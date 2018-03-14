أحجية مكافحة الفساد في البرامج الانتخابية – عبد الرحمن الجبوري – حسين علاوي

من يتابع خطاب الاحزاب السياسية والائتلافات ستجد رؤيته مختلفة في عمليات مكافحة الفساد ، الاحزاب السياسية واجندتها في محاربة الفساد تتباين حسب الايديولوجية والوزن الحكومي ومقاعد البرلمان وتاثيرات ظاهرة المكاتب الاقتصادية التي استطاع السيد رئيس مجلس الوزراء من تقليلها وتحجيم دورها في اناطة العقود الخاصة في مجال الاعمال والبناء .الاعمار والبناء بات فرصة استراتيجية تحتاج من الاحزاب ان تفكير بتقنية التنفيذ لبرنامح عملاق او ملف انتخابي كبير ضمن الملفات الاخرى التي ستكون ضمن الدعاية الانتخابية للاحزاب والائتلافات السياسية .

الائتلافات الحزبية يجب ان تضع خارطة طريق واضحة لمكافحة الفساد كون الفساد يمثل احد التحديات الكبرى والحرجة لاختبار قدرة الاحزاب السياسية على البناء للدولة والسلطة والدستور والقطاع الخاص والاستثمار اجنبي .

اقناع الجمهور

لكن سيبقى الفساد احجية كبيرة تمثل تحد في اقناع الجمهور في قدرة القوائم الانتخابية على ازاحته من سماء العراق وهنا الكرة عند الناخب وفي ملعبه ، فهو أمام اختيار صعب لمن سيكمل مسيرة القضاء على الفساد وتحجيم اثاره التي اصابت مستويات المجتمع كافة ، فرصتنا الوحيدة في التعبير عن حقنا في مكافحة الفساد كمواطنين بالغين السن القانوني للادلاء بصوتنا الواحد نحو الفساد هو يوم الانتخابات في 12 ايار 2018 ? 12 ايار سيمثل منصة اصواتنا باتجاه اختيار الافضل والانزه والاحسن ، ونعم قد يكون اممنا مرحلة من الاحباط وهو وجود وجوه سابقة لم تؤد دورا فعالا في حماية البلد من الفساد والارهاب ، لكن هنالك وجوها اخرى اسهمت وتساهم في ادارة الدولة نحو مرحلة الاستقرار وحققت النصر العسكري وقامت بالادارة الرشيدة للموارد وتحمل معها المواطن والموظف الحكومي عبء الحرب وكان المقاتل في كل صنوف القوات العراقية المشتركة في المقدمة للقتال وتحقق النصر الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة في فتوى الجهاد الكفائي ، آن الاوان لاعلان حملتنا ضد الفساد وتحجيم اثاره بصوتنا لمن يستحقه .

خيار صعب

الصوت الذي سنئتمن عليه في اختيارنا لهذا المرشح او تلك القائمة سيكون امام خيار صعب يغادر النمطية التي حكمت العراق على مدى الـ 15 سنة الماضية انها الانتخابات النيابية التي ستؤسس للعراق الجديد .

وهنا سيكون دور القوائم الفائزة دورا صعبا في قيادة السلطة التشريعية لانتاج حكومة عراقية فاعلة تعمل على تحقيق التنمية ومكافحة الفساد .

وبالتالي القوائم الانتخابية لابد ان تعمل على فكرة جديدة ، هي ماهو البرنامج الفني لمكافحة الفساد والحد من اثاره السياسية ” المحاصصة ” والاقتصادية ” سوء الخدمات ” والاجتماعية ” البطالة ” والثقافية ” ثقافة الاحباط ” ، وبالتالي ان قدرة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامج القائمة الانتخابية سيكون هو الفيصل والفيصل هو الجوهر ، والشيطان كما يقال شعبياً يكمن في التفاصل ، وبالتالي القوائم الانتخابية ان لم يكن لها برنامج واضح ومحدد وقابل للقياس والعمل مع بيئة العراق المتولدة منذ 2003 لغاية 2018 بان الفساد قد انتج تحدي وانهيار في مشروع السلطة العراقية وكان نتيجتها سقوط مدينة الموصل 2014.

ان التاريخ هو اخبار الشعوب ، والشعوب سيذكرها التاريخ بنصرها والاحباط الذي وصلت اليه ، لكن حكمنا على التاريخ بزمن الحاضر هو الاخطر ، وبالتالي ان الـ 15 سنة هي تاريخ ممكن ان يكون صفحة من الماضي لكنها ستكون دليلا الى الحاضر ، استحضار الاخطاء هو نهاية للعراق كدولة واستمرار نهجنا السابق في بناء السلطة ، ولكن استثمار معالجة الاخطاء هو فرصة ن واستحضاره في الحاضر هو دفع لفرصتنا في بناء الدولة العراقية الدايمقراطية التعددية الاتحادية .

عبد الرحمن الجبوري

{ كبير الباحثين في الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية

حسين علاوي

{ رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية