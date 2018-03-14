عبد الحكيم مصطفى

الجوية تواجه الوسط غداً وقمة الجولة بين الزوراء والنفط السبت

المخاوف تنتاب الشرطة بفقدان الوصافة والجنوب يضيّف السماوة

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الخميس مباراتين ضمن الجولة الأخيرة من الحصة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم على ان تتواصل غد الجمعة بإقامة مواجهتين أيضا وتستكمل السبت بلقاء الزوراء والنفط حيث يسدل الستار على المرحلة الاولى التي يكون الزوراء قدحسمها من الجولة الماضية بتغلبه على نفط ميسان بهدفين لواحد

الشرطة والكهرباء

ففي ملعب الشعب يبحث الوصيف الشرطة 39 عن ردالاعتبار ومصالحة أنصاره عندما يلتقي الكهرباء الخامس 28 في سعي لكلا الفريقين من اجل إنهاء النصف الأول من الدوري بموقعيهما حيث الشرطة الذي سيلعب بشعارلابديل عن الفوز والخروج بكل الفوائد للتخلص من ملاحقة الجوية بعدما تقلص الفارق بينهما الى نقطتين اثر السقوط المر للشرطة ما زاد من معاناته وسيلعب تحت ضغط جمهوره والنتيجة والرد على الخسارة الأولى التي هزت الفريق من كل جوانبه وجاءت بعد ثلاث تعادلات واستمرار فقر الأداء الفني لأغلب عناصره بمن فيها من انتدب بمبالغ عالية وفرغ من الفرق الكبيرة ويظهر مرشح لترك موقعه الحالي اذا لم يقدم الاداء المقنع ولاحديث يعلو في بيت الشرطة على تحقيق الفوز في مهمة تظهر غاية في الصعوبة في ظل تراجع الواقع الفني والنفسي للاعبين والعمل على احتواء الازمة في إعقاب خسارة الغريم التي زادة الطين بله ما يتطلب من باكيتا معالجة الامور في وضع الإصبع على الخلل في تحديد التشكيل المطلوب امام مهمة استثنائية من اجل فرض الفريق لأسلوبه من خلال موجود المفارز في ان تعود بقوة وتركيز لاستعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات بعد اسوء فترة يمر فيها الفريق الذي سيكون امام الاختبار الحقيقي من اجل البقاء بمركز ولان غير الفوز يعني الفشل وسيكون التحدي أصعب فيما يبحث الكهرباء الاخر عن كامل العلامات لتجنب ملاحقة النجف بعد تاخر الطلاب امام الامانة ما يدفع اللاعبين لتقديم المستوى واللعب بشعار الكل يخدم الكل والرغبة في تحقيق الإضافة تحت أنظار جمهوره الشرطة الذين زادة شكوكهم من قدرة فريقهم في تدارك

Sp1] المواجهات الأخيرة وإعلان الفوز للاستمرار في المركز الخامس مع إعلان نهاية المرحلة

نفط الجنوب والسماوة

وكل ما يريده الجنوب هو تقديم الأداء الفني لتعويض خسارة الديوانية عندما يضيف السماوة في حوافز حيث التقدم على حساب مركزي الأمانة والطلاب عبر اقتناص الفوز في مهمة لم تكن سهلة امام المجتهد السماوة حتى مع ظروف اللعب التي تقف الى جانب كتيبة عادل ناصر والعمل ما بوسعها للخروج من الباب العريض والابتعاد بالنتيجة التي يهتم فيها ويامل السماوة العودة فيها وتحسين موقعه اذا ما اتت نتائج من يقف فوقه لمصلحته ما يدفع اللاعبين الى تطبيق توجيهات حازم صالح الذي يواصل تقديم الفريق بشكل مقبول لغاية اللقاء المذكور إمام طموحات التقدم لمكان أفضل

الجوية والوسط

يعد الفوز الذي حققه البطل الجوية على الشرطة نقطة التحول في مشوار المشاركة التي تسير كما يريد شنيشل الذي ينتظر خدمة الكهرباء لانه يبدو عازما على تخطي الوسط في لقاء الغد من اجل احتواء الامور والتقدم لموقع الوصيف الذي يراه الأنصار الانجاز المهم مع اختتام مباريات النصف الأول من الدوري واحد اهم عوامل الدفاع عن اللقب عبر تحشيد الجهود التي حققت النتائج الجيدة وابرزها التغلب على الغريم الشرطة الدفعة القوية التي رفعت من حالة اللاعبين المعنوية في دخول مباراة الغد التي تاتي مع افضل الاوقات التي يمر فيها الجوية الذي زاد من قدراته بعد تخطي الغريم وهو العازم على التغلب على الوسط ويظهر مرشحا قويا في إضافة كامل علامات المباراة التي تعد خطوة كبيرة في حال تعثر الشرطة امام الكهرباء وكل الدلائل تشير الى قدرة الجوية في احباط مخطط عماد محمد في ظل تكامل صفوفه ودعم جمهوره الذي لازال يتحدث عن الفوز على الشرطة الذي عززت من قوة الفريق الذي يلعب بصفوف متكاملة حيث قوة الهجوم بقيادة حمادي احمد والوسط مع همام طارق والدفاع المتماسك والحارس امجدالاضافة المهمة قبل ان تثمر جهود المدرب مع الفريق والنجاح من جولة لجولة ويظهر الفريق منظما في كل شيء وفي الجاهزية وفي الجهة المقابلة لازالت نتائج الوسط متباينة مع تغير المدرب بعدما خسر من النفط وتعادل بملعبه قبل التراجع للموقع الحالي وسيكون امام الاختبار الحقيقي وقوة البطل وظروف اللعب الصعبة لكن لاعبي الوسط يريد ترك بصمة في المرحلة الحالية والخروج لفترة التوقف في مركز أفضل اذا ما احسن الفريق التعامل مع سير المباراة عبر خطوط اللعب التي معه ان تظهر مترابطة وان يقدم اللاعبين ما عليهم في إسقاط الصقور والعودة بالفضل نتيجة ذهاب

البحري والحدود

وينتظر البحري الاستفادة من ظروف اللعب في الزبير من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة التي ستمنحه مباشرة موقع الديوانية بعد عودته من خسارة زاخو وكل شيء يتوقف على اداء اللاعبين المتراجع بسرعة للوراء وتخلى حتى عن نتائج الارض التي يامل ان يختتمها في عبور الحدودفي مهمة تبدو صعبة امام اصحاب الأرض في الموقع السابع عشر في وقت سيحل البحري منتشيا بفوزه المهم على كربلاء الذي منحه التقدم اربعة مراكز مرة واحدة ما يجعله خوض اللقاء المذكور بالحالة الطبيعية وفي ظل حالة اللاعبين المعنوية المرتفعة التي يعتمد مظفر جبار على عناصر الكتيبة التي حققت نتيجتين مهمتين في الوضع المناسب والمطلوب ويأمل في التقدم إمام تلقي خدمة السماوة للتقدم لموقع نفط الجنوب

قمة الجولة

وتختتم مباريات الجولة والمرحلة بعد غد السبت في قمة الاسبوع بين الزوراءوالنفط عند الخامسة مساءا بملعب الشعب والتي يدخلها المتصدر وبطل المرحلة الاولى الزوراء منتشيا بفوزه الجيد على المنامة البحريني وعزز من حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة والانتقال للمرحلة المقبلة قبل ان يراهن اوديشيو على قدرات الخبرة والشباب في مواجهة مهمة يريد ان ينهي الامور بسجل نظيف في مواجه تعكس قيمتها الفنية والاعتبارية على الفريقين والمدربين عندما يترقب جمهور الزوراء الكبير تقديم اللاعبين للدور المطلوب منهم في مواصلة طريق النتائج والاستمرار في زيادة رصيده والبقاء في الصدارة إمام مشوار صعب في المرحلة القادمة التي تتطلب الاستمرار دون توقف واعادة ما يشكل لاعبو النقاط صعوبات امام الفرق الجماهيرية وهو ما يثير مخاوف أنصار الزوراء إمام رغبة حسن احمد الذي يكون خطط لايقاع المتصدر في فخ الخسارة والانفراد بها بعد عجز اقرأنه من تحقيق ذلك وهو قادر بعد تطور الفريق في الجولات الأخيرة عندما قدم سلسلة مباريات مهمة انتقل فيها للموقع الرابع 32 نقطة وكله امل في إيقاف تقدم المنافس امام جمهوره لانه اعتاد على تقديم المستويات في مثل هكذا مباريات وأخرها عندما فرض التعادل على الشرطة ومتوقع ان يلعب بشكل أفضل إمام حسن تصرف اللاعبين في عكس وحدة الانسجام ونوعية اللعب عبر وجود الوجوه الشابة التي زادت تألقا وخدمة للفريق الذي يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي

فوز زاخو

وحقق زاخو فوزا مهما على ضيفه الديوانية بهدفين لواحد لتحضر مخاوف الضيوف التي انتابت مساعد المدرب بعدما نجح زاخو في حسم الامور وإضافة كل النقاط في اهم مباريات الفريق الذي تقدم خطوة حيث الموقع الثامن عشر ويأمل ان يستمر به لحين العودة لاكمال مشواره بالمنافسة حيث المرحلة الثانية والبحث عن البقاء هدف المشاركة الذي يحث عنه الديوانية بعد فوزين على اهل البصرة البحري ونفط الجنوب وقبلهما الميناء قبل ان يخيب امال جمهوره وفي خسارة زاخو التي زادت من معاناة الفريق فالمركز السادس عشر

فوز الامانة

وعوض الأمانة خسارته امام النجف بالفوز المهم على الطلاب بهدف سجله ياسر عبد المحسن بعد مرور عشر دقائق على بداية المباراة التي منحت الفريق دفعة كبيرة في العودة للمنافسات رغم ترك احمدخضير للمهمة قبل ان يخرج الفريق بأفضل نتائجه ويسعى لترتيب الامور خلال فترة التوقف حيث تسمية مدربا أخر للفريق لأهمية مباريات لمرحلة القادمة من جانبه يكون الطلاب قد تلقوا الخسارة السابعة إمام تهديد موقعهم السابع من نفط الجنوب والحدودفي نتيجة تركت تأثيراتها على العلاقة ما بين الفريق وجمهوره الرافض للنتيجة.

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