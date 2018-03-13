اتفاق على إخضاع مصارف كردستان للبنك المركزي العراقي صفحة جديدة بين بغداد والكرد بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية دولياً

بغداد‭- ‬اربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قرر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الحظر،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬على‭ ‬إخضاعهما‭ ‬لسلطة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭. ‬فرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬كردستان‭ ‬اعتبرته‭ ‬بغداد‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

واكد‭ ‬العبادي‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أنه‭ ‬وقع‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬استجابة‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬لإعادة‭ ‬السلطة‭ ‬الاتحادية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المطارين‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬استحداث‭ ‬مديرية‭ ‬للحماية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مطاري‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬تكون‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬فيها‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ – ‬وتنظيم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ – ‬الذين‭ ‬سيرتبطون‭ ‬بالحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬مباشرة‭ ‬وتحت‭ ‬رقابتها‭ ‬وإشرافها‮»‬‭. ‬في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬لمسؤولي‭ ‬كردستان،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نشكر‭ ‬ونحترم‭ ‬بغداد‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬لانه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قرر‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المطارات‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬ممثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يان‭ ‬كوبيتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬ب»الخطوة‭ ‬الايجابية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭ ‬وتدل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشاكل‭ ‬والقضايا‭ ‬العالقة‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬علي‭ ‬العلاق،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬لإخضاع‭ ‬المصارف‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لرقابة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭. ‬وقال‭ ‬العلاق‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬مالية‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬اربيل،امس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬بممارسة‭ ‬فرع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬عمله‭ ‬وسلطته‭ ‬الاشرافية‭ ‬والرقابية‭ ‬على‭ ‬مصارف‭ ‬الاقليم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬حظى‭ ‬بدعم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الاقليم‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬فرع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬وأداء‭ ‬عمله‭ ‬الرقابي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬التنسيق‭ ‬بينهما‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬ترخيص‭ ‬المصارف‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬للاقليم‭ ‬واعادة‭ ‬وضعها‭ ‬وتكييفها‭ ‬القانوني‭ ‬ليجعلها‭ ‬خاضعة‭ ‬للبنك‭ ‬ولرقابته‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬تطويرها‭ ‬باداء‭ ‬الدور‭ ‬المطلوب‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والاقليم‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الازداوج‭ ‬الضريبي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين

واكدت‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬وتصاريح‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬كردستان،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬وعائدات‭ ‬الجمارك‭. ‬والان،‭ ‬استجابت‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬معارضة‭ ‬شكلت‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬أمام‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬الحديثي‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬تمديد‭ ‬الحظر‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬رفض‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التقى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وفدا‭ ‬كرديا‭ ‬وأتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يدار‭ ‬المطاران‭ ‬بنفس‭ ‬طريقة‭ ‬باقي‭ ‬المطارات‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬مطاري‭ ‬الاقليم‭ ‬قبل‭ ‬استفتاء‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بات‭ ‬لزاما‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬جميع‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬عبر‭ ‬بغداد‭. ‬وتعين‭ ‬على‭ ‬الاجانب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭.‬