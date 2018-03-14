وفاة أشهر عالم فيزياء بريطاني حوّل المرض لحافز الابتكار والنبوغ

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

توفى‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينغ،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عائلته‭. ‬وكان‭ ‬الأطباء‭ ‬قد‭ ‬توقعوا‭ ‬وفاته‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إصابته‭ ‬بمرض‭ ‬العصبون‭ ‬الحركي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1963‭. ‬لكنه‭ ‬عاش‭ ‬واصر‭ ‬على‭ ‬النبوغ‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الفيزيائية‭ ‬،‭ ‬ونشر‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬موجز‭ ‬للزمن‮»‬‭ ‬بالغ‭ ‬الاهمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬والذي‭ ‬بيعت‭ ‬منه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬نسخة‭.‬

واشتهر‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬النظرية‭ ‬بعمله‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالثقوب‭ ‬السوداء‭ ‬والنسبية،‭ ‬وألف‭ ‬عدة‭ ‬كتب‭ ‬علمية‭ ‬شائعة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬موجز‭ ‬للزمن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أبناؤه‭ ‬لوسي‭ ‬وروبرت‭ ‬وتيم‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬لأن‭ ‬والدنا‭ ‬الحبيب‭ ‬توفي‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وأضافوا‭ ‬في‭ ‬نعيهم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬عالما‭ ‬عظيما‭ ‬ورجلًا‭ ‬غير‭ ‬عادي،‭ ‬سيعيش‭ ‬عمله‭ ‬وتراثه‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‮»‬‭. ‬وأثنوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬شجاعته‭ ‬ومثابرته‮»‬‭ ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تألقه‭ ‬وروح‭ ‬الدعابة‭ ‬لديه‮»‬‭ ‬ألهمت‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتابعوا‭ ‬‮«‬قال‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭: ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكون‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موطنًا‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تحبهم‭. ‬سنفتقده‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬وولد‭ ‬هوكينغ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يناير‭/ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬1942‭ ‬في‭ ‬أكسفورد،‭ ‬بإنجلترا‭.‬

التحق‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بجامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬لدراسة‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الدكتوراة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الكون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭. ‬وله‭ ‬أبحاث‭ ‬نظرية‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الكون‭ ‬وأبحاث‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الثقوب‭ ‬السوداء‭ ‬والديناميكا‭ ‬الحرارية،‭ ‬كما‭ ‬له‭ ‬أبحاث‭ ‬ودراسات‭ ‬في‭ ‬التسلسل‭ ‬الزمني‭. ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬بالمرض‭ ‬العصبي‭ ‬الحركي‭ (‬مرض‭ ‬العصبون‭ ‬الحركي‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التنكسية‭ ‬التي‭ ‬يميزها‭ ‬تضرر‭ ‬خلية‭ ‬العصبون‭ ‬الحركي‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬وفي‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬وفي‭ ‬المسالك‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬انتقال‭ ‬الإشارات‭ ‬العصبية‭ ‬بينهما‭. ‬وحينها‭ ‬توقع‭ ‬الأطباء‭ ‬أنه‭ ‬سيعيش‭ ‬سنتين‭ ‬فقط‭.‬

وفقد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬تماما‭ ‬والكلام‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬أثبت‭ ‬هوكينغ‭ ‬نظرياً‭ ‬أن‭ ‬الثقوب‭ ‬السوداء‭ ‬تصدر‭ ‬إشعاعاً‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬كل‭ ‬النظريات‭ ‬المطروحة‭ ‬آنذاك،‭ ‬وسمي‭ ‬هذا‭ ‬الإشعاع‭ ‬باسمه‭ ‬‮«‬إشعاع‭ ‬هوكينج‮»‬‭.‬