الموسيقى تنشط المخ في أثناء الرياضة

لندن – الزمان : كان كثير من الناس يظن ان الموسيقى تشتت التركيز خلال الرياضة في حين ثبت مؤخرا العكس تماماً ، حيث أشارت دراسة أجراها فريق من الباحثين البريطانيين في الكلية البريطانية إلى أن سماع الموسيقى خلال ممارسة النشاط الرياضي يزيد من إحساسك بالتمتع وينظم من معدلات نشاط المخ مما يشعرك بالانتعاش. وأجريت الدراسة على مجموعتين من المتطوعين، الأولى استمعت لموسيقى وأغاني الراب، للمغني فاريل وليمز، والثانية لمؤتمر أذيع على شبكة الإنترنت لموقع «بود كاست»، (موقع للتدوين والبث الصوتي). وكانت النتيجة أن المجموعة الأولى شعرت باللذة والابتهاج بنسبة 13% أعلى من المجموعة الثانية.