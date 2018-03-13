نانسي عجرم تستعيد ذكريات اجازتها في لندن

بيروت- الزمان استعادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ذكريات أجازتها الأخيرة في لندن بصورة عائلية طريفة جمعتها بابنتيها «إيلا وميلا».
الصورة ظهرت فيها نانسي وابنتيها من نزهة لهن بإحدى حدائق لندن في يوم ممطر، حيث حمل ثلاثتهن مظلات، وكان لافتاً طلّة الفنانة العفوية بلا ماكياج، في الوقت الذي ارتدت فيه إيلا وميلا نفس الجاكيت الجينز، وكتبت نانسي معلقة على الصورة: «عودة ليوم ممطر ملئ بالحب مع العائلة في لندن».
يُذكر أن نانسي عجرم انجبت من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011.
فيما تستعد نانسي عجرم لتصوير كليبين من ألبومها الأخير «حاسة بيك»، لأغنيتين هما «معاك»، و«الحب زي الوتر»، وذلك بعدسة المخرجة ليلى كنعان والتي سبق وتعاونت معها في كليب «حاسة بيك» الذي طرحته بالتزامن مع الألبوم.