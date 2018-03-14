ترامب يأمل بتشكيل قوات فضائية وإقالة تيلرسون تتهدد بنسف الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن- الزمان : أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس عن أمله في تشكيل «قوات فضائية» أسوة بالقوات البرية والبحرية والجوية وسلاح المارينز التي تتشكّل منها حاليا الجيوش الأميركية، قبل أن يسارع الى القاء الشك حول مدى جديته في هذا الطرح.
وقال ترامب خلال زيارة قصيرة الى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو (جنوب كاليفورنيا) ان «استراتيجيتي الامنية الجديدة تعترف بأن الفضاء هو منطقة قتال شأنه في ذلك شأن البر والجو والبحر».
واضاف في خطاب امام جنود من سلاح مشاة البحرية (المارينز) «كنت اتحدث عن هذا الامر في ذلك اليوم لأننا نقوم بعمل رائع في الفضاء. لقد قلت ربما نحن بحاجة الى تشكيل سلاح جديد، قد نسميه سلاح الفضاء».
وتابع الرئيس الاميركي وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه «في الواقع انا لم اكن جديا، ولكنهم قالوا لي انها فكرة سديدة. ربما ننفذها».
وفي الواقع فإن فكرة تشكيل سلاح فضاء في الجيش الاميركي تعود الى اشهر عديدة خلت، لا بل ان مجلس النواب أقر في تموز/يوليو مشروع قانون يلحظ تشكيل «قوة فضاء» مستقلة عن سلاح الجو الذي يتولى حاليا الانشطة المتعلقة بالفضاء. ولكن ابرز المعترضين على هذه الفكرة هو وزير الدفاع جيم ماتيس، لانه يعتبر انها تتناقض ومساعيه الرامية الى تجميع المهام القتالية في البنتاغون بدلا من تشتيتها اكثر مما هي مشتتة اصلا.
والاعتراض نفسه اتى من قائدة سلاح الجو هيذر ويلسون التي قالت ان تشكيل قوة فضائية مستقلة «ستجعلنا في الواقع نسير في الاتجاه الخاطئ، سوف تبطئنا». ويضم الجيش الاميركي حاليا اربعة فروع هي القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وسلاح مشاة البحرية (المارينز).
ومنذ خمسينيات القرن الماضي يتولى سلاح الجو الاشراف على العمليات المتعلقة بالفضاء.
فيما تهدد إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير الخارجية في ادارته ريكس تيلرسون بنسف الاتفاق النووي الإيراني والتسبب بمزيد من التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين الرئيسيين الذين لايرغبون بنسف الاتفاق مع ايران ويسعون للافادة من الاستثمارات العملاقة في ايران . ففي توضيح لقراره إقالة تيلرسون، قال ترامب إنهما اختلفا حول العديد من المواضيع لكنه اشار إلى خلاف بشكل خاص يتعلق بمسألة البقاء على أو الانسحاب من الاتفاق مع إيران. وقال ترامب «بالنسبة للاتفاق (النووي) الإيراني، أعتقد إنه رهيب». وأضاف «أردت إما الغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه (تيلرسون) مختلفا بعض الشيء. لذلك لم نتفق في مواقفنا». في 12 أيار/مايو، أي بعد شهرين، سيصدر الرئيس الأميركي إعلانا حول مصير الاتفاق النووي الايراني. وإذا كانت إقالة تيلرسون تنبئ بأي إشارة حول قرار ترامب بهذا الخصوص، فإنها تلمح إلى أن ذلك الاتفاق في خطر. وإذا قرر ترامب فعلا، كما يبدو مرجحا، الانسحاب من الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» فإن ذلك الاتفاق — وآمال جيل من الدبلوماسيين — سيواجه نهاية محتومة. وقال ترامب في وقت لاحق في خطاب في قاعدة ميرامار الجوية في كاليفورنيا «إننا نعمل أيضا مع حلفاء وشركاء لمنع إيران من حيازة سلاح نووي والتصدي لرعايتها للإرهاب وإراقة الدماء حول العالم».
وأضاف «أينما ذهبنا في الشرق الأوسط هناك إيران، إيران، إيران. كل مشكلة هي إيران. ونحن نتعامل مع ذلك بجدية كبيرة. إن أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها هي الاتفاق الايراني». بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي تم توقيعها في 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قامت ايران بتسليم جزء كبير من بنيتها التحتية النووية وفتحت الجزء الآخر امام المفتشين الدوليين مقابل تخفيف العقوبات الدولية. والموقعون على الاتفاق هم طهران والدول الست الكبرى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
يتبع أهواءه
لا يزال الموقعون الآخرون يعتبرون الاتفاق نصرا تاريخيا في المعركة لوقف انتشار الأسلحة النووية. وتنفي إيران سعيها لحيازة مثل تلك الأسلحة لكنها تحذر من أنها قد تستأنف عمليات تخصيب وقود سريعا.
من ناحيته وصف ترامب باستمرار الاتفاق بأنه «ألاسوأ على الاطلاق». وفي البيت الابيض يستطلع آراء مستشارين محافظين يقولون إن الاتفاق لا يقوم بما يكفي لوقف مساعي إيران المفترضة لحيازة قنبلة نووية. وقد حض تيلرسون وحليفه في الحكومة وزير الدفاع جيم ماتيس، الرئيس ترامب على الاصغاء لحلفائه الأوروبيين والحفاظ على الاتفاق، مع السعي في الوقت نفسه لتدابير جديدة للضغط على إيران. ومع غياب تيلرسون من الصورة — واستبداله بمايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية والمتشدد تجاه إيران — فإن ترامب سيتبع على الأرجح أهواءه الأولى وينسف الاتفاق بالكامل. ويرى توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية السابق للامن الدولي وعدم انتشار الاسلحة النووية من 2011 إلى 2017، إن التغييرات يمكن أن تكون لها عواقب كارثية على الأمن القومي الأميركي.
محادثات برلين
ويقول كانتريمان إن تيلرسون لعب دورا في التخفيف من اندفاع ترامب كرغبته في «إلغاء» الاتفاق النووي الإيراني. ويضيف «في المقابل يؤيد السيد بومبيو سياسة أكثر تشددا حيال الشرق الأوسط يمكن ان تطيح بالتقدم الدبلوماسي الذي أحرزناه حول منع انتشار الاسلحة النووية ويمكن أن تدخلنا في نزاع جديد في تلك المنطقة». من جهته يؤيد مارك دوبويتز من «معهد الدفاع عن الديموقراطيات» المحافظ رأي الدبلوماسيين في عهد أوباما — لكنه يوافق على أن وصول بومبيو ينذر بأخبار سيئة للاتفاق. وكتب على تويتر «لأولئك الأوروبيين (والأميركيين) الذين يعتقدون إن ترامب غير جاد بشأن الانسحاب في 12 ايار/مايو في غياب اتفاق لسد الثغرات في الاتفاق النووي الإيراني، إليكم الدليل الأول: وزير خارجيته المرتقب مايك بومبيو». وفي الوقت الراهن، تتواصل الدبلوماسية الأميركية كالسابق. قال مسؤولون في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن براين هوك مسؤول الاستراتيجية في فريق تيلرسون، سيزور برلين الخميس للقاء مسؤولين بريطانيين وفرنسيين والمان لمناقشة جهود لإصلاح الاتفاق. ويتضمن ذلك «الإصلاح» توسيع الاتفاق ليشمل فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ البالستية، وإلغاء بند في الاتفاق يسمح لطهران باستئناف بعض عمليات التخصيب في غضون 10 سنوات.
وعبّر المسؤولون الأوروبيون عن بعض التأييد لتلك الأفكار، إذا كانت تساعد على بقاء ترامب في الاتفاق الذي يعتبرونه ضروريا لأمنهم القومي وعملية السلام في الشرق الأوسط. في نهاية الاسبوع الماضي قال الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد من القناة العاشرة الاخبارية إن ترامب وعد الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه لن يقبل باتفاق مكمّل.
وقال مسؤولون إسرائيليون لرافيد إن ترامب يعارض «التعديلات التجميلية» الاوروبية ويريد إعادة صياغة «كبيرة» للاتفاق النووي نفسه. وهذا من شأنه بالتأكيد أن ينسف الاتفاق.