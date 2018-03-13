ميزة جديدة تسعد مستخدمي واتسآب وأخرى محرجة في فيسبوك

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكانمستخدمي‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬يحذفوا‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬بعثوا‭ ‬بها،‭ ‬لكنهم‭ ‬كانوا‭ ‬مضطرين‭ ‬لفعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تجر‭ ‬قراءتها،‭ ‬لكن‭ ‬تحديثا‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬التراسل‭ ‬الفوري‭ ‬قام‭ ‬بتمديد‭ ‬المهلة‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬وابيتا‭ ‬إنفو‮»‬‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬فإن‭ ‬التحديث‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬واتساب‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬أن‭ ‬يحذف‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬ساعة‭ ‬و8‭ ‬دقائق‭ ‬وست‭ ‬عشرة‭ ‬ثانية‭. ‬ويبعث‭ ‬المستخدمون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬رسائل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬إلى‭ ‬أشخاص‭ ‬غير‭ ‬مقصودين،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمامهم‭ ‬سوى‭ ‬دقائق‭ ‬ليتداركوا‭ ‬الأمر‭.‬

ويلجأ‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬سناب‭ ‬شات‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تزول‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬بمجرد‭ ‬قراءتها،‭ ‬لكن‭ ‬عدة‭ ‬ميزات‭ ‬تتيح‭ ‬تسجيلها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬آخرين‭ ‬يلجؤون‭ ‬إلى‭ ‬تصوير‭ ‬الشاشة‭ ‬بالكامل‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدخل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭ ‬عنها‭ ‬الجميع‭ ‬بعد،‭ ‬وقد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬إحراج‭ ‬مستخدميه‭.‬

وتسمح‭ ‬الخاصية‭ ‬بالتقاط‭ ‬صور‭ ‬سيلفي‭ ‬لمستخدم‭ ‬الهاتف‭ ‬دون‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الكاميرا،‭ ‬ثم‭ ‬إرسالها‭ ‬للطرف‭ ‬الآخر‭ ‬بشكل‭ ‬أوتوماتيكي‭.‬

ويتم‭ ‬تفعيل‭ ‬الخاصية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬أيقونة‭ ‬الألبوم‭ ‬أو‭ ‬الكاميرا‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬المحادثة‭ ‬مع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬لمدة‭ ‬ثانيتين،‭ ‬ليظهر‭ ‬إطار‭ ‬صغير‭ ‬للكاميرا‭ ‬الأمامية‭. ‬وبمجرد‭ ‬سحب‭ ‬إصبعك‭ ‬من‭ ‬الأيقونة،‭ ‬يتم‭ ‬التقاط‭ ‬الصورة‭ ‬وإرسالها‭. ‬وتهدف‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬الخاصية‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التقاط‭ ‬السيلفي‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭. ‬ويمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إلغاء‭ ‬الخاصية‭ ‬بمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إطار‭ ‬الكاميرا‭ ‬وسحبه‭ ‬نحو‭ ‬علامة‭ ‬الـ‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أسفل‭ ‬منتصف‭ ‬الشاشة‭.‬