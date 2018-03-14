أوسي: مشروع تأهيل الخوصر يتم في نيسان المقبل

العبادي يفتتح أقدم جسور الموصل بعد إعادة بنائه

بغداد – تمارا عبد الرزاق

افتتح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الجسر القديم ( العتيق) في مدينة الموصل وسط احتفال كبير اقامه اهالي الموصل.وقال العبادي في بيان امس أن ( الجسر اعيد تشييده بايادي عراقية 100 بالمئة وخلال فترة قياسية), واضاف ان ( الدواعش ارادوا تدمير كل شيء ولكننا انتصرنا عليهم وسنعمر ماهدموه).

واوضح العبادي ( ابشر اهالي نينوى بأن الإعمار يسير على قدم وساق واعادة الاستقرار الى المحافظة مستمرة), واوضح البيان ان ( العبادي بحث مع مدراء الوحدات الادارية والخدمية في المحافظة توفير الخدمات لابناء المحافظة وتذليل العقبات امام المشاريع.ونقل البيان عن العبادي قوله أن ( الانتصار تحقق واعادة الاستقرار الى المحافظة تمت رغم قلة الايرادات) .

مشيرا الى ان( الجهود الوطنية مهمة جدا وقامت بإعادة الجسر العتيق للخدمة), واضاف (واشد على ايدي العاملين في المحافظة للعـــــمل بشكل جدي لإعمار المحافظة وتقديم الخدمات لأهلها).

وأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، عن انجاز أقدم جسور مدينة الموصل بعد نسفه من قبل عصابات داعش الارهابية بعد احتلالها المدينة في حزيران 2014.

افتتاح مشروع

وقال بيان للوزارة امس ان (الوزيرة آن نافع أوسي، زارت مشروع اعادة اعمار جسر الموصل العتيق في محافظة نينوى استعدادا لإفتتاحه خلال اليومين المقبلين، فيما اعلنت عن قرب انجاز وافتتاح مشروع اعادة اعمار جسر الخوصر مطلع الشهر المقبل).

ونقل البيان عن اوسي قولها، انه (وخلال اليومين المقبلين سيتم افتتاح جسر الموصل الحديدي العتيق وافتتاحه أمام حركة المركبات، حيث انجزت الوزارة اعمالها في المشروع وفق تصاميمه الاصلية، حفاظاً على معالمه التاريخية والتراثية كونه من أقدم وأهم جسور الموصل الخمسة التي تربط ضفتي المدينة حيث يربط منطقتي الفيصلية في الساحل الايسر ومنطقة الميدان في الساحل الايمن بطول اجمالي يبلغ 300 متر).

وأضافت، ان (المشروع تم إنجازه من قبل شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة، وفق التوقيتات المحددة له والمواصفات الفنية المطلوبة وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة إعمار المناطق المحررة بكلفة مليارين و98 مليون دينار).

واوضحت اوسي ان (الجسر يضم 8 فضاءات بطول 37,5 متراً للفضاء الواحد تعرضت ثلاثة فضاءات منه للدمار بسبب العمليات الإرهابية), وتابع البيان ان ( اوسي اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة إعمار جسر الخوصر الحجري).

وفرة مالية

مؤكدة ان (الاسبوع الاول من الشهر المقبل سيشهد افتتاح الجسر الذي تقوم بتنفيذه كذلك شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة حيث يتم تنفيذ أعماله من الوفرة المالية بعد انجاز الشركة اعمالها في جسر الموصل العتيق، فيما ستتم المباشرة بإحالة أعمال إعادة إعمار الجسر الثاني وباقي الجسور المتضررة في القريب العاجل بتمويل من البنك الدولي).

واشار البيان الى ان (اوسي ثمنت جهود الملاكات الفنية والهندسية العاملة في المشروع والتي اسهمت في انجازه من الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً وبسباق مع الزمن بدفعتي عمل صباحية ومسائية ليكون انجازا جديدا يضاف الى سلسلة انجازات الوزارة).

وتابع البيان ان ( اوسي تفقدت المدينة القديمة في الجانب الايمن من مدينة الموصل)، معلنة عن ( ارسال جهد هندسي ساند من الاليات التخصصية من المحافظات لدعم بلدية الموصل في اعمالها في المدينة القديمة والمساهمة في رفع الانقاض وتسريع اعادة الاستقرار وتوفير الخدمات للبدء بمرحلة الاعمار المرتقبة للمدينة القديمة بعد ان تعرضت تلك المنطقة الى دمار كبير بسبب الاعمال العسكرية). ومن المؤمل ان يتم افتتاح الجسر العتيق اليوم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال مصدر من المحافظة ان ( العبادي يزور الموصل لافتتاح الجسر العتيق الذي يربط الجانب الايسر بالأيمن داخل المدينة).ومن جهة اخرى نفى مركز الاعلام الامني الانباء التي تحدثت عن وجود مفقودين في المحافظة منذ سيطرة داعش على المدينة.

وقال المركز في بيان امس إن (بعض وسائل الاعلام تناولت أخبارا مفبركة وغير الدقيقة عن موضوع ما يسمى بالمفقودين في المحافظة وان تلك القنوات ضيفت شخصا يدعي انه ضابط في شرطة المحافظة ، وهذا الشخص ذكر معلومات لاتمت الى الحقيقة بصلة ، وعارية عن الصحة تماما، ولا يوجد ضابط كهذا في شرطة المحافظة ).

واضاف أن (المركز ينفي الخبر جملة وتفصيلا، ويؤكد عدم وجود شخص كهذا، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه لانتحاله صفة رسمية), داعيا (وسائل الاعلام الى اعتماد المصادر الرسمية والمتحدثين المخولين ).