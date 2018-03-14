بريطانيا تطرد ٢٣ دبلوماسياً وتعد روسيا مذنبة في قضية تسميم العميل وابنته

‭ ‬موسكو‭: ‬لندن‭ ‬اختارت‭ ‬المواجهة‭

‬الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬السام‭ ‬غير‭ ‬مقبول

هلسنكي‭- ‬لندن‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان

‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬تقف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الارجح‮»‬‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقالت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭. ‬وكتب‭ ‬توسك‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الفنلندية‭ ‬‮«‬اعبر‭ ‬عن‭ ‬تضامني‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ (‬البريطانية‭) ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الوحشي‭ ‬الذي‭ ‬نفذ‭ ‬بايحاء‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬من‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬الكرملين‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يقبل‮»‬‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‮»‬‭ ‬والانذار‭ ‬الذي‭ ‬وجهته‭ ‬لندن‭ ‬عندما‭ ‬طالبت‭ ‬موسكو‭ ‬بتوضيحات‭ ‬حول‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تحكيم‭ ‬العقل‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬روسيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬اختارت‭ ‬المواجهة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليها‭ ‬بينها‭ ‬طرد‭ ‬23‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تسميم‭ ‬جاسوس‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬انكلترا،‭ ‬ووعدت‭ ‬برد‭ ‬سريع‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬عنه‭.‬

واضافت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬على‭ ‬استعداد‮»‬‭ ‬للتعاون‭ ‬‮«‬اختارت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬من‭ ‬البديهي‭ ‬ان‭ ‬اجراءاتنا‭ ‬للرد‭ ‬لن‭ ‬تتأخر‮»‬‭. ‬ووصفت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬العقوبات‭ ‬البريطانية‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬استفزاز‭ ‬فج‭ ‬لا‭ ‬سابق‭ ‬له‮»‬‭ ‬و‮»‬اجراءات‭ ‬عدائية‮»‬‭ ‬و»حملة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬اعلنت‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬روسيا‭ ‬منها‭ ‬طرد‭ ‬23‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وتجميد‭ ‬الاتصالات‭ ‬الثنائية‭ ‬معتبرة‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬مذنبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬لوليا‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬موسكو‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬ولغة‭ ‬الانذارات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬تحكيم‭ ‬العقل‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬اعتبرت‭ ‬الاثنين‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرجح‭ ‬جدا‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تسميم‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬يوليا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬سالزبوري‭ ‬بانكلترا‭.‬

وامهلت‭ ‬موسكو‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لاعطاء‭ ‬ايضاحات‭ ‬امام‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بان‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬بريئة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تحكيم‭ ‬العقل‭ ‬وان‭ ‬تتساءل‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬دليل‭ ‬ام‭ ‬لا‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬الاتهامات‭ ‬ضد‭ ‬موسكو‭ ‬مبررة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬‭ ‬تظل‭ ‬منفتحة‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تعاون‭ ‬لفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬اضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬معاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البريطانيين‮»‬‭.‬