الجيش التركي يطوق عفرين وفرنسا تصف العملية بغير المبررة

بيروت- باريس -الزمان
أعلن الجيش التركي الثلاثاء تطويقه مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، حيث يشن مع فصائل سورية موالية له هجوماً منذ أسابيع، في خطوة من شأنها أن تفاقم معاناة عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين. فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن مخاوف تركيا «المشروعة» بشأن أمن حدودها لا تبرر «على الاطلاق» العملية الجارية في منطقة عفرين السورية.
واضاف امام الجمعية الوطنية الفرنسية «اذا كان القلق حيال الحدود شرعيا بالنسبة لتركيا (…) فان هذا لا يبرر على الاطلاق توغل القوات التركية في عمق منطقة عفرين». وتابع الوزير الفرنسي «هذا لا يبرر باي حال عمليات عسكرية تعرض مدنيين للخطر» واصفا الوضع بانه «حرج». على جبهة أخرى في سوريا، تواصل قوات النظام تضييق خناقها على الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث تم الثلاثاء اجلاء مدنيين وحالات طبية حرجة غداة اعلان الأمم المتحدة أن أكثر من ألف حالة طبية حرجة بحاجة لاخلاء عاجل من المنطقة.
ويبدأ النزاع في سوريا الخميس عامه الثامن مع استمرار المعارك على جبهات عدة، في وقت تخطت حصيلة القتلى 350 الف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. في شمال سوريا، أعلن الجيش التركي الثلاثاء أنه في اطار عملياته العسكرية «تم تطويق مدينة عفرين اعتبارا من 12 اذار/مارس 2018»، دون اعطاء أي ايضاحات اضافية. ونفى المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة لوكالة فرانس برس تطويق المدينة بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته الى تعرض الطريق الوحيد المتبقي لقصف تركي عنيف.
وقال «اذا حاصروا المدينة، نحن مستعدون للحرب ولاشتباكات طويلة وسنقاوم». وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن «القوات التركية والفصائل تمكنت في الساعات الأخيرة من التقدم جنوب عفرين من جهتي الشرق والغرب، لتوشك بذلك على عزل مدينة عفرين مع تسعين قرية غربها». وأضاف «لا يزال أمام هذه القوات السيطرة برياً على قريتين ترصدهما نارياً ويمر عبرهما المنفذ الوحيد المتاح اساساً من عفرين باتجاه مدينة حلب».
ولطالما كانت منطقة عفرين الواقعة شمال غرب محافظة حلب شبه محاصرة، اذ تحدها تركيا من الشمال والغرب، وهما الجهتان التي انطلق منهما هجوم أنقرة قبل أن تتمكن من السيطرة على كامل الشريط الحدودي وتقليص مساحة سيطرة المقاتلين الأكراد تدريجياً.
ومن جهة الشرق، فإن عفرين على تماس مع منطقة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، فيما من جهة الجنوب يربطها منفذ وحيد بمدينة حلب، يمر عبر بلدتي نبل والزهراء. وغالباً ما تحكم المسلحون الموالون لدمشق في هاتين البلدتين بحركة المدنيين القادمين من عفرين. بة لتركيا (…) فان هذا لا يبرر على الاطلاق التوغل العميق للقوات التركية في منطقة عفرين».
وبحسب المرصد، تحاول القوات التركية والفصائل المتحالفة معها «الضغط لدفع المدنيين الى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة او النظام، لتسريع عملية سيطرتها على كامل المنطقة».
وأوضح أبو جعفر قيادي في أحد الفصائل السورية المشاركة في الهجوم لفرانس برس ان الهدف هو دفع المدنيين الى الخروج «لافراغ» القرى المحيطة بعفرين.
وأضاف «سنسمح للاهالي المدنيين بان يخرجوا بحيث لا يتعرضون للأذية في حال استعصاء بعض القوات الارهابية في بعض القرى أو الحارات أو الأبنية» في عفرين في اشارة الى المقاتلين الأكراد.
وتشهد مدينة عفرين اكتظاظاً سكانياً جراء حركة النزوح الكبيرة إليها. ويقدر المرصد عدد المقيمين فيها حاليا بنحو 350 ألفاً بالاضافة الى عشرات الآلاف في القرى المجاورة لها.