حماس تستنكر محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء دخوله الى غزة

غزة‭ – ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬استهدف‭ ‬انفجار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬موكب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬سبعة‭ ‬جرحى،‭ ‬وسدد‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لعملية‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المتعثرة‭ ‬أساسا‭ ‬بين‭ ‬حركتي‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭. ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وفده‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ماجد‭ ‬فرج،‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬واثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك،‭ ‬وفق‭ ‬صور‭ ‬الفيديو‭. ‬وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬نجاة‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬وفرج‭ ‬‮«‬من‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬استهدفت‭ ‬موكبهما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬طال‭ ‬آخر‭ ‬مركبتين‭ ‬في‭ ‬الموكب،‭ ‬وان‭ ‬‮«‬المنفذين‭ ‬استهدفوا‭ ‬الموكب‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬التفجير‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬لكن‭ ‬مجموعات‭ ‬اسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬معارضة‭ ‬لحماس‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وكانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حملت،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الاستهداف‭ ‬الجبان‭ ‬لموكب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬ابو‭ ‬ردينة‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬موكب‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭.‬

وظهر‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬التفجير‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬وهو‭ ‬يفتتح‭ ‬محطة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يمنعنا‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬إنهاء‭ ‬الانقسام‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬بالتمكين‭ ‬الكامل‭ ‬والفاعل‭ ‬للحكومة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الجباية‭ ‬والأمن‭ ‬والقضاء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عمل‭ ‬جبان‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬يمثل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ (…) ‬كانت‭ ‬بالفعل‭ ‬محاولة‭ ‬مرتبة‭ ‬جيدا‭ ‬كانت‭ ‬عبوات‭ ‬مزروعة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬مترين‭ ‬داخل‭ ‬الارض‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أبلغنا‭ ‬به‮»‬‭.‬

غادر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدها‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬إيريز‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬مختصراً‭ ‬زيارته‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬القليلة‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬لا‭ ‬سيا‭ ‬مع‭ ‬اللواء‭ ‬فرج‭. ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬ماجد‭ ‬فرج‭ ‬للصحافيين‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬القطاع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التفجير‭ ‬عملية‭ ‬جبانة‭ ‬وتستهدف‭ ‬اولا‭ ‬ضرب‭ ‬وحدة‭ ‬الوطن‭ (…)‬‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الوطن‭ ‬ثابت‭ ‬وسيبقى‭ ‬ثابتا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬اتهام‭ ‬أحد‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الأراضي‮»‬‭.‬

وكرر‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬نيكولاي‭ ‬ملادنوف‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬تولي‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬من‭ ‬وجهوا‭ ‬ونفذوا‭ ‬هجوم‭ ‬اليوم‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬تقويض‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬الأيدي‭ ‬ذاتها‮»‬‭ -‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬دانت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الانفجار‭ ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الجريمة‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزا‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬العبث‭ ‬بأمن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬استهداف‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬لضرب‭ ‬اي‭ ‬جهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬والمصالحة،‭ ‬وهي‭ ‬الايدي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬اغتالت‭ ‬الشهيد‭ ‬مازن‭ ‬فقها‭ (‬أحد‭ ‬قياديي‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭) ‬وحاولت‭ ‬اغتيال‭ ‬اللواء‭ ‬توفيق‭ ‬ابو‭ ‬نعيم‮»‬‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬نعيم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬يخدم‭ ‬الاحتلال‭ ‬ونفذ‭ ‬ما‭ ‬يطلبه‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬أمن‭ ‬حماس‭ ‬اعتقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وبدء‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭.‬

ورغم‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬الجدل‭ ‬قائما‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بشأن‭ ‬ادارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واستلام‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إدارة‭ ‬غالبية‭ ‬الوزارات‭.‬

وقال‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬تستلم‭ ‬الحكومة‭ ‬غزة‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬شيء‭. ‬نحن‭ ‬نطالب‭ ‬حماس‭ ‬بتمكين‭ ‬الحكومة‭. ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي،‭ ‬الشرطة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وهذا‭ ‬مطلب‭ ‬أساسي‭ (…) ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬طُلب‭ ‬منها‭ ‬تسليمه‭ ‬وخاصة‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حكومة‭ ‬بدون‭ ‬الامن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬الانفجار‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬لن‭ ‬يثنينا‭ ‬عن‭ ‬المصالحة‭ (…) ‬خيار‭ ‬القيادة‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والحكومة‭ ‬والشعب‭. ‬سنبقى‭ ‬نعمل‭ ‬ونعود‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬وطن‭ ‬بدون‭ ‬غزة،‭ ‬بالتاكيد‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حماس‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭.‬