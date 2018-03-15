قطر تشتري 44 مروحية عسكرية “ان اتش90″ و”اتش 125”

باريس-(أ ف ب) – اعلنت مجموعة “ايرباص هيليكوبترز” الاربعاء ان قطر اكدت شراء 28 مروحية عسكرية من نوع “ان اتش90” من الكونسورسيوم الاوروبي “ان اتش آي” و16 طائرة “ايكوروي اتش 125” لتأهيل الطيارين.

وذكر مصدر قريب من الملف ان قيمة العقد تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وكانت وزارة الدفاع القطرية اعلنت عن صفقة مروحيات “ان اتش 90” على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس 2018” المنعقد بالعاصمة القطرية.

وعبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان ان “القرار القطري يعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين بلدينا ويشكل نجاحا جديدة للتصدير لفرنسا”.

واوضحت ان 16 من المروحيات “ان اتش90” سيتم تجميعها في موقع “ايرباص هيليكوبترز” في مارينيان بالقرب من مرسيليا بجنوب فرنسا.

ويضم كونسورسيوم “ان اتش آي” شركة ليوناردو الايطالية و”ايرباص” والمجموعة الهولندية المنتجة للطائرات “فوكر”.

وقال اليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو “نحن فخورون بتوقيع هذا العقد الذي يوسّع الشراكة القوية والطويلة الامد والمستمرة لشركة ليوناردو مع قطر”. واوضح ان تسليم المروحيات سيبدأ في 2022.

وكانت قطر وقعت في 2014 رسالة نوايا لشراء 22 مروحية اوروبية من نوع “ان اتش90” بقيمة حوالى ملياري يورو حينذاك، لكنها تأخرت في تأكيد الطلبية.

واعلنت قطر ايضا انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “رايثيون” الاميركية تغطي مجال الحماية الالكترونية والسيبيرية.

وقطعت الامارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم “مجموعات ارهابية” في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة.

وقال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ان هذا التكتل من الدول المعارضة للدوحة فكّر في اجتياح بلاده التي ستستضيف كأس العالم في كرة القدم 2022.

ومنذ بدء الازمة السياسية انفقت قطر حوالى 30 مليار دولار على التسلح.

ومن بين الصفقات التي أبرمت شراء مقاتلات اف-15 من الولايات المتحدة ورافال من فرنسا وتايفون من بريطانيا.