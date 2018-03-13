ترامب يطرد مسؤولاً في الخارجية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬طرد‭ ‬احد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬حول‭ ‬اقالة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬بدت‭ ‬متعارضة‭ ‬مع‭ ‬رواية‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭.‬

وصرح‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ستيف‭ ‬غولدشتاين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ (‬عملي‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭) ‬اعظم‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬وانا‭ ‬ممتن‭ ‬للرئيس‭ ‬ولوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬واتطلع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬راحة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قرر‭ ‬بانه‭ ‬على‭ ‬غولدشتاين‭ ‬الرحيل‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬قراره‭ ‬المفاجىء‭ ‬السابق‭ ‬حول‭ ‬اقالة‭ ‬تيلرسون‭.‬

ولم‭ ‬يعط‭ ‬اي‭ ‬سبب‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬لكن‭ ‬غولدشتاين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬العامة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬قال‭ ‬للصحافيين‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬تيلرسون‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬اقالته‭. ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬اقالة‭ ‬غولدشتاين‭ ‬اتخذ‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬لانه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يدلي‭ ‬بتصريح‭ ‬امام‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬الاعلان‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬اقالة‭ ‬تيلرسون‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬ويستعد‭ ‬لاسبوع‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭.‬