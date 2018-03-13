وفاة فنان كويتي شاب بسكتة قلبية

الكويت -الزمان فجع الوسط الفني الكويتي صباح امس بنبأ وفاة الفنان عبدالله الباروني، عن عمر ناهز 44 عاماً، إثر سكتة قلبية مفاجئة، حيث أنه سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات الكويتية.
عبد الله الباروني من مواليد 1973، بدأ التمثيل عام 1991، من خلال مشاركته في مسرحية فري كويت، أما مشاركته في الدراما فكانت عام 1998 من خلال مسلسل زمن الإسكافي بدور صخر. من أبرز أعمال عبد الله الباروني: رحلة بوبلال، ياخوي، حتى التجمد وفي عام 2004 و2005 شارك عبد الله الباروني أيضاً في شباب كول، ومال وأحلام. و الأخرس، و إن فات الفوت وغيرها، وحصل الراحل على جائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان الكويت المسرحي عن مسرحية صانع السفن . وفي عام 2007 شارك في أكثر من 5 أعمال درامية ومنها: (رحلة شقى، في البيوت أسرار، الأصيل، أوه يا مال وغيرها)، أما آخر أعماله وأبرزها عام 2013 كانت أيام العمر. وبركان ناعم وحبيبة.