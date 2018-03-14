وسائل لتسريع عمل متصفح الانترنت

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬أشارت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬جو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تباطؤ‭ ‬متصفح‭ ‬الويب‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬الأدوات‭ ‬الإضافية‭ (‬Add‭-‬on‭) ‬غير‭ ‬الضرورية؛‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬برامج‭ ‬التصفح،‭ ‬مثل‭ ‬موزيلا‭ ‬فايرفوكس‭ ‬وغوغل‭ ‬كروم،‭ ‬بجمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬غير‭ ‬اللازمة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الإضافية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬باستمرار‭ ‬وتستهلك‭ ‬قدرة‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭. ‬ولتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬المتصفح‭ ‬تنصح‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬بإزالة‭ ‬الأدوات‭ ‬الإضافية‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إعدادات‭ ‬المتصفح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬الأدوات‭ ‬الإضافية‭ ‬المستخدمة‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الإجراءات،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬المتصفح،‭ ‬حذف‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬التخزين‭ ‬المؤقت‭ ‬‮«‬Cache‮»‬‭ ‬وملفات‭ ‬تعريف‭ ‬الارتباط‭ ‬‮«‬Cookies‮»‬‭ ‬وملفات‭ ‬السجل‭ ‬بانتظام‭.‬