ميزة جديدة تسعد مستخدمي واتسآب وأخرى محرجة في فيسبوك

لوس انجلس – الزمان أصبح بإمكانمستخدمي «واتساب»، منذ أكتوبر الماضي، أن يحذفوا الرسائل التي بعثوا بها، لكنهم كانوا مضطرين لفعل ذلك في غضون سبع دقائق فقط في حال لم تجر قراءتها، لكن تحديثا من تطبيق التراسل الفوري قام بتمديد المهلة. وبحسب ما نقل حساب «وابيتا إنفو» على تويتر، فإن التحديث الأخير من واتساب يتيح للمستخدم أن يحذف الرسالة في ظرف ساعة و8 دقائق وست عشرة ثانية. ويبعث المستخدمون في بعض الأحيان رسائل عن طريق الخطأ إلى أشخاص غير مقصودين، ولم يكن أمامهم سوى دقائق ليتداركوا الأمر.
ويلجأ بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى تطبيقات مثل «سناب شات»، حيث تزول الرسالة في العادة بمجرد قراءتها، لكن عدة ميزات تتيح تسجيلها، كما أن آخرين يلجؤون إلى تصوير الشاشة بالكامل. في حين أدخل موقع «فيسبوك» خاصية جديدة لم يعلم عنها الجميع بعد، وقد تتسبب في إحراج مستخدميه.
وتسمح الخاصية بالتقاط صور سيلفي لمستخدم الهاتف دون الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، ثم إرسالها للطرف الآخر بشكل أوتوماتيكي.
ويتم تفعيل الخاصية بالضغط على أيقونة الألبوم أو الكاميرا في أسفل المحادثة مع الطرف الآخر لمدة ثانيتين، ليظهر إطار صغير للكاميرا الأمامية. وبمجرد سحب إصبعك من الأيقونة، يتم التقاط الصورة وإرسالها. وتهدف شركة «فيسبوك» بهذه الخاصية تسهيل عملية التقاط السيلفي خلال المحادثة. ويمكن للمستخدمين إلغاء الخاصية بمواصلة الضغط على إطار الكاميرا وسحبه نحو علامة الـ التي تظهر أسفل منتصف الشاشة.