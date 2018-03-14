ديالى تطيح بإمرأة وعشيقها بعد ساعتين من قتلهما زوجها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي عن الاطاحة بامرأة مع عشيقها بعد ساعتين من تنفيذهما جريمة قتل بحق زوجها داخل منزله .

وقال السعدي لــ ( الزمان ) امس إن (جريمة قتل غامضة حدثــــت خلال الـ 48 ساعة الماضية بحق رجل يعمل عسكريا في عمليات بغداد حيث عثر عليه مقتولا بشكل وحشي أثر طعنه بـ 19 طعنة سكين داخل منزله في ناحية بني سعد التابعة الى بعقوبة) .

وأضاف السعدي أنه ( اوعز فورا بتشكيل فريق أمني مشترك رفيع المستوى من ضباط ومنتسبي القيادة للتحقيق بالجريمة وبإشرافه الشخصي) ، مبينا (أن الفريق نجح وبجهد ومتابعة دقيقة من كشف طلاسم وخفايا الجريمة المروعة والاطاحة بالمنفذين بعد ساعتين فقط من تنفيذهما العمل الاجرامي) .

وتابع السعدي أن (التحقيق قاد لكشف الجناة وهي زوجة الضحية التي تمت محاصرتها بالادلّة والبراهين مع عشيقها الذي إعترفت عليه أثناء التحقيق) ،لافتا الى أن (المرأة اعترفت على انها إتفقت مع عشيقها على قتل زوجها بسبب مشاكل عائلية وادخلته المنزل اثناء نوم الضحية لتنفيذ الجريمة).

وأكد قائد شرطة ديالى أنه (تم نقل الضحية الى الطب العدلي والمجرمين الى مركز الاعتقال لإتخاذ الاجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحقهما).

ومن جانب آخر قرر مجلس ديالى عقد جلسة طارئة يوم الاحد المقبل لمناقشة الاوضاع الامنية ومطالب استقدام قوات امنية اضافية لتعزيز استقرار المحافظة في الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس المجلس علي الدايــــني لـ (الزمان) امس إن ( مجلس محافظة ديالى ناقش في جلسته الرسمية بحضور اغلب الاعضاء مستجدات الاوضاع الامنية الراهنة في عموم مناطق المحافظة وجرى الاتفاق على استضافة القيادات الامنية بجلسة طارئة يوم الاحد القادم لمناقشة مستفيضة للملف الامني في ضوء تكرار الخروقات بين الحين والاخر خاصة الاغتيالات). وأضاف الدايني أن (الجلسة ستناقش مع القيادات الامنية مطالب اعضاء في مجلس ديالى باستقدام قوات امنية اضافية لتعزيز استقرار المحافظة في الانتخابات النيابية المقبلة ).