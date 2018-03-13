ترامب يطرد مسؤولاً في الخارجية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون

واشنطن- مرسي ابو طوق
قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب طرد احد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من وظيفته الثلاثاء بسبب تصريحات حول اقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون بدت متعارضة مع رواية البيت الابيض.
وصرح مساعد وزير الخارجية الاميركي ستيف غولدشتاين لوكالة فرانس برس «لقد كان (عملي في الوزارة) اعظم شرف في حياتي، وانا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، واتطلع للحصول على فترة راحة».
واكد مسؤولون في البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية ان الرئيس دونالد ترامب قرر بانه على غولدشتاين الرحيل في اعقاب قراره المفاجىء السابق حول اقالة تيلرسون.
ولم يعط اي سبب لهذا القرار لكن غولدشتاين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة والدبلوماسية قال للصحافيين سابقا ان تيلرسون لم يكن يتوقع اقالته. ويبدو ان قرار اقالة غولدشتاين اتخذ بشكل سريع، لانه كان من المتوقع ان يدلي بتصريح امام الصحافيين في غضون ساعة قبل صدور الاعلان.
وكان ترامب اعلن في تغريدة صباح الثلاثاء عن اقالة تيلرسون فيما كان وزير الخارجية يعود من جولة في افريقيا ويستعد لاسبوع من اللقاءات.