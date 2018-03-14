ابيض اسود

جرس الليبرالية والإسلام السياسي – مازن صاحب

ما بين الشورى والانتخابات مسافة واضحة للتفريق بين تطبيقات الإسلام السياسي بمختلف مفاهيمه وبين تطبيقات الديمقراطية ، الاختلافات واضحة وصريحة ما بين مفاهيم تستحضر المستقبل بعقلية 14 قرنا مضت ، وتطبيقاتها التي تتعامل مع الطفرات الصناعية وتحولاتها المجتمعية بذات العقلية لقياس الفارق بين المسائل الفقهية التي قد تختلف بين عالم دين واخر في ارث متراكم من التفسيرات التي حولت الشريعة الإسلامية الى ميدان للاجتهاد في محل النص القرآني ، فيما لا يختلف على النص في ثوابت متفق عليها ، اما التفسيرات فأنها حمالة أوجه متعددة ، لذلك ظهر من ينقل تفسير القول المأثور ( اختلاف امتي رحمة ) الى تلك الاختلافات في تفسير النص ، لكن تعامل الإسلام السياسي مع هذا الاختلاف في التفسير ، جعل الكثير من شخصياته المرجعية ، تشيع ثقافة الجهل المجتمعي ، بشطحات المقارنة بين تلك الاحداث التاريخية التي تفسر في العلوم الاجتماعية الحديثة بطرق نقدية ، فيما تعد النصوص التي جاءت بها هذه التفسيرات وشخوصها مقدسة ، حتى تجاوز تقدسيها عند البعض من أحزاب الإسلام السياسي ، ذات النص المقدس عن الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم .

السؤال: بعد عقد ونيف من الفشل الذريع للإسلام السياسي من يطرق جرس الليبرالية في الانتخابات المقبلة ؟؟

نقطة ارتكاز هذا السؤال عن الحل البديل لإعادة بناء العراق وإيجاد قاعدة حلول متجددة لعقد اجتماعي يغادر عقلية نقل الماضي بكل ما فيه من إشكالات تطبيقية الى المستقبل ، والعمل على بلورة نموذج لا يختلف من النص الثابت في الدين وابرزها النص القرآني ، وفي ذات الوقت يستحضر المستقبل ويستعد له من اجل تنمية مستدامة ، تحقق العدالة الاجتماعية ، المعادلة التي تستقيم معها جميع الأديان الابراهيمية ، بل الكثير من الديانات الأخرى، فحقوق الانسان مطلب مفترض في أساس الحساب والعقاب ، فكيف يكون القتل الفكري ومن ثم التهميش الطبقي باسم التناقض العقائدي نموذجا للعدالة الإلهية ؟؟

لكن معضلة الإجابة على هذا السؤال بفهم قدرة المجتمع على التفاعل مع ما يوصف بالعامل الحضاري لبناء الدولة ، وهذا يحتاج الى ثقافة تبدأ بإلغاء الامية ، وترك الانسان يفكر بالأصلح ويقتنع ثم ينتخب لا ان ينجذب الى مفاعيل نصرة المذهب او العشيرة ، وهي تطبيقات الدولة البدائية الأولى في صحراء العرب ، فالدولة العصرية تواجه استحقاقات كبرى في نظام دولي هي جزء منه .

المعضلة الأخرى ان المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص، افتقد نموذج الطبقة الوسطى، والبرجوازية الوطنية القائدة لبناء مستقبل التنمية المستدامة ، هذه الطبقة ذابت بفعل الحروب او بفعل الأنظمة الشمولية ، فانتهى الانسان العربي الى جاهلية متجددة ليس هناك من يقوده فيها الا مجموعة من العميان الذين يكررون الماضي ولا يقدمون له أي نموذج مستقبلي متجدد .

المعضلة الثالثة ، عودة بروز هذه الطبقة والتي تعرف في عراق اليوم بالنموذج المدني ، تزاوجت بعقد غير شرعي من الإسلام السياسي ، لركوب قارب الانتخابات ، فانتهت الى نموذج هجين ، ربما تكون ولادته مشوهة ، فيما المفترض ان تقوم هذه الطبقة المنبثقة من رحم المعاناة بنقل من تتحالف معه الى نموذجها وطرق أبواب مجلس النواب المقبل بقائمة مدنية كبرى ، تدق أجراس الليـــــبرالية وازاحة النموذج السلفي للإسلام السياسي .

قد يختلف البعض مع هكذا منهاج في التحليل والرؤية المستقبلية لعراق الغد القريب ، لكن واقع الأمور تسير بهذا الاتجاه وعلى المثقف ان يقول كلمته ويمضي ، فالمسؤولية الإنسانية للكاتب السياسي والصحفي ليس تضليل الراي العام بالقدر الذي عليه ان يؤكد على الخيارات المتاحة والحلول المفترضة وترك الناخب العراقي يقف عند صندوق الاقتراع عسى ان يحسن الاختيار ولله في خلقه شؤون .