الخفاجي تعد توصيات مؤتمر المرأة العراقية مهمة والعلاق يؤكد إعتمادها

بغداد -ندى شوكت

اكدت عضو اللجنة العليا للنهوض بالمرأة سلامة الخفاجي ان مؤتمر المرأة العراقية عقد بعرض انجازات اصحاب المصلحة والتي تخص قرار 1325 داعية الى استمرار العمل بالتوصيات من اجل الوصول الى نتائج ذات جودة في المرحلة المقبلة. وقالت الخفاجي لـ(الزمان) امس ان (هناك متابعة ودور في اقامة هذا المؤتمر والذي عقد بعرض انجازات اصحاب المصلحة فيما يخص قرار 1325), واضافت ان (هذه الانجازات كانت مبنية على الخطة التي قامت باعدادها الحكومة العراقية ونتائج توصيات هذا المؤتمر تعد مهمة بالنسبة للمرأة العراقية ويجب ان تكون هناك اذرع واليات للاستمرار بتنفيذها وتطبيقها على مستوى العراق لانها ستحقق مكاسب للمرأة العراقية), مباركة (الجهود والوزارات التي كانت مسؤولة عن اعداد هذه التوصيات وتعد انجازا مهما بالنسبة للمرأة نحتاج الى ان يكون هناك استمرار بالعمل وتواصل بين الجهات القطاعية لكي نصل الى نتائج اكثر واجود عن المراحل المقبلة).

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قد اكد اعتماد التوصيات التي يخرج بها مؤتمر المرأة العراقية صانعة السلام والاعمار الذي شهد إطلاق الخطة الوطنية للقرار 1325. وقال بيان للامانة امس ان (ختام المؤتمر شهد سلسلة جلسات لأعضاء الفريق الوطني الخاص بالخطة الوطنية الخاصة بالقرار 1325 بالاضافة الى استعراض لعمل الشبكات والتحالفات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في القطاعات المشمولة بالقرار وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في تنفيذ الخطة الوطنية على ارض الواقع مع الوزارات والدوائر الحكومية والمحافظات).

محط اهتمام

وأكد العلاق ان (المؤتمر محط اهتمام رئيس الوزراء والأمانة العامة وستليه لقاءات بالشركاء من منظمات المجتمع المدني), منوهة الى ان (توصيات المؤتمر نصت على تفعيل دور مكاتب المرأة بالمحافظات والعمل على إيجاد قاعدة بيانات بخصوص النوع الاجتماعي في دوائر الدولة ودمج قرارات الخطة 1325 بالستراتيجيات والخطط الأخرى من خلال مجلس النواب والجهات المعنية وجمع الوثائق فيما يتعلق بالخطة الوطنية والتقييم الدوري المستمر بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور المؤسسات الاكاديمية وتحديد سقف زمني للخطة فضلا عن اعداد التقرير النهائي في نهاية حزيران من العام الجاري وتوحيد قرارات مجلس الامن الدولي والقرارات اللاحقة، لتكون مرتبطة بالفريق الوطني حصرا).