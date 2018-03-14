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الخنجر العربي – فيصل جاسم العايش

يرمز للخنجر في تراثنا العربي على انه اداة للغدر والخيانة . وهو في نهاية الامر ليس سوى اداة جارحة معقوفة , ولقد كان العرب القدماء يستخدمونه لكثرة ما كانوا يتعرضون له في مجاهل الطرق التي يسلكونها خوفاً من قطاع الطرق وهو السلاح الانجع في مقاومة اعدائهم لأنه في متناول اياديهم دائماً خاصة وانهم يعلقونه على بطونهم , لسرعة سحبه وطعن اولئك الذين يحاولن الاستيلاء على قوافلهم التجارية او لصد الغزاة القادمين للاستحواذ على ما تمتلكه قبيلتهم ايام كان الغزو شائعاً بين القبائل .

لم يعد الخنجر الآن عند الكثيرين من العرب الا مجرد ديكور مطعم بالذهب والفضة يتمنطقون به على أحزمتهم يتباهون بشكله وصناعته متوهمين انه يضيف لهم هالة من الرجولة والبطولة والوجاهة الاجتماعية , ولا يمدون ايديهم اليه بتاتاً لأن العالم تغير واصبح مجرد اداة شكلانية تشيع في بعض البلدان العربية , فقد انتفت الحاجة اليه , حيث لم يعد هناك غزوات بين القبائل , ولا قوافل سيارة بالابل والهوادج بين البدان !.

اصبح الخنجر العربي مكملاً للزي العربي يضفي عليه حسب قناعتهم بهرجاً خلاباً وصورة جمالية لا يتيحها الزي المدني الآخر القائم على نوع آخر من الملبوسات الحضارية التي يستطيع صاحبها أن يحمل سلاحاً من نوع جديد هو سلاح الرأي والمحاججة بدلاً عن بقر بطون الآخرين في ظل وجود قوانين تأخذ الحق لاصحابها بدل ان يأخذ اصحاب الحق حقوقهم بإيديهم وبهذه الخناجر القاتلة .

ربما , بعد سنين وسنين ستختفي ظاهرة حمل الخناجر على الاحزمة والبطون من بعض بلداننا العربية , حينما يعد مصدراً للتفاخر والابهة بإنتفاء الحاجة اليه , وشيوع مبادئ العدالة والقوانين .