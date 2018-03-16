معاقبة خبّاز لرفضه الأجازة الأسبوعية

‭ ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬فرض‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬خباز‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬يورو،‭ ‬بعدما‭ ‬اشتغل‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬أسابيع‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬راحة‭ ‬واحد‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬زبائن‭ ‬الخباز‭ ‬أطلقوا‭ ‬عريضة‭ ‬لدعم‭ ‬المدعو‭ ‬سيدريك‭ ‬فايفر،‭ ‬بسبب‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬دفعها‭. ‬ودافع‭ ‬كريستيان‭ ‬بران،‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لوسيني‭-‬سور‭-‬بارس‭ (‬شمالي‭ ‬فرنسا‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬2000‭ ‬شخص،‭ ‬عن‭ ‬الخباز،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سياحية،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬مفتوحا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬السائح‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬محلا‭ ‬أو‭ ‬متجرا‭ ‬مغلقا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬المديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬للشركات‭ ‬والمنافسة‭ ‬والعمل‭ ‬والتوظيف‭ ‬إن‭ ‬سيدريك‭ ‬فايفر‭ ‬لم‭ ‬يمتثل‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وبموجب‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬المحلي،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬خباز‭ ‬إغلاق‭ ‬متجره‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬