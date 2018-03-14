إردوغان سنطوق عفرين وأكراد سوريا يصفون سقوطها بأحلام يقظة

مقتل عشرة مقاتلين موالين لدمشق في غارات تركية

القامشلي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬اسطنبول

بيروت‭-‬الزمان‭ ‬

أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تطويق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬لعفرين‭ ‬السورية‭ ‬بحلول‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬موضحا‭ ‬بذلك‭ ‬تصريحات‭ ‬لاردوغان‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬بسقوط‭ ‬المدينة‭.‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لدمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬تركية‭ ‬استهدفت‭ ‬حاجزاً‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬المؤدي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن»استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬تركية‭ ‬فجراً‭ ‬حاجزاً‭ ‬لمقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬للنظام،‭ ‬يقع‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬باتجاه‭ ‬بلدة‭ ‬نبل،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرة‭ ‬مقاتلين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬حصيلة‭ ‬اولية‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬تسعة‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام،‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬باذن‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬تسقط‭ ‬عفرين‭ ‬بالكامل‭ ‬بحلول‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬،‭ ‬انما‭ ‬اراد‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬يأمل‭ ‬‮«‬بانجاز‭ ‬التطويق‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للمدينة‭ ‬بحلول‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭.‬

ووصف‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬حول‭ ‬عفرين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬يقظة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬قيادي‭ ‬رفيع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬ريدور‭ ‬خليل‭ ‬مسؤول‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬ابرز‭ ‬مكوناتها‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬يحلم‭ ‬أحلام‭ ‬اليقظة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬عفرين‭ ‬ستسقط‭ ‬الليلة”‭.‬فيما‭ ‬وصف‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬‮«‬بسقوط‮»‬‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭ ‬بحلول‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬يقظة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬قيادي‭ ‬رفيع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬متلفز،‭ ‬قال‭ ‬اردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬اقتربنا‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬عفرين،‭ ‬وآمل‭ ‬باذن‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬تسقط‭ ‬بالكامل‭ ‬بحلول‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬أوضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬اردوغان‭ ‬قصد‭ ‬‮«‬التطويق‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬لمدينة‭ ‬عفرين‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬سقوطها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ريدور‭ ‬خليل‭ ‬مسؤول‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬ابرز‭ ‬مكوناتها‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬يحلم‭ ‬أحلام‭ ‬اليقظة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬عفرين‭ ‬ستسقط‭ ‬الليلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬المدينة‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬والمدافعون‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬اسوارها‭ ‬ولن‭ ‬يسمحوا‭ ‬باقتراب‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬وفصائله‭ ‬الارهابية‭ ‬منها‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‮»‬‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النتائج‭ ‬ستكون‭ ‬عليهم‭ ‬كارثية‭ ‬ومكلفة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬تطويق‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2018‮»‬‭.‬

وتشن‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬ضد‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬والتي‭ ‬تصنفها‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬

وتمكنت‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬المنطقة‭.‬

وتطوق‭ ‬القوات‭ ‬المهاجمة‭ ‬حالياً‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬وتسعين‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬ريفها‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬