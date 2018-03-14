الأنواء تتوقع هطول أمطار خلال اليومين المقبلين

بغداد – الزمان

توقع المنبئ الجوي من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية هطول امطار خفيفة اليوم الخميس تزداد يوم غد الجمعة ويصحبها برق ورعد احيانا.وقال عطية في بيان امس انه (نماذج الطقس العالمية ماتزال تضع فرص هطول امطار، يصحبها البرق والرعد احيانا ، نهايه الأسبوع الحالي في معظم مناطق العراق).

واضاف ان (الامطار في العموم خفيفة الشدة في اماكن متفرقة تبدأ من الليلة والفرصة تزداد يوم غد الجمعة، وستكون مدن شمال البلاد هي الاعلى كمية في هذه الحالة الناتجة من تعمق اخدود بارد في طبقات الجو العليا يرافقه امتداد حراري من البحر الاحمر).واوضح عطية ان (حالة الامطار ربما لن تشمل اغلب مدن الوسط والفرات الاوسط ولكن تقلبات الربيع واردة جدا والمفاجأ ت متوقعة).

ظهور منخفضات

وتابع ان (اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة ).

فيما توقعت الهيئة بيان تلقته ( الزمان ) أمس (استمرار الاجواء بين صحو وغائم اليوم الخميس مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية غائما جزئيا وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة و مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات ).

واضاف ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم و درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق، وفي الجنوبية غائما جزئيا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ).

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد اعلن في بيان سابق ان ( الثلاثاء الموافق العشرين من الشهر الجاري ستشهد بداية الاعتدال الربيعي في دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث سيتساوى عدد ساعات الليل والنهار، 12 ساعة لكل منها، فيما سيشهد نصف الكرة الجنوبي بداية الاعتدال الخريفي وفي الاعتدال الربيعي تكون الشمس منطبقة تماما على خط الاستواء، وستشرق الشمس عند درجة 90 تماما، وهو ما يعد عنصرا مهما للتعرف على نقطة الشرق بدقة، بينما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية).