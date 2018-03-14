ذهبت الخلافة وبقت الخرافة – نبيل ابراهيم الزركوشي

لا ينكر احد الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات الامنية والحشد الشعبي والتي ادت الى تفكيك منظومة الارهاب والمتمثلة بدولة الخلافة المزعومة التي اُعلن عنها بواسطة الارهابي ابو بكر البغدادي والتي استطاعت ان تسيطر على مساحات شاسعة من الارضي العراقية والسورية المجاورة لها وقامت بتشريع القوانين والانظمة في محاولةً منها لتغيير الواقع الاجتماعي في تلك المدن واعادتها الى العصور القديمة بدعوى اعادة الانظمة والقوانين الاسلامية يضاف اليها القتل والتشريد للعوائل التي كانت تعارضها وسبي النساء واستحداث سوق النخاسة وبيع وشراء العبيد وكأننا نعيش في القرون الوسطى و استباحة الدماء وسلب الاموال ونهب الممتلكات كل ذلك كان تحت غطاء الدين وقد استخدمت الجوامع لترويج هذه الافكار قبل واثناء السيطرة على هذه المدن ولعل الشباب هم الفئة الاكثر تأثراً بذلك وقد انخرطوا في هذه التنظيمات ايماناً منهم بالأفكار التي جاءت بها تارة وخوفا من البطش تارة اخرى.

افكار هؤلاء

السؤال هنا هل تأثرت هذه المجتمعات بأفكار هؤلاء القتلة؟ الاجابة نعم ، لايمكن انكار تأثر هذه المجتمعات بالأفكار المسمومة التي دسوها بعقولهم طوال سنوات سيطرتهم عليها ولايزال هناك تقبل لمثل هذه الافكار في تلك المجتمعات والتي يغلب عليها الطابع الريقي والقبلي وخير دليل على ذلك ما تشهده المناطق الامنة من تفجيرات ووجود الخلايا التي تقول عنها الجهات الامنية انها خلايا نائمة وهذا دليل واضح على ذلك ولعل ما شهدته العاصمة بغداد من تفجيرات والتي حدثت في ساحة الطيران حيث تجمع الكسبة واصحاب الاجور اليومية وبعدها الاعتداء الاثيم على افراد عشيرة الزركوش في منطقة خانقين التي راح ضحيتها اكثر من 8 افراد وهم شباب يتسامرون عند محل حلاقة مساء وهو الاول من نوعه في تلك المنطقة التي شهدت استقرارا امنيا منذو احداث 2003 وبعدها سقوط كوكبة الشهداء في منطقة الحويجة اثر كمين معد بطريقة محكمة جدا لذا يمكن القول ان العودة مرة اخرى للقتال ولكن الساحة سوف تكون الاسواق واماكن استئجار العمال والساحات العامة وهي اماكن تجمع الفقراء ونحن نعلم صعوبة السيطرة على هذه التفجيرات بالرغم من تفعيل الجهد الاستخباري وهو امر معمول به منذ سنوات ولكن لم تستطع الحد من هذه التفجيرات الاجرامية لذا وجب على القيادات السياسية ان تقوم بالبحث عن حلول للقضاء على هذه الافكار والعمل على وضع استراتيجيات فكرية مضادة لهذه الافكار التي تدعو الى العنف وعدم قبول الاخر مهما كانت معتقداته لذا يقع على عاتق الجميع اخذ الدور والمبادرة في سبيل بناء افكار الجيل الجديد والتي تعتمد على قبول الاختلاف المذهبي والفكري والعقائدي وكيفية التعايش السلمي وقبول الاخر وهنا يمكن الرجوع الى الدول التي مرت بظروف كهذه فبعد الحرب العالمية حيث بدأت أمريكا حملة إعلامية ضخمة في المانيا، كانت أبرز مقوماتها (أفلام البروبغاندا) التي بدأت بأفلام تتحدث عن فظائع الألمان ومحاكمات قيادات النازية، ولكن الخبراء في ألمانيا بدأوا يقترحون أفلاما مع محتويات إيجابية تعلّم الألمان «التسامح والأخوة» التي كانت تهدف لإتاحة الفرصة للألمان للانخراط من جديد فيما يُسمى «منظومة القيم الغربية الديمقراطية» أحد هذه الأفلام هو فيلم «كل البشر إخوة» الذي يظهر فيه أحد الألمان كما لو كان طفلا تعلّم بعد عمر طويل: إن الشعوب مختلفة، وأنهم يجب أن يعيشوا معا.

اذن لابد من البرمجة العقلية لهذا الجيل الجديد الذي لم يعرف كيف يتعايش مع بعضه بعضا بصورة سلمية وتحويله من اداة بيد المنحرفين الى الة تعمل في سبيل النهوض والبناء لمواكبة التطوير الكبير الذي يشهده العالم ولاياتي هذا الامر بليلة وضحاها بل لابد من عمل مضن يبدا من الاساس الاول للفرد الا وهو التعليم والمناهج التربوية مروراً بالساحة الدينية وما لها من تأثير على المجتمع وهي من استطاع تنظيم الحياة لمجموعة القبائل التي كانت تتخذ من شبه الجزيرة العربية موطنا لها ومن ثم التوجه بالمجتمع من العسكرة التي لم تجلب لنا الا القتل والتشريد والتهجير الى التمدن والتحضر وهي كانت من ابرز سمات المجتمع العراقي بالمقارنة مع مجتمعات دول الجوار الاخرى.

نفوذ الدولة

ولاننسى هنا الالتزام العشائري السائد في القرى والارياف انذاك رغم عدم بسط الدولة نفوذها على الكثير من تلك القرى وكان الالتزام طوعيا وذاتيا بسبب التربية التي كانت سائدة في تلك الحقبة ومجموعة القيم والمشتركات التي توارثتها الاجيال عبر المراحل الزمنية المختلفة وهي لاتزال عالقة في اذهان الجميع واعتقد لايوجد فرد حتى من الشباب لم يسمع بها ، من هنا ارادة الحرب على الخرافة موجودة الا وهي الارادة و الفكر وتطويره واشغاله بالعمل الصالح وطرد افكارهم عبر سن مجموعة من القوانين الصارمة تتعامل مع الامر بنفس القوة التي تتعامل بها مع من يريد سفك الدماء وقتل الابرياء وتحفظ للفرد حياته وممتلكاته والابتعاد عن الانتقائية في تطبيقه أي يكون الجميع تحت سلطة القانون وهو امر سوف يأتي بالكثير من الثمار الايجابية ولعل اهمها استشعار المواطن لهيبة الدولة من هنا يمكن القول ان جميع الانتصارات التي تحققت يجب ان يكون ازاءها ديمومة هذه الانتصارات ولاياتي ذلك الا بالقضاء على الفكر المتطرف والخرافة التي انتشرت بين افرد المجتمع واذا ما بقيت سوف تهلك الجميع ولانستطيع بناء الوطن بما يضمن لنا الحياة الحرة الكريمة ويجب ان تتضافر الجهود كما تضافرت في ساحات القتال واتت بثمارها عبر تحرير جميع الاراضي التي كانت تحت سيطرة الجماعات الارهابية .