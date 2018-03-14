مصر تفسر محاولة اغتيال الحمد الله عدواناً ثلاثياً لإجهاض المصالحة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ :‬‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬اقليمية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬فى‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا‭ ‬وايران‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تخريب‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لابعاد‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تواصل‭ ‬دورها‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬قضية‭ ‬تمس‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ . ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬السلطة‭ ‬وحركة‭ ‬فتح‭ ‬بالضلوع‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬لتخريب‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصاق‭ ‬التهمه‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬بالضلوع‭ ‬فى‭ ‬الحادث‭ ‬،واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬بعدة‭ ‬ساعات‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يغادر‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وطلب‭ ‬مقابله‭ ‬قيادة‭ ‬الحركة‭ ‬عند‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬المخابرات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بمعاينة‭ ‬المكان‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يثير‭ ‬الشبهات‭ ‬واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬سوف‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتورطين‭ ‬فى‭ ‬العملية‭ ‬وتسليمهم‭ ‬الى‭ ‬السلطه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استبعد‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬زكى‭ ‬عضو‭ ‬اللجنه‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬تورط‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬الحادث‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬هو‭ ‬المعنى‭ ‬قدما‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وتفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬التى‭ ‬تسعى‭ ‬لاستمرار‭ ‬الانقسام‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬اسرائيل‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬السلطة‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬شكلت‭ ‬لجنه‭ ‬للتحقيق‭ ‬فى‭ ‬الحادث‭ .‬