تاجر مخدرات يسرق من أجل الفقراء

لندن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬‭ ‬ذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عدة‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬أصبح‭ ‬حديث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬هو‭ ‬وأفراد‭ ‬عصابته‭ ‬بسرقة‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬مصل‭ ‬أحد‭ ‬الاوبئة،‭ ‬لكن‭ ‬لغرض‭ ‬نبيل‭ ‬وذكرت‭ ‬البرازيلية‭ ‬أن‭ ‬تاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬توماس‭ ‬غوميز،‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬خير‭ ‬لكن‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬سرق‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مصل‭ ‬مرض‭ ‬الحمى‭ ‬الصفراء‭ ‬بغرض‭ ‬تطعيم‭ ‬فقراء‭ ‬المناطق‭ ‬العشوائية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬‭ ‬وعانت‭ ‬البرازيل‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬الحمى‭ ‬الصفراء،‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬العشرات،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تطعيم‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاحتواء‭ ‬الوباء،‭ ‬حيث‭ ‬حاولت‭ ‬مراكز‭ ‬التطعيم‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن،‭ ‬وكالعادة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬فإن‭ ‬المناطق‭ ‬الفقيرة‭ ‬تم‭ ‬تجاهلها‭.‬‭ ‬ولاحظ‭ ‬تاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬غوميز‭ ‬أن‭ ‬حي‭ ‬سالغويرو‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تهميش‭ ‬كبير‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬الحمى،‭ ‬فقرر‭ ‬مساعدة‭ ‬الحكومة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يعرفها،‭ ‬وهي‭ ‬السرقة،‭ ‬وهكذا‭ ‬قرر‭ ‬بدء‭ ‬خططته‭ ‬حيث‭ ‬اقتحم‭ ‬هو‭ ‬وأفراد‭ ‬عصابته‭ ‬إحدى‭ ‬العيادات‭ ‬وحصدوا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وجدوه‭ ‬من‭ ‬مصل‭ ‬للمرض،‭ ‬كما‭ ‬اختطفوا‭ ‬ممرضتين‭ ‬ليساعدهما‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المهمة‭.‬