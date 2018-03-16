أين تكمن فوائد شرب القهوة بانتظام يومياً؟

برلين‭ -‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬

لايزال‭ ‬الخلاف‭ ‬الطبي‭ ‬مستمراًحول‭ ‬القهوة‭ ‬بين‭ ‬الفوائد‭ ‬والمضار،‭ ‬حيث‭ ‬ذهب‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬مفيدة‭ ‬للكبد‭ ‬والقلب‭ ‬والدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يرى‭ ‬آخرون‭ ‬أنها‭ ‬تضر‭ ‬الأعصاب‭ ‬وتُجهد‭ ‬القلب‭ ‬وتُهيّج‭ ‬المعدة،‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬الآراء؟‭ ‬وللإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬كريستيان‭ ‬سينا،‭ ‬إنه‭ ‬وفق‭ ‬المعلومات‭ ‬العلمية‭ ‬المتوفرة‭ ‬حالياً‭ ‬تعد‭ ‬فوائد‭ ‬القهوة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مضارها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن،‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬احتساء‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬فناجين‭ ‬قهوة‭ ‬يومياً‭ ‬لا‭ ‬يُشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭. ‬وأضاف‭ ‬اختصاصي‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬تعد‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬علاج‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض،‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الفعالة‭ ‬بالقهوة،‭ ‬مثل‭ ‬حمض‭ ‬الكلوروجينيك،‭ ‬تتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬مثبط‭ ‬للالتهابات،‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي،‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬التهاباً‭ ‬مزمناً‭ ‬بالكبد‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬بيرغيت‭ ‬فارنيكه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تحمل‭ ‬القهوة،‭ ‬وتهاجمهم‭ ‬متاعب‭ ‬المعدة‭.‬

ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مادة‭ ‬الكافيين،‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬الهضم،‭ ‬مسببة‭ ‬آلام‭ ‬البطن‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تنصح‭ ‬فارنيكه‭ ‬باحتساء‭ ‬القهوة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭.‬

ويمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬صنف‭ ‬آخر‭ ‬مثل‭ ‬الإسبريسو،‭ ‬الذي‭ ‬يُسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬معدة‭ ‬أقل‭.‬

تحذير‭ ‬للنساء

وبالنسبة‭ ‬للأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬فيمكنهم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القهوة‭ ‬المُحضّرة‭ ‬بالفلتر،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الفلترة‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المكونات،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭.‬

فيما‭ ‬لفت‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬مارتن‭ ‬شيرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بضمور‭ ‬العظام‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬احتساء‭ ‬القهوة‭. ‬وعلى‭ ‬المرأة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬القهوة‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬أو‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ ‬لمستشفى‭ ‬إبندورف‭ ‬الجامعي‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مادة‭ ‬فعالة،‭ ‬وليس‭ ‬الكافيين‭ ‬فحسب،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعلوم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬حتى‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬وكيفية‭ ‬تفاعلها‭ ‬سويةً‭.‬