ترامب يأمل بتشكيل قوات فضائية وإقالة تيلرسون تتهدد بنسف الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬فضائية‮»‬‭ ‬أسوة‭ ‬بالقوات‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬وسلاح‭ ‬المارينز‭ ‬التي‭ ‬تتشكّل‭ ‬منها‭ ‬حاليا‭ ‬الجيوش‭ ‬الأميركية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬الى‭ ‬القاء‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬جديته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬ميرامار‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ (‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭) ‬ان‭ ‬‮«‬استراتيجيتي‭ ‬الامنية‭ ‬الجديدة‭ ‬تعترف‭ ‬بأن‭ ‬الفضاء‭ ‬هو‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬شأنه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شأن‭ ‬البر‭ ‬والجو‭ ‬والبحر‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬امام‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ (‬المارينز‭) ‬‮«‬كنت‭ ‬اتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬لأننا‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬ربما‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬سلاح‭ ‬جديد،‭ ‬قد‭ ‬نسميه‭ ‬سلاح‭ ‬الفضاء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬وقد‭ ‬ارتسمت‭ ‬ابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع‭ ‬انا‭ ‬لم‭ ‬اكن‭ ‬جديا،‭ ‬ولكنهم‭ ‬قالوا‭ ‬لي‭ ‬انها‭ ‬فكرة‭ ‬سديدة‭. ‬ربما‭ ‬ننفذها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الواقع‭ ‬فإن‭ ‬فكرة‭ ‬تشكيل‭ ‬سلاح‭ ‬فضاء‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬اشهر‭ ‬عديدة‭ ‬خلت،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يلحظ‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬فضاء‮»‬‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬حاليا‭ ‬الانشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفضاء‭. ‬ولكن‭ ‬ابرز‭ ‬المعترضين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬هو‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس،‭ ‬لانه‭ ‬يعتبر‭ ‬انها‭ ‬تتناقض‭ ‬ومساعيه‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تجميع‭ ‬المهام‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تشتيتها‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬مشتتة‭ ‬اصلا‭.‬

والاعتراض‭ ‬نفسه‭ ‬اتى‭ ‬من‭ ‬قائدة‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬هيذر‭ ‬ويلسون‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬فضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬‮«‬ستجعلنا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الخاطئ،‭ ‬سوف‭ ‬تبطئنا‮»‬‭. ‬ويضم‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬حاليا‭ ‬اربعة‭ ‬فروع‭ ‬هي‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬والقوات‭ ‬البحرية‭ ‬والقوات‭ ‬الجوية‭ ‬وسلاح‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ (‬المارينز‭).‬

ومنذ‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬يتولى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفضاء‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬تهدد‭ ‬إقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬ادارته‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬بنسف‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬والتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الذين‭ ‬لايرغبون‭ ‬بنسف‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬ويسعون‭ ‬للافادة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬ايران‭ . ‬ففي‭ ‬توضيح‭ ‬لقراره‭ ‬إقالة‭ ‬تيلرسون،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬إنهما‭ ‬اختلفا‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬لكنه‭ ‬اشار‭ ‬إلى‭ ‬خلاف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬أو‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للاتفاق‭ (‬النووي‭) ‬الإيراني،‭ ‬أعتقد‭ ‬إنه‭ ‬رهيب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬إما‭ ‬الغاءه‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بأمر‭ ‬ما،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬موقفه‭ (‬تيلرسون‭) ‬مختلفا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬نتفق‭ ‬في‭ ‬مواقفنا‮»‬‭. ‬في‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬شهرين،‭ ‬سيصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إعلانا‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬إقالة‭ ‬تيلرسون‭ ‬تنبئ‭ ‬بأي‭ ‬إشارة‭ ‬حول‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬فإنها‭ ‬تلمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬خطر‭. ‬وإذا‭ ‬قرر‭ ‬ترامب‭ ‬فعلا،‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬مرجحا،‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ — ‬وآمال‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ — ‬سيواجه‭ ‬نهاية‭ ‬محتومة‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬ميرامار‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬وشركاء‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬والتصدي‭ ‬لرعايتها‭ ‬للإرهاب‭ ‬وإراقة‭ ‬الدماء‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أينما‭ ‬ذهبنا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هناك‭ ‬إيران،‭ ‬إيران،‭ ‬إيران‭. ‬كل‭ ‬مشكلة‭ ‬هي‭ ‬إيران‭. ‬ونحن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬بجدية‭ ‬كبيرة‭. ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬رأيتها‭ ‬هي‭ ‬الاتفاق‭ ‬الايراني‮»‬‭. ‬بموجب‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬قامت‭ ‬ايران‭ ‬بتسليم‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬النووية‭ ‬وفتحت‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬امام‭ ‬المفتشين‭ ‬الدوليين‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭. ‬والموقعون‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬هم‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭ ‬بريطانيا‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬يتبع‭ ‬أهواءه

لا‭ ‬يزال‭ ‬الموقعون‭ ‬الآخرون‭ ‬يعتبرون‭ ‬الاتفاق‭ ‬نصرا‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬لوقف‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬سعيها‭ ‬لحيازة‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬لكنها‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تستأنف‭ ‬عمليات‭ ‬تخصيب‭ ‬وقود‭ ‬سريعا‭.‬

من‭ ‬ناحيته‭ ‬وصف‭ ‬ترامب‭ ‬باستمرار‭ ‬الاتفاق‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ألاسوأ‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬يستطلع‭ ‬آراء‭ ‬مستشارين‭ ‬محافظين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لوقف‭ ‬مساعي‭ ‬إيران‭ ‬المفترضة‭ ‬لحيازة‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭. ‬وقد‭ ‬حض‭ ‬تيلرسون‭ ‬وحليفه‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس،‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الاصغاء‭ ‬لحلفائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لتدابير‭ ‬جديدة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬ومع‭ ‬غياب‭ ‬تيلرسون‭ ‬من‭ ‬الصورة‭ — ‬واستبداله‭ ‬بمايك‭ ‬بومبيو‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬والمتشدد‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ — ‬فإن‭ ‬ترامب‭ ‬سيتبع‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أهواءه‭ ‬الأولى‭ ‬وينسف‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالكامل‭. ‬ويرى‭ ‬توماس‭ ‬كانتريمان‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬للامن‭ ‬الدولي‭ ‬وعدم‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2017،‭ ‬إن‭ ‬التغييرات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭.‬

محادثات‭ ‬برلين‭ ‬

‭ ‬ويقول‭ ‬كانتريمان‭ ‬إن‭ ‬تيلرسون‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬اندفاع‭ ‬ترامب‭ ‬كرغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬إلغاء‮»‬‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يؤيد‭ ‬السيد‭ ‬بومبيو‭ ‬سياسة‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا‭ ‬حيال‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تطيح‭ ‬بالتقدم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭ ‬حول‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تدخلنا‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬يؤيد‭ ‬مارك‭ ‬دوبويتز‭ ‬من‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الديموقراطيات‮»‬‭ ‬المحافظ‭ ‬رأي‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬أوباما‭ — ‬لكنه‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وصول‭ ‬بومبيو‭ ‬ينذر‭ ‬بأخبار‭ ‬سيئة‭ ‬للاتفاق‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لأولئك‭ ‬الأوروبيين‭ (‬والأميركيين‭) ‬الذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬غير‭ ‬جاد‭ ‬بشأن‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬اتفاق‭ ‬لسد‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬إليكم‭ ‬الدليل‭ ‬الأول‭:‬‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬المرتقب‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬تتواصل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأميركية‭ ‬كالسابق‭. ‬‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬براين‭ ‬هوك‭ ‬مسؤول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬تيلرسون،‭ ‬سيزور‭ ‬برلين‭ ‬الخميس‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬بريطانيين‭ ‬وفرنسيين‭ ‬والمان‭ ‬لمناقشة‭ ‬جهود‭ ‬لإصلاح‭ ‬الاتفاق‭. ‬ويتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الإصلاح‮»‬‭ ‬توسيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬ليشمل‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬يسمح‭ ‬لطهران‭ ‬باستئناف‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬التخصيب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وعبّر‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬التأييد‭ ‬لتلك‭ ‬الأفكار،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يعتبرونه‭ ‬ضروريا‭ ‬لأمنهم‭ ‬القومي‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬الصحافي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باراك‭ ‬رافيد‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬العاشرة‭ ‬الاخبارية‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬باتفاق‭ ‬مكمّل‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬لرافيد‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬يعارض‭ ‬‮«‬التعديلات‭ ‬التجميلية‮»‬‭ ‬الاوروبية‭ ‬ويريد‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬نفسه‭. ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬ينسف‭ ‬الاتفاق‭.‬