الموسيقى تنشط المخ في أثناء الرياضة

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬كان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يظن‭ ‬ان‭ ‬الموسيقى‭ ‬تشتت‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ثبت‭ ‬مؤخرا‭ ‬العكس‭ ‬تماماً‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سماع‭ ‬الموسيقى‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬إحساسك‭ ‬بالتمتع‭ ‬وينظم‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬نشاط‭ ‬المخ‭ ‬مما‭ ‬يشعرك‭ ‬بالانتعاش‭. ‬وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬المتطوعين،‭ ‬الأولى‭ ‬استمعت‭ ‬لموسيقى‭ ‬وأغاني‭ ‬الراب،‭ ‬للمغني‭ ‬فاريل‭ ‬وليمز،‭ ‬والثانية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬أذيع‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬بود‭ ‬كاست‮»‬،‭ (‬موقع‭ ‬للتدوين‭ ‬والبث‭ ‬الصوتي‭). ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬شعرت‭ ‬باللذة‭ ‬والابتهاج‭ ‬بنسبة‭ ‬13%‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬