محكمة أردنية تقرر السجن 25 عاما لسوري اغتصب بناته الخمس

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬اردنية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬بحق‭ ‬سوري‭ ‬خمسيني‭ ‬اغتصب‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬بناته‭ ‬الخمس،‭ ‬كما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬اصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬الكبرى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكما‭ ‬مشددا‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬بحق‭ ‬سوري‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬لاغتصابه‭ ‬بناته‭ ‬الخمس‭ ‬من‭ ‬زوجاته‭ ‬الثلاث‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفتيات‭ ‬تقدمن‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬والدهن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضقن‭ ‬ذرعا‭ ‬من‭ ‬أفعاله‭ ‬الجنسية‭ ‬معهن‭ ‬منذ‭ ‬صغرهن‮»‬‭. ‬ودين‭ ‬الرجل‭ ‬‮»‬تهمتي‭ ‬الاغتصاب‭ ‬المقترن‭ ‬بفض‭ ‬البكارة‭ ‬مرتين،‭ ‬وهتك‭ ‬العرض‭ ‬200‭ ‬مرة‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬للمصدر‭ ‬شددت‭ ‬المحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬لكون‭ ‬الفعل‭ ‬المرتكب‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬المحارم‭ ‬بصفته‭ ‬أب‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬فضه‭ ‬بكارة‭ ‬ابنتين‭ ‬كانتا‭ ‬قد‭ ‬بلغتا‭ ‬18‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬واثنتان‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬بعمر‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬اما‭ ‬اعمار‭ ‬شقيقاتهن‭ ‬الثلاث‭ ‬فهي‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬و20‭ ‬عاما‭ ‬و23‭ ‬عاما‭. ‬وبحسب‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬فان‭ ‬‮«‬الفتيات‭ ‬الخمس‭ ‬يسكن‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬وتعرضن‭ ‬لاغتصاب‭ ‬متكرر‭ ‬وهتك‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬والدهن‭ ‬المتزوج‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬بلدته‭ (‬في‭ ‬سوريا‭) ‬فيما‭ ‬زوجته‭ ‬الثالثة‭ ‬اردنية‮»‬‭. ‬واعترف‭ ‬الأب‭ ‬اثناء‭ ‬التحقيق‭ ‬باغتصاب‭ ‬بناته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬