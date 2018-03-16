نبيلة عبيد تقدم نصائح للحفاظ على البشرة

القاهرة -الزمان : أثارت الفنانة المصرية المخضرمة نبيلة عبيد، المعروفة بكثرة عمليات التجميل ،جدلا كبيراً مؤخرًا بسبب جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها وظهرت فيها بإطلالة شبابية أثارت العديد من التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل.
وردت عبيد، على هذه التساؤلات في تصريحات صحفية مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل مؤخرًا، ولكنها تحافظ على بشرتها باستخدام الطرق الطبيعية، مثل ممارسة الرياضة، وتناول الأغذية الصحية، والإكثار من الخضروات لما فيها من فيتامينات مفيدة للبشرة.
ووجهت نبيلة عبيد، نصيحة لكل فتاة بأن تحافظ على بشرتها باستخدام هذه الطرق، وألّا تفرط في تناول الطعام المشبّع بالدهون والسكر الأبيض، وتبتعد عن كل العادات الغذائية السيّئة، وهو ما قد يساعدها على بقاء بشرتها نضرة مع مرور السنوات.