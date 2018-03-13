أيمن الرقب القيادي بالتيار الاصلاحي الفلسطيني لـ (الزمان): فتح وحماس تتحملان فشل المصالحة

.. وحصلت على معلومات مؤكدة عن صفقة القرن وهذه تفاصيلها
القاهرة – حاوره : مصطفى عمارة
شهدت القاهرة خلال الفتره الماضية حراكا سياسيا واسعا على الساحة السياسية الفلسطينية فى محاولة مصرية لاجراء مصالحه فلسطينية خاصة بين الفيصليين الرئيسيين حماس وفتح .ففى الوقت الذى زار وفد من قيادات حماس القاهرة قام وفد من التيار الاصلاحي برئاسة محمد دحلان بزيارة مماثلة حيث اجتمع مع قيادات حماس والمسؤولين فى المخابرات المصرية وعقب تلك الزيارة كان ل (الزمان) هذا الحوار مع د/ ايمن الرقب القيادى بالتيار الاصلاحى.
-فى ظل تعثر ملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس على الرغم من الجهود المصرية من يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟
اعتقد ان الطرفين يتحملان المسئولية وان كانت السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن تتحمل المسئولية الاكبر، وكان يمكن لابو مازن ان يتجاوز كل هذا بعد قرار حماس حل اللجنه الادارية فى سبتمبر من العام الماضى وكان وقتئذ فى الامم امتحده وكان بامكانه ان يعلن عودته الى قطاع غزة وانهاء الانقسام خاصة انه كان هناك جهد مصرى خالص فى هذا الملف واستمر فى فرض العقوبات على قطاع غزه رغم انه قد اعلن من قبل انه سوف يلغى كل العقوبات على قطاع غزه ويذهب الى ابعد الحدود فى المصالحة واعتقد انه من الصعب التوصل الى حل لمشكلة الانقسام بعد 11 عام من سيطرة حماس على قطاع غزة دفعة واحدة وانما يحتاج الامر الى خطوات وبحكم رؤية مصر السياسيه خشيت مصر من خطوات امريكية تهدف الى تصفية القضية السياسية و 20 الف موظف تابعين لحماس طبقا للاتفاق الذى تم بين عزام الاحمد من فتح وموسى ابو مرزوق من حماس ثم يتم استبعاد 20 الف موظف من حماس بدلا من موظفى فتح والتى تم احالتهم الى التقاعد وهذا الامر بدات حماس تتراجع عنه وتطالب باستيعاب كل موظفيها ولها الحق فى هذا الامر وهناك امر اخر خاص بحماس هو الجباية اتى تدخل قطاع غزه عبر الضرائب وتاخذ جزء منها السلطه عبر الاحتلال بالمقاصه عبر اتفاق باريس وتودع فى خزينة السلطة ويتعرض بعض منه لسطو اسرائيل الا انه بعد سيطرة السلطه على معابر قطاع غزة فى مجملها بقيت مايسمى بالصناديق الخاصه بعض الجبايات الخاصة بالوزارات والتى تقدر بـ 30% من اجمالى الضرائب او اجماى الجبايات فطلبت السلطة السيطرة عليها وتعمل مصر لايجاد حل لتلك المشكله لتمكين الحكومة من اداء دورها ورغم الجهد المصرى الا ان قيادات من فتح والرئاسه الفلسطينية بدات تطلق تصريحات مسيئة للدور المصرى بعد قيام مصر بالسماح بادخال بضائع لقطاع غزه حيث اعتبرته فتح خلخله فى ملف المصاحه رغم ان مصر ادخلت تلك البضائع بناء على طلب فلسطينى وللاسف فان ابو مازن يعاقب الشعب افلسطينى فى غزه والذى يقدر بـ 2 مليون مواطن بعد احداث 13 جزيران عام 2007 لن يكرر تلك التجربة وسوف ينفجر فى وجه اسرائيل وهذا سوف يدخل المنطقة فى حسابات معقدة خاصة ان الامر يتعلق بتهديد امن اسرائيل وهو مايدفع العالم الى اتحرك لانقاذها وفى ظل تلك الظروف فان مصر سوف تسلك كل اطرق لانجاح جهود المصالحة وذلك يتعلق بالامن القومى المصرى وبعيدا عن الرؤية الامريكية لانها تدرك ان 30 الف مسلح من حماس سوف يتحولون الى داعش جديد يهدد الامن القومى المصرى .
-وهل تعتقد ان اجهد المصرى ينحاز لطرف على حساب الاخر؟
مصر تسير فى شقين هما :
1-شق يتعلق بامن مصر القومي والعربي وهذا يتطلب ان تكون هناك حياة طبيعية فى غزة .
2-شق يتعلق بالجانب الانسانى لان 1/3 سكان غزه يحمل الجنسيه المصرية وعلاقة نسب مع الجانب المصرى ومن هذا المنطلق فان مصر فى تعاملها مع هذا الملف لانحياز الطرف على حساب الاخر وهى تقفعلى مسافه واحده مع كل الاطراف .
-وهل تعتقد ان الجهود المصرية سوف تكلل فى النهاية بالنجاح ؟
اعتقد ان حماس التزمت رغم الضغوط التى مورست عليها ورغم الاموال التى تقدمها دولتان لحركة حماس الا ان الجغرافيا كان لها دورها بحكم علاقة الجوار بين مصر وقطاع غزه واعتقد انها دفعت الثمن من اجل دفع الجهود المصرية فى ملف المصالحة وسوف تؤدى الى انتخابات رئاسية جديدة قد تكلف ابو مازن منصبه .
-ماهي ابعاد زيارة محمد دحلان للقاهرة فى هذا التوقيت ونتائجها ؟
النائب محمد دحلان قائد تيار الاصلاح الديمقراطى يعتبر مصر موطنه الثانى بعد الامارات وجاءت زيارته للقاهرة فى هذا اتوقيت متزامنه مع زيارة وفد الاصلاح الديمقراطى للقاهره ولقاءه مع وفد حركة حماس برئاسة سمير المشهراوى والتى تناولت بحث موضوع المصالحه بشكل عميق وكشف دحلان فى لقاء تليفزيونى اجرته معه قناة تين المصرية عن ابعاد تلك المباحثات وانه من الضرورى اولا تحقيق المصالحه مع ابو مازن ونحن جاهزون لذلك وهذا يتطلب تشكيل حكومه وحدة وطنية تحدد جدول زمنى لاجراء الانتخابات وابو مازن يدرك انه اذا اجريت الانتخابات وابو مازن يدرك انها اذا اجريت لن يصبح رئيس للسلطه الفلسطينيه واعتقد ان اصرار السلطة الفلسطينية على عقد اجتماع المجلس المركزى فى 14 يناير فى رام الله تحت بنادق الاحتلال والخروج بقرارات هزيله تم الاعلان عن عقد اجتماع اخر فى يونيو القادم للمجلس الوطنى الفلسطيني فى رام الله دون مشاركة حماس والجهاد يعنى تكريس الانقسام لذلك تحدث دحلان عن ضرورة عقد مؤتمر انقاذ وطنى يشارك فيه كل الفلسطينيين ويعقد فى بيروت لانهاء الانقسام وهناك تقارب بيننا وبين حماس فى هذا الموضوع .
-وهل طلب النائب محمد دحلان توسط مصر لتحقيق المصالحه مع ابو مازن ؟
مصر وكل الدول العربيه المجاوره ترى ان مواجهة الاسلام السياسى فى غزه يتطلب ان تكون حركة فتح قوية وموحدة حتى يمكنها مواجهة حماس او اى تنظيم اسلامى راديكالى اخر واستطاع عباس ابراهيم رئيس المخابرات اللبنانى الاتفاق على ترتيب لقاء بين المخابرات اللبنانى والاتفاق على ترتيب لقاء بين ابو مازن ودحلان فى الاردن ولكن ابو مازن تراجع فى اللحظات الاخيره لانه يدرك قوة النائب محمد دحلان والشعبية التى يتمتع بها واتى تزيد يوم بعد يوم بل انه لم يعد فقط لاحب على المستوى المحلى بل لاعب على المستوى الدولى ويدرك ابو مازن انه لو رفع سكينة الرواتب عن كوادر حركة فتح لانضموا الى دحلان ولتحقيق المصالحه بين دحلان وابو مازن واجتمع السيسى وملك الاردن واعلنا فى مؤتمر صحفى بمطار القاهره الى ترحيبهما بتحقيق مصالحه داخليه فى اشارة الى لقاء كان سوف يتم بن ابو مازن ودحلان وتم ارسال وفد من حركة فتح الى القاهره برئاسة جبريل الرجوب وعاد من تلك الزياره وعلى مصر ان لم يكن لها دور تخريبى فى الساحة الفلسطينية او تنظيم موالى لها كما فعلت بعض الدول لانها تعتبر ان قضية فلسطين هى قضية امن قومى لمصر منذ عهد فاروق وحتى الان باعتبار انها خط دفاع اول عن مصر .
-وهل تم الاتفاق بين دحلان وحماس على ان يكون لدحلان دور فى قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة ؟
عرضت على دحلان عدة خيارات للعب دور سياسى فى غزة الا انه رفض مفضلا ان يكون ذلك عبر الانتخابات ويقوم بتمويلها دحلان من خلال اصدقائه فى الخارج وعلى راسهم الامارات والتى تقدم مبلغ كبير جدا لاقامة مشاريع وتوزيع مساعدات انسانية وهناك دفعة مساعدات اخرى تنتظر اتمام المصالحة .
-ماهى توقاعتك بالنسبه لمسار نقل السفاره الامريكية الى القدس وصفقة القرن التى اعلن عنها ترامب ؟
اعتقد ان قرار ترامب بنقل السفاره الامريكيه الى اقدس جاء تحت تاثير المجموعه الصهيونية المحيطه به الا ان ردود الفعل على هذا القرار اسلاميا وفلسطينيا وعربيا جاءت دون المستوى ورغم الانحياز الامريكى لاسرائيل الا انه لايوجد بديل لها فى عملية السلام لانها الوحيده القادرة على الزام اسرائيل بالجلوس على طاولة المفاوضات لذلك يجب ان نركز جهودنا على وضع خطط كامله للضغط على الادارة الامريكيه من خلال سلاح المال لان العرب لديهم مليارات فى البنوك الامريكية خاصة ان منظمة ايباك وهى احد اكبر المنظمات اليهودية فى الولايات المتحده اعلنت ان اى حل يتأتى الا من خلال حل الدولتين ،حتى اليمين الاسرائيلى وبالنسبة للضفه الغربية يكون هناك كنتونات مع استمرار المستوطنات التى تشكل 60% من مساحة الضفه على ان تحاط تلك الكنتونات باسلاك شائكة او جدار فاصل على ان تستخدم الموانئ الاسرائيلية اما القدس فسوف تقسم اى 3 اقسام القدس الغربيه وسوف تضم حائط البراق والقدس الشرقية وتضم القدس وابوديس والتى تصبح عاصمة الدولة الفلسطينية وتدول كنيسة القيامة والمسجد الاقصى والحوض المقدس بشقه الاسلامى والمسيحى ويصبح تحت اشراف اجهزة فلسطينية اسرائيلية دولية .
-وماهى رؤيتك لقرار ابو مازن باستبعاد الولايات المتحده فى عملية السلام باعتبارها شريكا غير نريه ؟
هذا قرار للاستهلاك المحلى فقط فلا زال هناك وفد امريكى امنى يعمل فى اراضى السلطة الفلسطينية ولا يزال هناك تنسيق امنى بين السلطه واسرائيل كما ان حماس ايضا مدانه لان لديها اتفاق تمتد من غزه الى اراضى الضفه ولكنها لا ترسل مقاتليها عبر هذه الاتفاقات للعمل ضد قوات الاحتلال .
-هناك توقعات بقيام اسرائيل بتوجيه ضربه الى قطاع غزه او حزب الله خلال المرحلة القادمه فما هى احتمالات ذلك ؟
لا اعتقد ان اسرائيل سوف تقدم على ضرب غزه لان الفصائل لم تقوم بعمليات تدفع اسرائيل لتوجيه تلك الضربه كما ان الوفد الامنى المصرى حذر حماس والفصائل من القيام بعمليات تعطى لاسرائيل المبرر لتوجيه تلك الضربة وكذلك لا اعتقد ان اسرائيل سوف توجه ضربة لايران او حزب الله بعد تحذيرات بوتين بان روسيا لن تقف مكتوفة اليد اذا تعرض احد حلفائها للتهديد .