نبض القلم

لغة الصورة والفرح للجميع – طالب سعدون

ليس مغتربا من يحمل الوطن في حنايا نفسه ، وحدقة عينه، ورسم خارطته على قلبه … يتنفـــــسه نقيا من روحه التي إستقر بها … يشده الحنين اليه ، ولا يرضى بغيره بديلا ، وإن وجد فيه ما كان يشكومنه ..

ولكن إذا لم يكن غير ( الاغتراب ) سبيلا .. فما حيلة المضطر إلا ركوب سفينته ، علها ترسو به في شاطيء الاستقرار، والأمان ، والراحة ، والعمل ، لكن يبقى الشوق ساكنا في الروح ، لان العلاقة بينهما مستقرها القلب ، وإن تغير المكان ..

ذلك هوحال المصور الصحفي سمير مزبان بعد أن قادته الغربة الى السويد ، التي يقيم فيها كذلك صديق العمر ، الانسان الوديع الدكتورعلي داود العبادي ، لتكون( مقام جسده ) كغيره من العراقيين ممن إستقر بهم الحال بعيدا عن الوطن ، لكن الروح ظلت ( مستقرة ) في أرضها ، نبتة تمتد جذورها في ألاعماق.. وردة عراقية عطرة ، تحمل رائحة تربتها الزكية دائما ، وليست صناعية ، بلا طعم ، ولا شذى ، وان كان شكلها جميلا ..

حمل سمير وطنه معه في الغربة ، وسعى من خلال كاميرته أن ينقل ما يفيد مما يشاهده هناك الى وطنه – العراق ، ولا يستأثر وحده بتلك اللحظات الجميلة من الفرح ، مثلما نقل هموم وطنه في مختلف المراحل في معارض شخصية أقامها في الخارج ….

ويغتنم سمير أي فرصة ليعود بين مدة وأخرى الى أحضان الوطن ينقل ما إلتقطته ( عينه ) المبدعة ، من صور جسدت حياة الشعوب التي تعرف عليها عن قرب ، ومختلف التجارب الانسانية التي وجد من الضروري أن يطلع عليها العراقي ، وهو في مكانه ، ويحقق التواصل معها من خلال الصورة التي تعد لغة مشتركة يفهمها الجميع من كل اللغات ، دون الحاجة الى وسيط ، وأداة تختصر المسافات لتحقق التواصل والتفاعل بين الشعوب …

وقبل أيام إحتضنت قاعة ( القشلة ) في شارع المتنبي ببغداد المعرض الشخصي الثامن للمصور الصحفي سمير مزبان بعنوان (الفرح للجميع) ضم 50 صورة فوتوغرافية نقل من خلالها تجارب عديدة من ثقافات الشعوب وفلكلورها وتراثها وعاداتها ، وجوانب من حالات الفرح فيها ، وتنقل بينها مع كاميرته التي جعلها رفيق دربه أينما حل..

وكان المعرض في نظر المتخصصين ، ومن شاهده من المثقفين والصحفيين نقلة نوعية في الاسلوب الفني (التصويري) ، بعيدا عن (التقليدية) التي غالبا ما تجدها عند غير المحترف ، التي تبدو صوره جامدة بلا حياة .

اما المصور ( الفنان ) فتجد روحه واضحة في صوره ، التي تبدو حية تنبض بالحياة ، وتضفي عليها جمالية واضحة ، ويتعامل مع الصورة كونها وثيقة مهمة ، وليست ضوءا عابرا( فلاش ) وينتهي … وثيقة تاريخية للحدث والزمان ، وسجل حافظ لذكريات وقصص كثيرة …

دعوة كريمة تلقيتها من الاخ سميرمزبان لزيارة المعرض أتاحت لي التمتع بحالات متنوعة من الفرح الانساني ، والتنقل معه في محطات مختلفة من رحلة البهجة التي تتبعها مع كاميرته ، وإبداعات ثقافات الشعوب ، وفرصة للقاء بالاصدقاء ، ووجدته بعد غيبة طويلة ، بانه لا يزال ذلك (الشاب ) الطموح الذي عرفته عن قرب خلال عملنا معا في وكالة الانباء العراقية في إبداعه وتفانيه في العمل .. عرفته يومذاك ، كما عرفت صديقنا العزيز المصورالصحفي صباح عرار… فقد كانا صديقين حميمين لا يفترقان ، وثنائيا مبدعا ، وموهبة كبيرة في فن الصورة الصحفية ، وكفاءة الأداء والاخلاص في العمل ودماثة الخلق ، ولا يمكن أن تُنسى أجواء الفرح التي كان يشيعها الزميل عرار بقفشاته ومقالبه البريئة ، وروحه المرحة مع الزملاء مثلما لا تنسى إبداعاته في صوره ، ومعارضه الكثيرة التي رسمت الفرحة في القلوب ، والبسمة على الشفاه .. فكان مصورا صحفيا بامتياز وتميز …أتمنى لهما التألق المستمر في عالم الفن والجمال والفرح لنسعد بهما ، ونتمتع بكل ما يفرح في عملهما الابداعي …

كان سمير موفقا في اختيار عنوان معرضه … وماهرا في (اقتناص) الصور التي تبعث الفرح في النفوس …

وما أشد حاجة الانسان الى فرح يروي ظمأ الحياة ..

{ { { {

كلام مفيد :

إنتقد (القول) لكن إحترم ( القائل ) ، فإن مهمتنا هي أن نقضي على ( المرض ) لا على ( المرضى ) … ( الشافعي ) ..