إعادة افتتاح أقدم جسور الموصل

الموصل‭- ‬الزمان‭ : ‬افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاربعاء‭ ‬الجسر‭ ‬القديم‭ – ‬الحديدي‭ -‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬اول‭ ‬جسر‭ ‬يعاد‭ ‬أعماره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وتعرضت‭ ‬الجسور‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬لدمار‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬نتيجة‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬قصفتها‭ ‬الطائرات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬لمنع‭ ‬عبور‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬النهر‭ .. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬أحتفالية‭ ‬اقيمت‭ ‬لدى‭ ‬افتتاح‭ ‬الجسر‭ ‬القديم‭ ‬بعد‭ ‬أعادة‭ ‬أعماره‭ ‬بالكامل،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬ورشة‭ ‬أقتصادية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬والأعمار‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬تحريرها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬الجسر‭ ‬القديم‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬وأفتتح‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬الاول‭ ‬سنة‭ ‬1934،‭ ‬اقدم‭ ‬جسور‭ ‬المدينة‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬305‭ ‬امتار‭.‬

وشارك‭ ‬العبادي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬برطلة،‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية،‭ ‬بهدف‭ ‬اشاعة‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وكبرى‭ ‬مدنها‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬امام‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬سننتقل‭ ‬اليوم،‭ ‬الى‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وهي‭ ‬البناء‮»‬‭. ‬ودفع‭ ‬اضطهاد‭ ‬المتطرفين‭ ‬للاقليات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬خصوصا‭ ‬الايزيديين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬وبينهم‭ ‬الكلدان‭ ‬والسريان،‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭. ‬وتزامنت‭ ‬الزيارة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬ويعد‭ ‬أئتلاف‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬العبادي‭ ‬أحد‭ ‬ابرز‭ ‬التحالفات‭ ‬السياسية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتسعى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسكنها‭ ‬قرابة‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة،‭ ‬والتي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭ ‬سبقتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬داعش‭.‬