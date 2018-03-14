علماء:الأذكياء يعيشيون أعماراً طويلة.. والإدراك بحاجة للتنمية

لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬كشفت‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأذكياء‭ ‬يعيشون‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬ب»جينات‭ ‬الذكاء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشيخوخة‭.. ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬العلماء‭ ‬بتحديد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬جين‭ ‬مرتبط‭ ‬بأشخاص‭ ‬لديهم‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الذكاء،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬سابقًا‭. ‬وتشير‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جينات‭ ‬الذكاء‭ ‬تعزز‭ ‬انتقال‭ ‬الإشارات‭ ‬بين‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الدماغ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحماية‭ ‬ضد‭ ‬الخرف‭ ‬والوفاة‭ ‬المبكرة‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬هيل،‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ادنبرة‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬الذكاء‭ ‬سمة‭ ‬وراثية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ – ‬80‭% ‬من‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الذكاء‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬بالعوامل‭ ‬الوراثية‭.. ‬موضحا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬المعرفية‭ ‬يتمتعون‭ ‬بصحة‭ ‬بدنية‭ ‬وعقلية‭ ‬أفضل،‭ ‬ولديهم‭ ‬حياة‭ ‬أطول‮»‬‭.. ‬ويؤثر‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬أشكال‭ ‬الخرف‭ ‬شيوعًا،‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬850،000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬538‭ ‬جينًا‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬الذكاء،‭ ‬بينما‭ ‬يرتبط‭ ‬187‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬الجينوم‭ ‬البشري‭ ‬بمهارات‭ ‬التفكير‭. ‬وكشف‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬هيل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجينات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالذكاء‭.. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬187‭ ‬ارتباطًا‭ ‬بالذكاء‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬538‭ ‬جينًا‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬لسنوات‭ ‬أطول‭.. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬استخدمنا‭ ‬بياناتنا‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بنحو‭ ‬7‭% ‬من‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الذكاء‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬عينات‭ ‬مستقلة‭.. ‬وكانت‭ ‬التقديرات‭ ‬السابقة‭ ‬للتنبؤ‭ ‬حوالي‭ ‬5‭% ‬على‭ ‬الأكثر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬اقترحت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬78000‭ ‬شخص،‭ ‬أن‭ ‬52‭ ‬جينًا‭ ‬فقط‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالذكاء‭.‬

وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬الحالية‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجينات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للمعاناة‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬والفصام،‭ ‬بل‭ ‬والسمنة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭.. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ادعى‭ ‬فيه‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬مايكل‭ ‬موسلى‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬هواية‭ ‬الرقص‭ ‬يجعل‭ ‬الأشخاص‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭.‬