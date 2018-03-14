دي فرانشيسكو يريد مواصلة الحلم

{ أوكرانيا – وكالات

عبر مدرب روما، إيزيبيو دي فرانشيسكو، عن سعادته بالتغلب على شاختار دونيتسك، بهدف نظيف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتأهل لربع النهائي.

وقال دي فرانشيسكو لشبكة “بريميوم سبورت” بعد نهاية المباراة: “في هذا اللقاء قدمنا الأفضل من الناحيتين الفنية والتكتيكية، لأننا لم نمنح شاختار أي هدايا، وفي كرة القدم من يستغل الأخطاء هو من ينتصر، علينا أن نعرف كيف نستفيد منها، وكنا نعرف أن الفرص التي ستتاح لنا ستكون قليلة للغاية، ولكن نجوم روما كانوا رجالا”.

وأردف: “أريد أن أواصل هذا الحلم مع الفريق، لدينا واقع جميل الآن، والجماهير تحب أن تعيش مثل هذه الأمسيات لأنها تعطيها الكثير من الحماس، يجب أن نواصل في البطولة بدون خوف، وفريقي جاهز لمواجهة أي منافس في دوري الأبطال”.

وواصل: “يمكننا أن نتحسن على الدوام، الليلة كانت لدينا رغبة كبيرة، وبشكلٍ عام فقد أحببت أداء الفريق، ربما في بعض فترات المباراة لم نكن جيدين، ولكننا كنا منظمين، من وجهة نظري فإن روما يستحق العلامة الكاملة، لأنه غير معتاد على اللعب بهذا الأسلوب، لكن من الناحية الفنية أعطي الفريق 6.5 من 10، أما من الناحية التكتيكية فأعطيه كذلك علامة جيدة”.

وعن اللاعب التركي الشاب، سينجيز أوندير، الذي لم يقدم مباراة كبيرة، علق إيزيبيو: “لا تتوقعوا أن يقدم لاعبا مثل أوندير دائمًا نفس المستوى، كانت المباراة تجربة مهمة للغاية بالنسبة له، لقد تعرض لضربة أزعجته واضطررت لاستبداله، ولكن ينتظره مستقبل كبير”.