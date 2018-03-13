تحقيقات في الاوقاف المصرية حول زيارة كبير الأئمة الى العراق

القاهرة -مصطفى عمارة : اثارت زيارة الشيخ نشات زراع كبير ائمة وزارة الاوقاف المصرية للعراق جدلا واسعا خاصة بعد قرار وزير الاوقاف محمد مختار جمعه واحالته للتحقيق للجنة القيم بديوان عام الوزارة واحالته الى التحقيق لسفرة بدون اذن وهو مااثار غضب عدد من الائمه خاصة ان العراق دوله شقيقة كما انه دعا لنبذ الطائفية بين ابناء العراق . من جانبه قال الشيخ نشات زراع فى تصريحات للزمان انه تلقى دعوة شخصية من مؤسسة اعلامية عراقية ، لم يسمها ، للمشاركة فى الاحتفال بالانتصار على داعش خاصة اننى معروف باعتناق الفكر الوسطى ونبذ الطائفية واضاف انه قال اثناء زيارته للعراق انه لا يتحدث باسم الازهر لانه جاء بدعوة شخصية والتقى خلال الزيارة بالقيادات السنية والشيعية وقد رافقنى فى الزيارة 5 من علماء الازهر ولم يتم التحقيق معهم مؤكدا ان شيخ الازهر اعلن من قبل عن استعداده بزيارة العراق والذهاب الى النجف الاشرف للصلاة خلف الشيعه كما ان وزير الاوقاف اعلن اكثر من مره عن نبذه الطائفية ودعوته للتعددية الثقافيه والتقريب بين المذاهب.
فى السياق ذاته كشف محمد الحسينى القيادى الشيعي المصرى انه تعرض بعد عودته لتحقيقات امنيه جعلته لا يفكر مرة اخرى بزيارة ايران واضاف ان هناك من شيعة مصر من يتلقى مساعدات من ايران لنشر المذهب الشيعي واضاف ان حلم ايران الاكبر هو عودة علاقاتها الرسمية مع مصر الا ان ذلك صعب فى الوقت الراهن ان لم يكن مستحيلاً .