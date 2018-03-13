المهندسون مرة أخرى..

زيد شحادة

نشرت‭ ‬الصحف‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يخص‭ ‬حماية‭ ‬المهندسين‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬قراءته‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬والبديهي‭ ‬أنه‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المهندسون‭ ‬بمختلف‭ ‬تنسيقيتاهم‭ ‬وتجمعاتهم‭ ‬لدفع‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬للإقرار‭ ‬لكن‭ ‬حمى‭ ‬فترة‭ ‬الإنتخابات‭ ‬وسعي‭ ‬المتنافسين‭ ‬للتقرب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬المهمة‭ ‬كان‭ ‬دافعا‭ ‬لا‭ ‬ينكر‭.‬

تعرضت‭ ‬شرائح‭ ‬كثيرة‭ ‬للظلم‭ ‬والتهميش‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬كالظلم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬المهندس‭ ‬وبمختلف‭ ‬المستويات‭ ‬فبين‭ ‬محاولات‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬العلمية‭ ‬‭ ‬لمحاولات‭ ‬تضييق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لمحاولات‭ ‬تشويه‭ ‬السمعة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬او‭ ‬الخاص‭.. ‬والغريب‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أن‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬يحمل‭ ‬شهادة‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭!‬

ما‭ ‬يضحك‭ ‬أكثر‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬ساستنا‭ ‬عندما‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬يستقتل‭ ‬لنيل‭ ‬شهادة‭ ‬الهندسة‭ ‬لمعرفته‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬لقيمتها‭ ‬الإعتبارية‭ ‬والمكانية‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭ ‬العلمية‭ ‬وفشل‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.. ‬لأن‭ ‬شهادة‭ ‬الهندسة‭ ‬ليست‭ ‬كأي‭ ‬شهادة‭ ‬فلا‭ ‬يكفي‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬والدراسة‭ ‬المستمرة‭ ‬لنيلها‭ ‬بل‭ ‬تحتاج‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لنيلها‭ ‬ذكاء‭ ‬حادا‭ ‬وفهما‭ ‬يفوق‭ ‬العادة‭ ‬وقابلية‭ ‬على‭ ‬التخيل‭ ‬والتصور‭ ‬وبناء‭ ‬عوالم‭ ‬ونظريات‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬وخياله‭ ‬ليقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬معادلات‭ ‬وحسابات‭ ‬علمية‭ ‬ورياضية‭ ‬تفوق‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرفه‭ ‬الأخرون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تخيله‭ ‬في‭ ‬ذهنه‭ ‬فقط‭!‬

لا‭ ‬يختلف‭ ‬إثنان‭ ‬أن‭ ‬المعلمين‭ ‬هم‭ ‬صناع‭ ‬الجيل‭ ‬وبناته‭ ‬وأن‭ ‬الطب‭ ‬مهنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فمن‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬المهندسين‭ ‬صناع‭ ‬الحياة‭ ‬وبناة‭ ‬المستقبل‭ ‬ومن‭ ‬ينهض‭ ‬بحياة‭ ‬الشعوب‭ ‬وينقل‭ ‬الأوطان‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬إلى‭ ‬حال‭.. ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬لفاقد‭ ‬الشيء‭ ‬أن‭ ‬يعطيه‭!‬

عندما‭ ‬تحارب‭ ‬شريحة‭ ‬المهندسين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬حياتها‭ ‬وعملها‭ ‬وتتهم‭ ‬بأن‭ ‬فيها‭ ‬فاسدين‭ ‬بسبب‭ ‬أفراد‭ ‬بعينهم‭ ‬ويعاملون‭ ‬كأي‭ ‬حامل‭ ‬للشهادة‭ ‬و‭ ‬يمنعون‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يمنح‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬لغيرهم‭ ‬ويمنح‭ ‬غيرهم‭ ‬حقوقا‭ ‬وتمنع‭ ‬عنهم‭ ‬لنفس‭ ‬أسباب‭ ‬منحها‭ ‬لغيرهم‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للمهندس‭ ‬بناء‭ ‬الحياة‭ ‬ويقدم‭ ‬شيئا‭ ‬لوطنه؟‭! ‬أم‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬له‭ ‬التفاعل‭ ‬والتفائل‭ ‬فينفذ‭ ‬مشروعه‭ ‬بدقة‭ ‬ويكون‭ ‬قائدا‭ ‬حقيقا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬يعمل‭ ‬فيه؟‭!.‬

قد‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬المظلومية‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والإختصاصات‭ ‬وهو‭ ‬كلام‭ ‬فيه‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الحقيقة‭ ‬لكننه‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬الحقيقة‭.. ‬فهناك‭ ‬حرب‭ ‬حقيقية‭ ‬ضد‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬كبرى‭.. ‬فلإضعاف‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬يتم‭ ‬تحطيم‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬لمواطنيه‭ ‬وتسقيط‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محترم‭ ‬ومقدس‭ ‬لديه‭ ‬‭ ‬وتبعد‭ ‬كل‭ ‬كفاءة‭ ‬يمكن‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬ويمنع‭ ‬ظهور‭ ‬قادة‭ ‬جدد‭ ‬للمجتمع‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مستويات‭ ‬القيادة‭.. ‬فهل‭ ‬عرفتم‭ ‬لم‭ ‬يحارب‭ ‬المهندسون؟

هل‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭ ‬لما‭ ‬يضع‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المهندسين‭ ‬جهات‭ ‬غير‭ ‬هندسية‭ ‬ودون‭ ‬مشاركة‭ ‬منهم؟‭! ‬ولما‭ ‬يتم‭ ‬محاربة‭ ‬المهندسين‭ ‬عندما‭ ‬يكونون‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬وظيفية‭ ‬مهمة‭ ‬أو‭ ‬مفصلية؟‭! ‬ولما‭ ‬يتم‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بقوانين‭ ‬وتعليمات‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬غيرهم‭ ‬وكأنها‭ ‬سنت‭ ‬لهم‭ ‬خصيصا؟‭!‬

من‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المجتمع‭ ‬للمهندسين‭ ‬خلال‭ ‬حقبتي‭ ‬الستينات‭ ‬والسبعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬والوقت‭ ‬الحالي‭ ‬وإختلاف‭ ‬مستوى‭ ‬دفع‭ ‬الأهل‭ ‬لأبناهم‭ ‬لدراسة‭ ‬الهندسة‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬سيفهم‭ ‬مقدار‭ ‬المظلومية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬المهندسين‭.‬

إقرار‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬قانون‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عصا‭ ‬موسى‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬خاتمة‭ ‬قتال‭ ‬المهندسين‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحقوقهم‭.. ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬بطريق‭ ‬الألف‭ ‬ميل‭.‬‭. ‬ونجاح‭ ‬المهندسين‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬موقع‭ ‬يكلفون‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬إختصاصهم‭ ‬يظهر‭ ‬علو‭ ‬كعبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬المميزة‭.. ‬فهل‭ ‬ستنتبه‭ ‬حكومتنا‭ ‬لحقوق‭ ‬مهندسيها‭ ‬المهدورة‭ ‬أم‭ ‬سننتظر‭ ‬الإنتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬ليتم‭ ‬التقدم‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى؟‭!‬