الرجل العنكبوت عمره 55 سنة ولايزال يتسلق ناطحات السحاب

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ألان‭ ‬روبير،‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬العنكبوت‭ ‬الفرنسي‮»‬‭ ‬لتسلقه‭ ‬ناطحات‭ ‬سحاب‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬يواصل‭ ‬مغامراته‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬والخمسين‭. ‬وتسلق‭ ‬الرجل‭ ‬قمة‭ ‬رابع‭ ‬أعلى‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأعمال‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعدما‭ ‬راوغ‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬الذين‭ ‬أحبطوا‭ ‬محاولة‭ ‬سابقة‭ ‬له‭. ‬وأخذته‭ ‬هوايته‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ناطحة‭ ‬سحاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ومنها‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أعلى‭ ‬بناية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبرج‭ ‬إيفل‭ ‬ودار‭ ‬أوبرا‭ ‬سيدني‭. ‬وقال‭ ‬روبير‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬التسلق‭ ‬شغف‭ ‬إنه‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‮»‬‭. ‬واحتاج‭ ‬الرجل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬على‭ ‬ساعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬برج‭ ‬تور‭ ‬توتال‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬187‭ ‬مترًا‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬نفس‭ ‬الاسم‭.‬

وباستخدام‭ ‬حذاء‭ ‬مخصص‭ ‬للتسلق‭ ‬وطباشير،‭ ‬تشبث‭ ‬الرجل‭ ‬بحروف‭ ‬النوافذ‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬البناية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬طابقًا،‭ ‬وكثيرًا‭ ‬ما‭ ‬يتسلق‭ ‬روبير‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬دون‭ ‬إذن،‭ ‬وقد‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬