على ذمة قلم

شكراً رفيقـي – علي الشاعر

مفارقة عجيبة ولكن ليست غريبة في زمن العجائب ،،، عندما يتحول (الانسان) بل الفرد وبسرعة خارقة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وبقوة خارقة لم يستطع تفسيرها حتى (نيوتن) اذ يتحول ذلك الفرد من (رفيق) ملتزم بالمبادىء والقيم الثورية ووووووو الى (مولاي) ،،، من فرد يحفظ على ظهر القلب كل وصايا (القائد ) الى (مؤمن ) غيور على دينه عارفا ،ناسكا يحفظ كل الاحاديث القدسية والسنة النبوية ،، من (انسان) يرتدي (الزيتوني) ويحمل في جيبه اربعة اقلام الى انسان تقي ورع زاهد مؤمن (لايملك من حطام الدنيا ) الا دشداشة ومسبحة واربعة محابس ،،،ومضيف ورثه عن اجداده ،، من (انسان) كان بالامس يتباهى بالذهاب الى (الفرقة) طبعا ليست فرقة (المربعات) او( فرقة) ام علي بل الفرقة (الحزبية ) الى انسان همه الوحيد الذهاب الى الجامع او الحسينية .. (انسان ) كان همه الوحيد ان يرضي مسؤوله (الحزبي) وهو ينتظر بلهفة وشغف مجيء اليوم الذي يحضر فيه الاجتماع ، ليتغير وبسرعة قادر قدير ويصبح كل همه الحضور الى مجلس حسيني…بالامس يرفع (الراية) راية الولاء وتجديد العهد من محافظته متوجها الى بغداد تأيدا للقائد .. اليوم اصبح يتحدث عن ظلم النظام وجبروت (زعيمه ) اليوم اصبح يقطع المسافات لزيارة ابي الاحرار الحسين ..

هذه الخواطر راودتني وانا طيل النظر لشخص في مدينتي الصغيرة ..هذا الشخص كان سببا في سجني (الاول) لمدة (34) يوما عندما كنت طالب متوسطة حيث اتهمني بتلك التهم الجاهزة (ايام زمان ) ..تكررت رؤيتي له اكثر من مرة اثناء تلك الزيارة حيث دقق النظر بي كثيرا دون ان يبادر بالسلام فقط بالرغم من وجود بعض الوشائج التي تربطني به ،، اخذ يتحدث مع صديقه الذي كان يرافقه واعتقد انه قال له عني (هذا ابن الملا بعثي ) او (اوطبال ) للنظام السابق .ولانني تعلمت الوفاء منذ الصغر وتعلمت ان اشكر اصحاب الفضل علي ومهما كان الفضل ونوعه اقول لذلك الشخص ( شكرا ) لك لانك وبسببك وبفضلك سوف احصل على راتب سجين سياسي وبهذه المناسبة كم وددت ان اهديه تلك الاغنية التي كانت يرددها (ياساري بينه ) الا اني وبحسب علمي ان الرجل اصبح لايستسيغ بل يحرم سماع حتى اغنيات خالد الذكر المرحوم داخل حسن باعتبار الاغنيات (رجس من عمل الشيطان ) و (اجتنبه ) هو .

ان النموذج الذي اتحدث عنه الان هو احد من عشرات ان لم اقل من المئات الذين ركبوا الموجه واستبدلوا وجوههم واطلقوا لحاهم وحتى قناعاتهم وافكارهم من اجل الحصول على المغانم والمكاسب لانقول بعيدا عن (المبادىء والقيم) لان هؤلاء بعيدين كل البعد عن مفهوم (القيم ) و(المبادى ) وقريبون فقط من المصالح وحب الذات واستغلال (الفرصة ) ومهما كانت ، ومهما بلغ الثمن الذي يدفع مادام هؤلاء يؤمنون بالنظرية (الميكافيلية) الغاية تبرر الوسيلة واعتقد ان هذا جزء من الخراب الذي حصل ويحصل في العراق حيث تسلق هؤلاء بطرق ملتوية نحو اماكن ومراكز لايستحقونها حتى اصبحت تلك المراكز وبالا على المساكين من ابناء هذا الشعب المبتلى بهؤلاء ،،،، لذا نستطيع القول ان الاصلاح الحقيقي لمن يريد الاصلاح ويسعى اليه يبدأ من عزل هؤلاء والتخلص منهم وازالتهم عن الاماكن والمناصب التي استولوا عليها بغفلة من الزمن .مهما كانت عناوينهم واتجاهاتهم واسماءهم .