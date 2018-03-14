بريطانيا تطرد ٢٣ دبلوماسياً وتعد روسيا مذنبة في قضية تسميم العميل وابنته

موسكو: لندن اختارت المواجهة
الأمم المتحدة:استخدام الغاز السام غير مقبول
هلسنكي- لندن – موسكو – الزمان
أعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الاربعاء في هلسنكي ان روسيا تقف «على الارجح» وراء تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. وقالت الامم المتحدة ان استخدام الغاز غير مقبول، لا سيما من قبل الدول. وكتب توسك على حسابه على تويتر على هامش زيارة رسمية الى العاصمة الفنلندية «اعبر عن تضامني الكامل مع رئيسة الوزراء (البريطانية) تيريزا ماي بعد الهجوم الوحشي الذي نفذ بايحاء على الارجح من موسكو». فيما حذر الكرملين الاربعاء من انه «لا يقبل» الاتهامات التي «لا أساس لها» والانذار الذي وجهته لندن عندما طالبت موسكو بتوضيحات حول تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا ودعا الى «تحكيم العقل».
فيما اعتبرت روسيا الاربعاء ان المملكة المتحدة «اختارت المواجهة» مع موسكو من خلال فرض عقوبات عليها بينها طرد 23 دبلوماسيا وذلك على خلفية تسميم جاسوس سابق في انكلترا، ووعدت برد سريع لم تكشف عنه.
واضافت الخارجية الروسية في بيان انه في وقت كانت فيه موسكو «على استعداد» للتعاون «اختارت الحكومة البريطانية المواجهة مع روسيا». وتابع البيان «من البديهي ان اجراءاتنا للرد لن تتأخر». ووصفت الخارجية الروسية العقوبات البريطانية بانها «استفزاز فج لا سابق له» و»اجراءات عدائية» و»حملة ضد روسيا».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعلنت الاربعاء عن سلسلة من العقوبات بحق روسيا منها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة موسكو «مذنبة» في عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لوليا قبل عشرة ايام.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي ان «موسكو لا تقبل الاتهامات التي لا أساس لها والتي لم يتم التحقق منها ولغة الانذارات»، مضيفا ان موسكو ان «يتم تحكيم العقل». واكد بيسكوف ان «روسيا لا علاقة لها بما حصل في بريطانيا».
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اعتبرت الاثنين انه «من المرجح جدا لن تكون روسيا مسؤولة» عن تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 اذار/مارس في سالزبوري بانكلترا.
وامهلت موسكو حتى مساء الثلاثاء لاعطاء ايضاحات امام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وهو ما رد عليه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الثلاثاء بان روسيا «بريئة».
وقال بيسكوف الاربعاء «نأمل ان يتم تحكيم العقل وان تتساءل دول اخرى على الاقل هل هناك دليل ام لا واذا كانت الاتهامات ضد موسكو مبررة»، مشددا على ان روسيا « تظل منفتحة أمام أي تعاون لفتح تحقيق حول ملابسات الحادث».
لكنه اضاف «مع الاسف لا نرى معاملة بالمثل من قبل البريطانيين».