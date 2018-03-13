العثور على روسي آخر ميتاً في لندن

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬افادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬وروسية‭ ‬انه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬نيكولاي‭ ‬غلوشكوف،‭ ‬وهو‭ ‬شريك‭ ‬سابق‭ ‬لرجل‭ ‬الاعمال‭ ‬بوريس‭ ‬بيرزوفسكي،‭ ‬ميتا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬واعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬احترازي‭ ‬وبسبب‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقيمها‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭. ‬فيما‭ ‬انتقدت‭ ‬موسكو‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬بشدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامها‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬واتهمتها‭ ‬بانها‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تقويض‭ ‬مصداقية‭ ‬موسكو،‭ ‬وطالبتها‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬واستدعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لديها‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬السابق،‭ ‬وأن‭ ‬لندن‭ ‬ستفكر‭ ‬بطرق‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحادث‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬أخرى‭ ‬قذرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬لتقويض‭ ‬مصداقية‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬التهديدات‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬رد‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬ان‭ ‬ترسل‭ ‬لموسكو‭ ‬طلبا‭ ‬رسميا‭ ‬بشأن‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭. ‬وطالب‭ ‬لافروف‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬لتسميم‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬وابنته‭ ‬يوليا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬انه‭ ‬غاز‭ ‬اعصاب‭ ‬قوي‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬نوفيتشوك‮»‬‭ ‬طورته‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬طالبنا‭ ‬عبر‭ ‬مذكرة‭ ‬رسمية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المادة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬طلبت‭ ‬كذلك‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬طلباتنا‭ ‬رفضت‮»‬‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬السابق،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬استعدادها‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬لندن‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬ليست‭ ‬مذنبة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬اذا‭ ‬تكبدت‭ ‬لندن‭ ‬العناء‭ ‬وقبلت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬المعاهدة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي‭ ‬فياشيسلاف‭ ‬فولودين‭ ‬فقال‭ ‬ان‭ ‬فضيحة‭ ‬التسميم‭ ‬هي‭ ‬مؤامرة‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الروسية‭ ‬المقررة‭ ‬الاحد‭.‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عمل‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬ليؤثر‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ .. ‬هذا‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬شؤوننا‭ ‬وفي‭ ‬انتخاباتنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬بيتر‭ ‬ويلسون‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬بيانا‭ ‬الى‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬حول‭ ‬غاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

‭ ‬وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نريده‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يكشفوا‭ ‬عن‭ ‬برنامجهم‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭.‬

‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ممثل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الكسندر‭ ‬شولغين‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬الهستيريا‮»‬،‭ ‬واعتبر‭ ‬المهلة‭ ‬النهائية‭ ‬نهاية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لروسيا‭ ‬لتوفير‭ ‬معلومات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬اطلاقا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬سنطالب‭ ‬بدليل‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ +‬البصمات‭ ‬الروسية‭+ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المهمة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

من‭ ‬ناحيتها‭ ‬اعتبرت‭ ‬المانيا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬امر‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لروسيا‭ ‬صلة‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬الجاسوس‭ ‬السابق‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الالماني‭ ‬سيغمار‭ ‬غابرييل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتضامن‭ ‬مع‭ ‬اصدقائنا‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬وعلى‭ ‬اتصال‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬واضح‭: ‬يجب‭ ‬احالة‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭. ‬اذا‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬وراءه،‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬امراً‭ ‬خطيراً‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬وصفت‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬