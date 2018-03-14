إعادة افتتاح أقدم جسور الموصل

الموصل- الزمان : افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاربعاء الجسر القديم – الحديدي -في مدينة الموصل، ليكون بذلك اول جسر يعاد أعماره في هذه المدينة التي تمت استعادتها في تموز/يوليو الماضي من قبضة تنظيم داعش.
وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة حيث قصفتها الطائرات الامريكية في مناطق محددة لمنع عبور داعش بين الجانبين من النهر .. وقال العبادي خلال أحتفالية اقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد أعادة أعماره بالكامل، ان «هناك ورشة أقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والأعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي».
ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وأفتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الاول سنة 1934، اقدم جسور المدينة ويبلغ طوله 305 امتار.
وشارك العبادي بعد ذلك في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف اشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال امام هذا المؤتمر «سننتقل اليوم، الى الجولة الثانية في العراق وهي البناء». ودفع اضطهاد المتطرفين للاقليات في محافظة نينوى، خصوصا الايزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، الى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى. وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/مايو، ويعد أئتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي أحد ابرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى السلطات العراقية الى إعادة الحياة الى الموصل التي كان يسكنها قرابة مليوني نسمة، والتي عانت من تسعة أشهر من المعارك الضارية سبقتها ثلاث سنوات من حكم داعش.