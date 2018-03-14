الأرض تحت وهج العاصفة الشمسية .. تأثير سلبي على الاتصالات والطيران

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬تتجه‭ ‬عاصفة‭ ‬شمسية‭ ‬ضخمة‭ ‬نحو‭ ‬الأرض،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬بكوكبنا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬ويمكن‭ ‬لجزيئات‭ ‬الجسيمات‭ ‬المشحونة‭ ‬التي‭ ‬تندفع‭ ‬باتجاه‭ ‬كوكبنا‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتتشكل‭ ‬لوحة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬الشفق‭ ‬القطبي‭ ‬الشمالي‭. ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬العاصفة‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬خلال‭ ‬انفجار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للشمس‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬التوهج‭ ‬الشمسي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العاصفة‭ ‬الشمسية‭ ‬استغرقت‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭. ‬وتتزامن‭ ‬العاصفة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تشوهات‭ ‬الاعتدال‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المغناطيسي‭ ‬للأرض،‭ ‬والتي‭ ‬تتشكل‭ ‬ضمن‭ ‬الاعتدالات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬و23‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وهذه‭ ‬التشوهات‭ ‬تضعف‭ ‬الحماية‭ ‬الطبيعية‭ ‬لكوكبنا‭ ‬ضد‭ ‬الجسيمات‭ ‬المشحونة،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬ونظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬العالمي‭ ‬GPS‭ ‬عرضة‭ ‬للتأثر‭ ‬بالعاصفة‭ ‬القادمة‭. ‬وكتبت‭ ‬الإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمحيطات‭ ‬والغلاف‭ ‬الجوي‭ (‬NOAA‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬العواصف‭ ‬المغناطيسية‭ ‬الأرضية‭ ‬ستحدث،‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬مارس‭ ‬2018،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬برؤية‭ ‬الشفق‭ ‬القطبي‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬العرض‭ ‬المرتفعة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وشمال‭ ‬إنجلترا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الطبقة‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬ومين‭.‬