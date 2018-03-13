احذروا دهون البطن .. تفرز مئات المواد الضارة

برلين‭ – ‬الزمان‭: ‬تعد‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬بسبب‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحي،‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬وقلة‭ ‬الحركة‭. ‬ولا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬المرء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬البطن،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬تجاوزت‭ ‬الدهون‭ ‬حداً‭ ‬معيناً،‭ ‬فإنها‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬اختصاصي‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ريدل‭ ‬إن‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬لها‭ ‬أيض‭ ‬‮«‬هائج‮»‬،‭ ‬يٌفرز‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضارة،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التهابية،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬تجمعات‭ ‬سامة‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬وفي‭ ‬أسوأ‭ ‬الحالات‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬فشل‭ ‬كبدي‭.‬

متلازمة‭ ‬الأيض

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬بلوهر‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬مصحوبة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬وتغير‭ ‬قيم‭ ‬أيض‭ ‬الدهون،‭ ‬يطلق‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬متلازمة‭ ‬الأيض‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أستاذ‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬الأربعة‭ ‬يرفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬سكتة‭ ‬دماغية‭ ‬تهدد‭ ‬الحياة،‭ ‬لذا‭ ‬يُطلَق‭ ‬على‭ ‬متلازمة‭ ‬الأيض‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الرباعي‭ ‬المميت‮»‬‭ ‬أيضاً‭. ‬وأشار‭ ‬ريدل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬مستوى‭ ‬خطورة‭ ‬دهون‭ ‬البطن،‭ ‬بقياس‭ ‬محيط‭ ‬الخصر،‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬شريط‭ ‬قياس‭ ‬على‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬الضلوع‭ ‬وعظام‭ ‬الحوض‭. ‬ويصبح‭ ‬الأمر‭ ‬خطيرا‭ ‬إذا‭ ‬زاد‭ ‬حجم‭ ‬الخصر‭ ‬عن‭ ‬102‭ ‬سم‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬و88‭ ‬سم‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭. ‬

أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي

وهنا‭ ‬يلزم‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬بإتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التغذية‭ ‬السليمة‭ ‬والمواظبة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬ولهذا‭ ‬الغرض‭ ‬ينبغي‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والسكر‭ ‬والملح‭ ‬والوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬والأطعمة‭ ‬الجاهزة‭ ‬والإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬مع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بمعدل‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الواحدة‭.‬

وأوضح‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬ريدل‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬قضيب‭ ‬شوكولاتة‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬530‭ ‬سعراً‭ ‬حرارياً‭ ‬يستلزم‭ ‬الجري‭ ‬لمدة‭ ‬57‭ ‬دقيقة‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لمدة‭ ‬76‭ ‬دقيقة‭ ‬لحرق‭ ‬هذه‭ ‬السعرات‭.‬