأجبان ليست سبب الحساسية

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬قال‭ ‬خبير‭ ‬الصحة‭ ‬الألماني‭ ‬فابيان‭ ‬كرابف‭ ‬إنه‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬ليلاً‭ ‬تحدث‭ ‬عمليات‭ ‬إصلاح‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬فينخفض‭ ‬مستوى‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬بشدة‭.‬‭ ‬وأضاف‭ ‬الخبير‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬استشارات‭ ‬الصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬بالإفطار‭ ‬الصحي،‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬البروتينات‭ ‬والكربوهيدرات،‭ ‬مثل‭ ‬خبز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والموسلي‭ ‬مع‭ ‬الحليب،‭ ‬حيث‭ ‬يمد‭ ‬هذا‭ ‬الإفطار‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬باستمرار‭ ‬ولمدة‭ ‬طويلة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬الظهيرة‭.‬

وصحيح‭ ‬أن‭ ‬الإفطار‭ ‬المحتوي‭ ‬على‭ ‬السكريات‭ ‬يمد‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬مدةً‭ ‬قصيرة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يؤدي،‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬نوبات‭ ‬جوع‭ ‬شديد،‭ ‬وفي‭ ‬أسوأ‭ ‬الأحوال‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭.‬

ومع‭ ‬الإفطار‭ ‬المحتوي‭ ‬على‭ ‬الدهون،‭ ‬كالبيض‭ ‬والنقانق،‭ ‬ينشغل‭ ‬الجسم‭ ‬بالهضم‭ ‬مدة‭ ‬نصف‭ ‬يوم،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬والتركيز‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭.‬‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ليبنسميتل‭ ‬براكسيس‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬الحساسية‭ ‬من‭ ‬اللاكتوز‭ ‬أو‭ ‬عسر‭ ‬هضمه،‭ ‬الاستغناء‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬الجبن،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬أصناف‭ ‬مناسبة‭ ‬لهم‭. ‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والغذاء‭ ‬أنه‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬تعد‭ ‬الأصناف‭ ‬المُعتقة،‭ ‬أي‭ ‬التي‭ ‬يستغرق‭ ‬نضجها‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً،‭ ‬مناسبة‭ ‬لمرضى‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬هضم‭ ‬اللاكتوز،‭ ‬مثل‭ ‬الإيمنتال‭ ‬وإلايدام‭ ‬والجودة‭ ‬والبارميزان‭.‬

ويرجع‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تنضج‭ ‬هذه‭ ‬الأصناف‭ ‬يتحول‭ ‬سكر‭ ‬الحليب‭ ‬‮«‬اللاكتوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حمض‭ ‬اللاكتيك‭. ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬النضج،‭ ‬يحتوي‭ ‬الجبن‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬سكر‭ ‬الحليب،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬الأصناف‭ ‬المعتقة‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬0‭.‬1‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬سكر‭ ‬الحليب‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬غرام‭.‬

وتتمثل‭ ‬أعراض‭ ‬عُسر‭ ‬هضم‭ ‬اللاكتوز،‭ ‬في‭ ‬انتفاخ‭ ‬البطن‭ ‬والتقلصات‭ ‬والإسهال‭ ‬والمغص‭ ‬والغثيان‭ ‬وقرقرة‭ ‬البطن‭ ‬وقيء،‭ ‬وتظهر‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اللاكتوز‭.‬