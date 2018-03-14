وسائل لتسريع عمل متصفح الانترنت

نيويورك- الزمان : أشارت مجلة «بي سي جو» إلى أن تباطؤ متصفح الويب قد يرجع في كثير من الأحيان إلى الأدوات الإضافية (Add-on) غير الضرورية؛ حيث تقوم برامج التصفح، مثل موزيلا فايرفوكس وغوغل كروم، بجمع الكثير من البيانات غير اللازمة مع مرور الوقت، علاوة على أن الكثير من الأدوات الإضافية تعمل في الخلفية باستمرار وتستهلك قدرة نظام التشغيل. ولتسريع وتيرة عمل المتصفح تنصح المجلة الألمانية بإزالة الأدوات الإضافية غير الضرورية عن طريق إعدادات المتصفح، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الأدوات الإضافية المستخدمة بصورة منتظمة.
ومن ضمن الإجراءات، التي تساعد على تسريع وتيرة عمل المتصفح، حذف البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت «Cache» وملفات تعريف الارتباط «Cookies» وملفات السجل بانتظام.