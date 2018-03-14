جُمهور الستاتي والغِيوان

عبدالحق بن رحمون
كيف يُمكنك أن تصبح سْتَاتِيًا (ستاتي) من غير أن تمتلك إصبعا سادسا كما هو حال الفنان الشعبي عبدالعزيز العرباوي المشهور بالستاتي؟ هذا الفنان الذي حيَّر جماهير الموسيقى الشعبية، وتفوق على الحالمين بالوصول إلى نجوميته، واستقطاب الجماهير بهذا القدر الكبير من المعجبين والمعجبات، فسهرة واحدة لهذا الفنان تتجندُ لها حراسة مشددة، خوفا من أي انفلات أمني، وتعقد اجتماعات تلو اجتماعات من طرف المنظمين لكي تمر السهرة بسلام ونشاط تام. لأن الستاتي في كل أغانيه يطالب بالفيزا وجواز السفر ويقول متحيرا:»عطوني الفيزا والباسبور من كزا المارسي/عطوني الكونجي/مَنْزِيد حتى نْهَار / ميما معدبة/ فيها واش صار» ..
الفنان الشعبي الستاتي، سواء أعجبك فنه، أو اختلفت معه، أو انتقدته، أو حاولت وصف فنّه بالمستوى الهابط والرديء، فهو مجموع محصلة، لثقافة شعبية مغربية، وذوق فني متوارث، وغير نخبوي تعبر كلماته في الأخير عن ذائقة معيش جمهوره الخاص، هذا الجمهور المضروب حتى نخاع العظم يحبُّ النشاط. وهذه مسألة متوارثة في المغرب، فسهرات العام زين لا زال تأثيرها، في جيل الموسيقى الشعبية الذي مازال موجودا ومتعطشا لنوع غنائي يعبر عن وجوده.
فمجتمع المعرفة النخبوي في واد، ومجتمع الستاتي الجماهيري في واد آخر، ولا مجال للمقارنة والبقاء للأقوى والأصلح، الذي يملك مشروعا مجتمعيا. وهناك من يحلل ويفسر ظاهرة الحالة المغربية تلك في علم الاجتماع ويقول إن الكلمات التي يغنيها الستاتي تمتلك مقومات تؤثر في المجتمع المتعدد الأذواق مثل ما يقول: « جاتني فَقْسَا (قلق بسبب المشاكل) سهران الليل نْبَاتْ نخمم/ والله ما ننسى نكويها فيدي باش نتعلم» ،
وصورة الستاتي الذي عرفناه في تسعينيات القرن الماضي في سهرات «العام الزين» التي كانت تقدم كلّ يوم سبت، كانت بشارب وشعر كثيف، ويعزف على الكمنجة، ويغنّي ويتحيَّر كأنّه حصان في موسم التبوريدة في منطقة دكالة المغربية، تلك الصورة ليست هي الصورة الآن فقد صار فنانا يتكلم في الحوارات التلفزيونية بلباقة، وله تصور للأغنية الشعبية، وصار يواجه الإشاعات التي تلاحقه في كل مناسبة من أجل النيل منه، السبب في نجاحه هو عزفه على آلة الجرة التي تفعل فعلها بسحرها العجيب في الجماهير الشعبية.
كما أن سرّ نجاح الستاتي هو ذلك الإصبع السادس بيده، الذي رغم أنه يشوه يده يصر على بقائه، وبذلك فالساحة الفنية بالمغرب يوجد بها فنانان إثنان يمكنهما استقطاب جماهير لا مجال لمقارنتها بتجمع حزبي أو مؤتمر علمي هذان الفنانان هما الستاتي ونجاة اعتبابو ابنة الأطلس يمكنهما استقطاب عشرات الآلاف من الجماهير، في ساحة عامة، ويدخلان إليهم السرور والفرح بخلاف أي خطاب سياسي لزعيم حزبي.
وإذا كان الإصبع السادس هو سرُّ نجاح الفنان الشعبي الستاتي،وأيضا طريقة أسلوب فني، فإن فرقة ناس الغيوان الشهيرة لها العربي باطمة صاحب الشعر المسدول (الهيبي) وابن سهول الشاوية والحي المحمدي والمواهب المتعددة في المسرح والسينما والغناء والزجل، وحظي بإعجاب الجمهور المغربي والعربي، السبب لأنه فنان نبع من عمق المجتمع وكان على درجة كبيرة من الوعي والابداع، لهذا فالمسافة بين الاصبع السادس والشعر الهيبي لامجال للمقارنة فأغاني ناس الغيوان خالدة ومتجددة ولكل ذوقه والبقاء للفن الرفيع.