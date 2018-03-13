نانسي عجرم تستعيد ذكريات اجازتها في لندن

‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬استعادت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬ذكريات‭ ‬أجازتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بصورة‭ ‬عائلية‭ ‬طريفة‭ ‬جمعتها‭ ‬بابنتيها‭ ‬‮«‬إيلا‭ ‬وميلا‮»‬‭.‬

الصورة‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬نانسي‭ ‬وابنتيها‭ ‬من‭ ‬نزهة‭ ‬لهن‭ ‬بإحدى‭ ‬حدائق‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ممطر،‭ ‬حيث‭ ‬حمل‭ ‬ثلاثتهن‭ ‬مظلات،‭ ‬وكان‭ ‬لافتاً‭ ‬طلّة‭ ‬الفنانة‭ ‬العفوية‭ ‬بلا‭ ‬ماكياج،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ارتدت‭ ‬فيه‭ ‬إيلا‭ ‬وميلا‭ ‬نفس‭ ‬الجاكيت‭ ‬الجينز،‭ ‬وكتبت‭ ‬نانسي‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬الصورة‭: ‬‮«‬عودة‭ ‬ليوم‭ ‬ممطر‭ ‬ملئ‭ ‬بالحب‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬انجبت‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬فادي‭ ‬هاشم‭ ‬‮«‬ميلا‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬مايو‭ ‬2009،‭ ‬و«إيلا‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬2011‭.‬

فيما‭ ‬تستعد‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬لتصوير‭ ‬كليبين‭ ‬من‭ ‬ألبومها‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬حاسة‭ ‬بيك‮»‬،‭ ‬لأغنيتين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬معاك‮»‬،‭ ‬و«الحب‭ ‬زي‭ ‬الوتر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدسة‭ ‬المخرجة‭ ‬ليلى‭ ‬كنعان‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬وتعاونت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬كليب‭ ‬‮«‬حاسة‭ ‬بيك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الألبوم‭.‬