وفاة فنان كويتي شاب بسكتة قلبية

الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬فجع‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬الكويتي‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬بنبأ‭ ‬وفاة‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬الباروني،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬44‭ ‬عاماً،‭ ‬إثر‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬مفاجئة،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشييع‭ ‬جثمانه‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬الصليبخات‭ ‬الكويتية‭.‬

عبد‭ ‬الله‭ ‬الباروني‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1973،‭ ‬بدأ‭ ‬التمثيل‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬فري‭ ‬كويت،‭ ‬أما‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬فكانت‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسلسل‭ ‬زمن‭ ‬الإسكافي‭ ‬بدور‭ ‬صخر‭. ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أعمال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الباروني‭: ‬رحلة‭ ‬بوبلال،‭ ‬ياخوي،‭ ‬حتى‭ ‬التجمد‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬و2005‭ ‬شارك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الباروني‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬شباب‭ ‬كول،‭ ‬ومال‭ ‬وأحلام‭. ‬و‭ ‬الأخرس،‭ ‬و‭ ‬إن‭ ‬فات‭ ‬الفوت‭ ‬وغيرها،‭ ‬وحصل‭ ‬الراحل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬دور‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الكويت‭ ‬المسرحي‭ ‬عن‭ ‬مسرحية‭ ‬صانع‭ ‬السفن‭ . ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أعمال‭ ‬درامية‭ ‬ومنها‭: (‬رحلة‭ ‬شقى،‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬أسرار،‭ ‬الأصيل،‭ ‬أوه‭ ‬يا‭ ‬مال‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬آخر‭ ‬أعماله‭ ‬وأبرزها‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬كانت‭ ‬أيام‭ ‬العمر‭. ‬وبركان‭ ‬ناعم‭ ‬وحبيبة‭.‬