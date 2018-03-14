جُمهور الستاتي والغِيوان

عبدالحق بن رحمون

كيف‭ ‬يُمكنك‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬سْتَاتِيًا‭ (‬ستاتي‭) ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تمتلك‭ ‬إصبعا‭ ‬سادسا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العرباوي‭ ‬المشهور‭ ‬بالستاتي؟‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬حيَّر‭ ‬جماهير‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشعبية،‭ ‬وتفوق‭ ‬على‭ ‬الحالمين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬نجوميته،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجماهير‭ ‬بهذا‭ ‬القدر‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬والمعجبات،‭ ‬فسهرة‭ ‬واحدة‭ ‬لهذا‭ ‬الفنان‭ ‬تتجندُ‭ ‬لها‭ ‬حراسة‭ ‬مشددة،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬انفلات‭ ‬أمني،‭ ‬وتعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬تلو‭ ‬اجتماعات‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المنظمين‭ ‬لكي‭ ‬تمر‭ ‬السهرة‭ ‬بسلام‭ ‬ونشاط‭ ‬تام‭. ‬لأن‭ ‬الستاتي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أغانيه‭ ‬يطالب‭ ‬بالفيزا‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬ويقول‭ ‬متحيرا‭:‬‮»‬عطوني‭ ‬الفيزا‭ ‬والباسبور‭ ‬من‭ ‬كزا‭ ‬المارسي‭/‬عطوني‭ ‬الكونجي‭/‬مَنْزِيد‭ ‬حتى‭ ‬نْهَار‭ / ‬ميما‭ ‬معدبة‭/ ‬فيها‭ ‬واش‭ ‬صار‮»‬‭ ..‬

الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬الستاتي،‭ ‬سواء‭ ‬أعجبك‭ ‬فنه،‭ ‬أو‭ ‬اختلفت‭ ‬معه،‭ ‬أو‭ ‬انتقدته،‭ ‬أو‭ ‬حاولت‭ ‬وصف‭ ‬فنّه‭ ‬بالمستوى‭ ‬الهابط‭ ‬والرديء،‭ ‬فهو‭ ‬مجموع‭ ‬محصلة،‭ ‬لثقافة‭ ‬شعبية‭ ‬مغربية،‭ ‬وذوق‭ ‬فني‭ ‬متوارث،‭ ‬وغير‭ ‬نخبوي‭ ‬تعبر‭ ‬كلماته‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬ذائقة‭ ‬معيش‭ ‬جمهوره‭ ‬الخاص،‭ ‬هذا‭ ‬الجمهور‭ ‬المضروب‭ ‬حتى‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬يحبُّ‭ ‬النشاط‭. ‬وهذه‭ ‬مسألة‭ ‬متوارثة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬فسهرات‭ ‬العام‭ ‬زين‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬تأثيرها،‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشعبية‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬موجودا‭ ‬ومتعطشا‭ ‬لنوع‭ ‬غنائي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬وجوده‭.‬

فمجتمع‭ ‬المعرفة‭ ‬النخبوي‭ ‬في‭ ‬واد،‭ ‬ومجتمع‭ ‬الستاتي‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬آخر،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للمقارنة‭ ‬والبقاء‭ ‬للأقوى‭ ‬والأصلح،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مشروعا‭ ‬مجتمعيا‭. ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يحلل‭ ‬ويفسر‭ ‬ظاهرة‭ ‬الحالة‭ ‬المغربية‭ ‬تلك‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬يغنيها‭ ‬الستاتي‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المتعدد‭ ‬الأذواق‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬‭ ‬جاتني‭ ‬فَقْسَا‭ (‬قلق‭ ‬بسبب‭ ‬المشاكل‭) ‬سهران‭ ‬الليل‭ ‬نْبَاتْ‭ ‬نخمم‭/ ‬والله‭ ‬ما‭ ‬ننسى‭ ‬نكويها‭ ‬فيدي‭ ‬باش‭ ‬نتعلم‮»‬‭ ‬،

وصورة‭ ‬الستاتي‭ ‬الذي‭ ‬عرفناه‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سهرات‭ ‬‮«‬العام‭ ‬الزين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬كلّ‭ ‬يوم‭ ‬سبت،‭ ‬كانت‭ ‬بشارب‭ ‬وشعر‭ ‬كثيف،‭ ‬ويعزف‭ ‬على‭ ‬الكمنجة،‭ ‬ويغنّي‭ ‬ويتحيَّر‭ ‬كأنّه‭ ‬حصان‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التبوريدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دكالة‭ ‬المغربية،‭ ‬تلك‭ ‬الصورة‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬الصورة‭ ‬الآن‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬فنانا‭ ‬يتكلم‭ ‬في‭ ‬الحوارات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بلباقة،‭ ‬وله‭ ‬تصور‭ ‬للأغنية‭ ‬الشعبية،‭ ‬وصار‭ ‬يواجه‭ ‬الإشاعات‭ ‬التي‭ ‬تلاحقه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النيل‭ ‬منه،‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭ ‬هو‭ ‬عزفه‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬الجرة‭ ‬التي‭ ‬تفعل‭ ‬فعلها‭ ‬بسحرها‭ ‬العجيب‭ ‬في‭ ‬الجماهير‭ ‬الشعبية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬سرّ‭ ‬نجاح‭ ‬الستاتي‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الإصبع‭ ‬السادس‭ ‬بيده،‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يشوه‭ ‬يده‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬بقائه،‭ ‬وبذلك‭ ‬فالساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بالمغرب‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬فنانان‭ ‬إثنان‭ ‬يمكنهما‭ ‬استقطاب‭ ‬جماهير‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬لمقارنتها‭ ‬بتجمع‭ ‬حزبي‭ ‬أو‭ ‬مؤتمر‭ ‬علمي‭ ‬هذان‭ ‬الفنانان‭ ‬هما‭ ‬الستاتي‭ ‬ونجاة‭ ‬اعتبابو‭ ‬ابنة‭ ‬الأطلس‭ ‬يمكنهما‭ ‬استقطاب‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجماهير،‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬عامة،‭ ‬ويدخلان‭ ‬إليهم‭ ‬السرور‭ ‬والفرح‭ ‬بخلاف‭ ‬أي‭ ‬خطاب‭ ‬سياسي‭ ‬لزعيم‭ ‬حزبي‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الإصبع‭ ‬السادس‭ ‬هو‭ ‬سرُّ‭ ‬نجاح‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬الستاتي،وأيضا‭ ‬طريقة‭ ‬أسلوب‭ ‬فني،‭ ‬فإن‭ ‬فرقة‭ ‬ناس‭ ‬الغيوان‭ ‬الشهيرة‭ ‬لها‭ ‬العربي‭ ‬باطمة‭ ‬صاحب‭ ‬الشعر‭ ‬المسدول‭ (‬الهيبي‭) ‬وابن‭ ‬سهول‭ ‬الشاوية‭ ‬والحي‭ ‬المحمدي‭ ‬والمواهب‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬والسينما‭ ‬والغناء‭ ‬والزجل،‭ ‬وحظي‭ ‬بإعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬المغربي‭ ‬والعربي،‭ ‬السبب‭ ‬لأنه‭ ‬فنان‭ ‬نبع‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬المجتمع‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬والابداع،‭ ‬لهذا‭ ‬فالمسافة‭ ‬بين‭ ‬الاصبع‭ ‬السادس‭ ‬والشعر‭ ‬الهيبي‭ ‬لامجال‭ ‬للمقارنة‭ ‬فأغاني‭ ‬ناس‭ ‬الغيوان‭ ‬خالدة‭ ‬ومتجددة‭ ‬ولكل‭ ‬ذوقه‭ ‬والبقاء‭ ‬للفن‭ ‬الرفيع‭.‬

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