لغة الصورة والفرح للجميع – طالب سعدون

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نبض القلم

  لغة الصورة  والفرح للجميع – طالب سعدون

 

ليس مغتربا من يحمل الوطن في حنايا نفسه ، وحدقة عينه، ورسم خارطته على قلبه … يتنفـــــسه نقيا من روحه  التي إستقر بها … يشده الحنين اليه ،  ولا يرضى بغيره بديلا ، وإن وجد فيه ما كان يشكومنه  ..

ولكن  إذا لم يكن غير ( الاغتراب ) سبيلا .. فما حيلة المضطر إلا ركوب سفينته ، علها ترسو به في شاطيء الاستقرار، والأمان ،  والراحة ، والعمل ، لكن يبقى الشوق ساكنا في الروح ، لان العلاقة بينهما مستقرها القلب ، وإن تغير المكان ..

ذلك هوحال  المصور الصحفي سمير مزبان  بعد أن قادته الغربة الى السويد ، التي يقيم فيها كذلك صديق العمر ، الانسان الوديع الدكتورعلي داود العبادي ، لتكون( مقام جسده ) كغيره من العراقيين ممن إستقر بهم الحال بعيدا عن الوطن ، لكن الروح ظلت ( مستقرة ) في أرضها ، نبتة تمتد جذورها  في ألاعماق.. وردة  عراقية عطرة ، تحمل رائحة تربتها الزكية دائما ، وليست صناعية ، بلا طعم ، ولا شذى ، وان كان شكلها جميلا ..

حمل سمير وطنه معه  في الغربة ، وسعى من خلال كاميرته أن ينقل ما يفيد مما يشاهده هناك  الى وطنه – العراق ، ولا يستأثر وحده بتلك اللحظات الجميلة من الفرح ، مثلما نقل هموم وطنه في مختلف المراحل في معارض شخصية أقامها في الخارج ….

ويغتنم  سمير أي فرصة ليعود بين مدة وأخرى الى أحضان الوطن ينقل ما إلتقطته ( عينه ) المبدعة ، من صور جسدت حياة الشعوب التي  تعرف عليها عن قرب ، ومختلف التجارب الانسانية التي وجد من الضروري أن يطلع عليها العراقي ، وهو في مكانه ، ويحقق التواصل معها من خلال الصورة التي تعد لغة مشتركة يفهمها الجميع من كل اللغات ، دون الحاجة الى وسيط ، وأداة تختصر المسافات لتحقق التواصل والتفاعل بين الشعوب …

وقبل أيام إحتضنت قاعة ( القشلة ) في شارع المتنبي ببغداد المعرض الشخصي الثامن للمصور الصحفي سمير مزبان بعنوان (الفرح للجميع) ضم 50 صورة فوتوغرافية نقل من خلالها  تجارب عديدة من ثقافات الشعوب وفلكلورها وتراثها  وعاداتها ، وجوانب من حالات الفرح فيها ، وتنقل بينها  مع كاميرته التي جعلها رفيق دربه أينما حل..

وكان المعرض في نظر المتخصصين ، ومن شاهده من المثقفين والصحفيين  نقلة نوعية في الاسلوب الفني (التصويري) ،  بعيدا عن (التقليدية) التي غالبا ما تجدها عند غير المحترف ،  التي تبدو  صوره جامدة بلا حياة .

اما  المصور ( الفنان )  فتجد روحه واضحة في صوره ، التي تبدو حية تنبض بالحياة  ، وتضفي عليها جمالية  واضحة ، ويتعامل مع الصورة  كونها وثيقة مهمة ،  وليست ضوءا عابرا( فلاش ) وينتهي … وثيقة تاريخية للحدث والزمان ، وسجل حافظ لذكريات وقصص كثيرة …

دعوة كريمة تلقيتها من الاخ سميرمزبان لزيارة المعرض أتاحت لي التمتع بحالات متنوعة من الفرح الانساني ، والتنقل معه في محطات مختلفة من رحلة البهجة التي تتبعها مع  كاميرته  ، وإبداعات ثقافات الشعوب  ، وفرصة للقاء بالاصدقاء ، ووجدته  بعد غيبة طويلة ، بانه لا يزال ذلك (الشاب )  الطموح الذي عرفته عن قرب خلال عملنا معا في وكالة الانباء العراقية في إبداعه وتفانيه في العمل .. عرفته يومذاك ، كما عرفت صديقنا العزيز المصورالصحفي صباح عرار… فقد كانا  صديقين حميمين لا يفترقان  ، وثنائيا مبدعا ، وموهبة  كبيرة في فن الصورة الصحفية ، وكفاءة الأداء والاخلاص في العمل ودماثة الخلق ، ولا يمكن أن تُنسى أجواء الفرح التي كان يشيعها الزميل عرار بقفشاته ومقالبه  البريئة ، وروحه المرحة مع الزملاء مثلما لا تنسى إبداعاته في صوره ، ومعارضه الكثيرة التي رسمت الفرحة في القلوب ، والبسمة على الشفاه .. فكان مصورا صحفيا بامتياز وتميز …أتمنى لهما التألق المستمر في عالم الفن والجمال والفرح لنسعد بهما ، ونتمتع بكل ما يفرح في عملهما الابداعي …

 كان سمير موفقا في اختيار عنوان معرضه … وماهرا في (اقتناص) الصور التي تبعث الفرح في النفوس …

وما أشد حاجة الانسان الى فرح يروي ظمأ الحياة  ..

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كلام مفيد :

إنتقد (القول)  لكن إحترم ( القائل ) ، فإن مهمتنا هي أن نقضي على ( المرض ) لا على ( المرضى ) … ( الشافعي ) ..

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