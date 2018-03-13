تاجر مخدرات يسرق من أجل الفقراء

لندن – الزمان : ذكرت مواقع اخبارية عدة ان أحد أخطر تجار المخدرات في البرازيل أصبح حديث وسائل الإعلام وذلك بعد أن قام هو وأفراد عصابته بسرقة كميات من مصل أحد الاوبئة، لكن لغرض نبيل وذكرت البرازيلية أن تاجر المخدرات توماس غوميز، أقدم على عمل خير لكن بطريقة غير قانونية إذ أنه سرق كميات كبيرة من مصل مرض الحمى الصفراء بغرض تطعيم فقراء المناطق العشوائية من هذا المرض. وعانت البرازيل لعدة أشهر من انتشار وباء الحمى الصفراء، والذي تسبب في وفاة العشرات، على الرغم من خطة وزارة الصحة البرازيلية التي تستهدف تطعيم ملايين الأشخاص، في محاولة لاحتواء الوباء، حيث حاولت مراكز التطعيم الإسراع في إنقاذ أكبر عدد ممكن، وكالعادة في مثل هذه الظروف فإن المناطق الفقيرة تم تجاهلها. ولاحظ تاجر المخدرات غوميز أن حي سالغويرو الذي يسكنه يعاني من تهميش كبير فيما يتعلق بمسألة التطعيم ضد الحمى، فقرر مساعدة الحكومة بالطريقة التي يعرفها، وهي السرقة، وهكذا قرر بدء خططته حيث اقتحم هو وأفراد عصابته إحدى العيادات وحصدوا كل ما وجدوه من مصل للمرض، كما اختطفوا ممرضتين ليساعدهما على أداء المهمة.