إردوغان سنطوق عفرين وأكراد سوريا يصفون سقوطها بأحلام يقظة

مقتل عشرة مقاتلين موالين لدمشق في غارات تركية
القامشلي -(أ ف ب) -اسطنبول
بيروت-الزمان
أفاد مصدر في الرئاسة التركية ان الرئيس رجب طيب اردوغان يأمل في التوصل الى «تطويق كامل» لعفرين السورية بحلول مساء الاربعاء، موضحا بذلك تصريحات لاردوغان قال فيها إنه يأمل بسقوط المدينة.فيما قتل عشرة مقاتلين موالين لدمشق الأربعاء جراء غارات تركية استهدفت حاجزاً لهم على الطريق الوحيد المؤدي من مدينة عفرين باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن»استهدفت غارات تركية فجراً حاجزاً لمقاتلين موالين للنظام، يقع جنوب شرق مدينة عفرين على الطريق المؤدي باتجاه بلدة نبل، ما تسبب بمقتل عشرة مقاتلين على الأقل»، بعد حصيلة اولية أفادت بمقتل تسعة.
وقال المصدر الرئاسي في رسالة وجهت الى وسائل الاعلام، ان اردوغان الذي قال في وقت سابق الاربعاء «آمل باذن الله ان تسقط عفرين بالكامل بحلول هذا المساء»، انما اراد القول انه يأمل «بانجاز التطويق الكامل» للمدينة بحلول هذا المساء.
ووصف أكراد سوريا تصريحات الرئيس التركي حول عفرين بأنها «أحلام يقظة»، وفق ما قال قيادي رفيع لوكالة فرانس برس.
وقال ريدور خليل مسؤول مكتب العلاقات العامة في قوات سوريا الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية ابرز مكوناتها «يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحلم أحلام اليقظة من خلال قوله ان عفرين ستسقط الليلة”.فيما وصف أكراد سوريا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن امله «بسقوط» مدينة عفرين السورية بحلول مساء الأربعاء بأنها «أحلام يقظة»، وفق ما قال قيادي رفيع لوكالة فرانس برس.
وفي تصريح متلفز، قال اردوغان الأربعاء «اقتربنا قليلاً من عفرين، وآمل باذن الله ان تسقط بالكامل بحلول هذا المساء». وبعد وقت قصير، أوضحت الرئاسة أن اردوغان قصد «التطويق الكامل» لمدينة عفرين وليس «سقوطها».
وقال ريدور خليل مسؤول مكتب العلاقات العامة في قوات سوريا الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية ابرز مكوناتها «يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحلم أحلام اليقظة من خلال قوله ان عفرين ستسقط الليلة».
وأضاف «في المدينة مئات الالاف من المدنيين، والمدافعون عنها على اسوارها ولن يسمحوا باقتراب الجيش التركي وفصائله الارهابية منها بهذه السهولة» محذراً من أن «النتائج ستكون عليهم كارثية ومكلفة جدا».
وجاءت تصريحات اردوغان غداة اعلان الجيش التركي الثلاثاء «تطويق مدينة عفرين منذ 12 اذار/مارس 2018».
وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوماً واسعاً ضد منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة «إرهابية».
وتمكنت منذ بدء هجومها من السيطرة على نحو 60 في المئة من مساحة المنطقة.
وتطوق القوات المهاجمة حالياً مدينة عفرين وتسعين قرية في ريفها بشكل شبه كامل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.