مطار أربيل عاد للحياة وينتظر أولى رحلاته الدولية

اربيل – الزمان

ينتظر مطار اربيل الذي تم اعادة افتتاحه اليوم امام الرحلات الدولية استقبال طائرات اجنبية في اي وقت ، فيما

وكان قاسم الاعرجي وزير الداخلية تفقد مطاري اربيل والسليمانية في زيارته للاقليم الكردي امس ، وسط حفاوة من المسؤولين الكرد .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد اعلن امس الاول الثلاثاء، عن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتولى المسؤولية الاشرافية على مطارات إقليم كردستان العراق.

فيما نفى مصدر كردي ان يتم تعيين مديرين من العرب لادارة المطارات .