نبيلة عبيد تقدم نصائح للحفاظ على البشرة

القاهرة‭ -‬الزمان‭ : ‬أثارت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬المخضرمة‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬المعروفة‭ ‬بكثرة‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬،جدلا‭ ‬كبيراً‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بسبب‭ ‬جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭ ‬وظهرت‭ ‬فيها‭ ‬بإطلالة‭ ‬شبابية‭ ‬أثارت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬خضوعها‭ ‬لعمليات‭ ‬تجميل‭.‬

وردت‭ ‬عبيد،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تخضع‭ ‬لأي‭ ‬عمليات‭ ‬تجميل‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬بشرتها‭ ‬باستخدام‭ ‬الطرق‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مثل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتناول‭ ‬الأغذية‭ ‬الصحية،‭ ‬والإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬لما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬فيتامينات‭ ‬مفيدة‭ ‬للبشرة‭.‬

ووجهت‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬نصيحة‭ ‬لكل‭ ‬فتاة‭ ‬بأن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬بشرتها‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الطرق،‭ ‬وألّا‭ ‬تفرط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬المشبّع‭ ‬بالدهون‭ ‬والسكر‭ ‬الأبيض،‭ ‬وتبتعد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬السيّئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬بشرتها‭ ‬نضرة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬السنوات‭.‬