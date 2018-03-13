تحقيقات في الاوقاف المصرية حول زيارة كبير الأئمة الى العراق

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬‭: ‬اثارت‭ ‬زيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬نشات‭ ‬زراع‭ ‬كبير‭ ‬ائمة‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬المصرية‭ ‬للعراق‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعه‭ ‬واحالته‭ ‬للتحقيق‭ ‬للجنة‭ ‬القيم‭ ‬بديوان‭ ‬عام‭ ‬الوزارة‭ ‬واحالته‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬لسفرة‭ ‬بدون‭ ‬اذن‭ ‬وهو‭ ‬مااثار‭ ‬غضب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الائمه‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬دوله‭ ‬شقيقة‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬دعا‭ ‬لنبذ‭ ‬الطائفية‭ ‬بين‭ ‬ابناء‭ ‬العراق‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬نشات‭ ‬زراع‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬دعوة‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬اعلامية‭ ‬عراقية‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يسمها‭ ‬،‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالانتصار‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬خاصة‭ ‬اننى‭ ‬معروف‭ ‬باعتناق‭ ‬الفكر‭ ‬الوسطى‭ ‬ونبذ‭ ‬الطائفية‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬قال‭ ‬اثناء‭ ‬زيارته‭ ‬للعراق‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الازهر‭ ‬لانه‭ ‬جاء‭ ‬بدعوة‭ ‬شخصية‭ ‬والتقى‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬بالقيادات‭ ‬السنية‭ ‬والشيعية‭ ‬وقد‭ ‬رافقنى‭ ‬فى‭ ‬الزيارة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬اعلن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬بزيارة‭ ‬العراق‭ ‬والذهاب‭ ‬الى‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف‭ ‬للصلاة‭ ‬خلف‭ ‬الشيعه‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬اعلن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مره‭ ‬عن‭ ‬نبذه‭ ‬الطائفية‭ ‬ودعوته‭ ‬للتعددية‭ ‬الثقافيه‭ ‬والتقريب‭ ‬بين‭ ‬المذاهب‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬محمد‭ ‬الحسينى‭ ‬القيادى‭ ‬الشيعي‭ ‬المصرى‭ ‬انه‭ ‬تعرض‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬لتحقيقات‭ ‬امنيه‭ ‬جعلته‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬بزيارة‭ ‬ايران‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬شيعة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬يتلقى‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬لنشر‭ ‬المذهب‭ ‬الشيعي‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬حلم‭ ‬ايران‭ ‬الاكبر‭ ‬هو‭ ‬عودة‭ ‬علاقاتها‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬صعب‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستحيلاً‭ .‬