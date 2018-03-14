جنرال أميركي يدعو طالبان للدخول في مفاوضات السلام مع حكومة افغانستان

باغرام‭ (‬أفغانستان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬الأمثل‭ ‬لطالبان‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تشديد‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬ضد‭ ‬متمردي‭ ‬الحركة‭ ‬سيزيد‭ ‬أوضاعهم‭ ‬سوءا‭. ‬عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬الافغاني‭ ‬أشرف‭ ‬غني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خطة‭ ‬لبدء‭ ‬محادثات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬عارضا‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬غني،‭ ‬قال‭ ‬محللون‭ ‬انه‭ ‬يعكس‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬تعتبرها‭ ‬طالبان‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭. ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬اعلن‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬اطراف‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬الجنرال‭ ‬جون‭ ‬نيكولسون‭ ‬إن‭ ‬طالبان‭ ‬تكبدت‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬تشديد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حملة‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ازدياد‭ ‬فاعلية‭ ‬الوحدات‭ ‬الخاصة‭ ‬الافغانية‭ ‬والجيش‭ ‬النظامي‭ ‬الافغاني‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬نيكولوسن‭ ‬لصحافيين‭ ‬رافقوا‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬قاعدة‭ ‬باغرام‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كابول،‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬‮«‬تدرك‭ ‬طالبان‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الآتي‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬سوف‭ ‬تزداد‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الجنرال‭ ‬الاميركي‭ ‬‮«‬لذا،‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬التوقيت‭ ‬الأمثل‭ ‬لهم‭ ‬لمحاولة‭ ‬التفاوض،‭ ‬لان‭ ‬الأمور‭ ‬ستزداد‭ ‬سوءاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليهم‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬استعداد‭ ‬الطرفين‭ ‬لمعارك‭ ‬الربيع‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬طاحنة‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الجنرال‭ ‬نيكولسون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ارسلت‭ ‬السلطات‭ ‬الافغانية‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬اضافية‭ ‬الى‭ ‬ولاية‭ ‬فرح‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭. ‬واستهدفت‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬اعتدائها‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فرح،‭ ‬المحاذية‭ ‬لايران،‭ ‬حاجزا‭ ‬امنيا‭ ‬للشرطة‭ ‬واجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬عاصمة‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه،‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬عناصر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤولون‭. ‬وتنص‭ ‬خطة‭ ‬غني‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬طالبان‭ ‬بالحكومة‭ ‬وبالدستور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬نقطة‭ ‬خلافية‭ ‬في‭ ‬المحاولات‭ ‬السابقة‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات،‭ ‬مقابل‭ ‬اعتراف‭ ‬كابول‭ ‬بالحركة‭ ‬كحزب‭ ‬سياسي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحذيرات‭ ‬نيكولسون‭ ‬الشديدة‭ ‬اللهجة،‭ ‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬المعارك‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬مقاتلو‭ ‬طالبان‭ ‬او‭ ‬يسيطرون‭ ‬او‭ ‬يمارسون‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬المناطق‭ ‬الافغانية‭ ‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬تفوق‭ ‬ضعفي‭ ‬مساحة‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذهم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬المحقق‭ ‬العام‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬افغانستان‭ (‬سيغار‭) ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

وافاد‭ ‬التقرير‭ ‬انه‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬تراجعت‭ ‬مساحة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الافغانية‭ ‬الى‭ ‬أدنى‭ ‬نسبة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2015‭.‬