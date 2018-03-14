مصر تفسر محاولة اغتيال الحمد الله عدواناً ثلاثياً لإجهاض المصالحة

القاهرة – مصطفى عمارة : اكد مصدر امني مصري رفيع المستوى فى تصريحات للزمان ان هناك دولا اقليمية فى المنطقة فى اشارة الى قطر وتركيا وايران تسعى الى تخريب الدور المصرى فى المصالحة الفلسطينية لابعاد مصر عن هذا الملف الا ان مصر سوف تواصل دورها باعتبار ان تلك قضية تمس الامن القومى المصرى بصورة مباشرة بحسب المصدر . فيما اتهم مصدر بحركة حماس طلب عدم ذكر اسمه السلطة وحركة فتح بالضلوع فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لتخريب ملف المصالحة من خلال الصاق التهمه بحركة حماس بالضلوع فى الحادث ،واشار الى ان الحمد لله قال قبل سفره بعدة ساعات انه لن يغادر شمال القطاع وطلب مقابله قيادة الحركة عند بيت حانون كما قامت المخابرات الفلسطينية بمعاينة المكان منذ يومين وهو امر يثير الشبهات واوضحت المصادر ان حماس سوف تبذل قصارى جهدها للقبض على المتورطين فى العملية وتسليمهم الى السلطه فى السياق ذاته استبعد حسن عباس زكى عضو اللجنه المركزية لحركة فتح فى اتصال معه تورط حماس فى الحادث مؤكدا ان الرد على هذا الحادث هو المعنى قدما فى ملف المصالحة وتفويت الفرصة على الجهات التى تسعى لاستمرار الانقسام وعلى راسها اسرائيل.
واضاف ان السلطة وحركة حماس شكلت لجنه للتحقيق فى الحادث .