الموازنة الصفرية – رافد عبيد النواس

وهي اداة إدارية عملية لتقييم الإنفاق تهدف الى اعادة توجيه ومناقلة التخصيصات المالية من برامج ذات افضلية متدنية الى برامج ذات اولوية عالية وهذا يؤدي الى تحسين الفاعلية والكفاءة وتقليل حجم التخصيصات المالية المعتمدة وانها باختصار أسلوب للتخطيط والموازنة.

وقد أكد Pyhrr على أن Z.B.B هي موازنة المحاولات لتركيزها على الإدارة في تقييم النشاطات وعمل رزم القرارات وهذا لا يعني أن مبدأ الصفر رمي كل شيء خارج الموازنة والبدء من جديد وإنما إعادة التقويم من الصفر وتعطى الأسبقية للبرامج ويمكن لبرنامج ان يترك لعدم جداوه أو يخفض أو يضاف اليه .

ويتضح لنا ان الموازنة الصفرية تتطلب إعادة تقيم جميع البرامج والأنشطة خلال إعداد الموازنة وتبدأ كل الوحدات بإعداد موازناتها التشغيلية للفترة القادمة من افتراض عدم وجود أي برنامج أو نشاط سابق أي تبدأ من البداية وتضع كلفة البرامج والانشطة المتوقعة واختيار الأفضل بأقل كلفة وبأعلى منفعة وهذا قد يتطلب مجموعة من الإجراءات منها:-

1- تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية

2- تحديد البرامج والانشطة التي يمكن أن تحقق الاهداف اعلاه

3- اختيار البديل الأفضل

4- تحديد مستويات الجهد والتمويل

5- المفاضلة بين البدائل

6- مراجعة وتقييم البرامج والأنشطة

أما أهم المشاكل والانتقادات التي واجهتها موازنة الأساس الصفري فيمكن ايجازها بالآتي:-

1- إن إعداد الموازنة الصفرية يكلف وقت وجهد قد لا تستطيع التوفيق به الوحدات والمخطط المالي وقد يعتبر هذا عامل اساسي في تفيذ الاسلوب المذكور وهذا طبعا يرجع اصلا الى طبيعة النشاط الحكومي

2- ضعف اسلوب مراجعة وتقييم وترتيب المجموعات القرارية ويترك ذلك في أغلب الأحيان الى الحكم الشخصي وإن التداخل بين هذه المجموعات يزيد من صعوبة عملية الترتيب

3- عدم اهتمام هذه الموازنة بالأهداف الاستراتيجية أو طويلة الاجل حيث يلاحظ التركيز على الأهداف قصيرة الاجل الى حد كبير

4- تحتاج الى بيانات كثيرة قد يتعذر توفيرها من قبل الوحدات الحكومية لإعداد الموازنة بالشكل المطلوب.