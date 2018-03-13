أيمن الرقب القيادي بالتيار الاصلاحي الفلسطيني لـ (الزمان): فتح وحماس تتحملان فشل المصالحة

.. وحصلت على معلومات مؤكدة عن صفقة القرن وهذه تفاصيلها

القاهرة‭ – ‬حاوره‭ : ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬الماضية‭ ‬حراكا‭ ‬سياسيا‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬مصرية‭ ‬لاجراء‭ ‬مصالحه‭ ‬فلسطينية‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الفيصليين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ .‬ففى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬زار‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬حماس‭ ‬القاهرة‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الاصلاحي‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬بزيارة‭ ‬مماثلة‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬حماس‭ ‬والمسؤولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وعقب‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬كان‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭/ ‬ايمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادى‭ ‬بالتيار‭ ‬الاصلاحى‭.‬

‭-‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تعثر‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الفشل؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الطرفين‭ ‬يتحملان‭ ‬المسئولية‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬برئاسة‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬تتحمل‭ ‬المسئولية‭ ‬الاكبر،‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬لابو‭ ‬مازن‭ ‬ان‭ ‬يتجاوز‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬حماس‭ ‬حل‭ ‬اللجنه‭ ‬الادارية‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬وكان‭ ‬وقتئذ‭ ‬فى‭ ‬الامم‭ ‬امتحده‭ ‬وكان‭ ‬بامكانه‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وانهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬جهد‭ ‬مصرى‭ ‬خالص‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬واستمر‭ ‬فى‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬اعلن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يلغى‭ ‬كل‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬ويذهب‭ ‬الى‭ ‬ابعد‭ ‬الحدود‭ ‬فى‭ ‬المصالحة‭ ‬واعتقد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬الانقسام‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬وانما‭ ‬يحتاج‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬خطوات‭ ‬وبحكم‭ ‬رؤية‭ ‬مصر‭ ‬السياسيه‭ ‬خشيت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬امريكية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬السياسية‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬موظف‭ ‬تابعين‭ ‬لحماس‭ ‬طبقا‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬وموسى‭ ‬ابو‭ ‬مرزوق‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬استبعاد‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬موظفى‭ ‬فتح‭ ‬والتى‭ ‬تم‭ ‬احالتهم‭ ‬الى‭ ‬التقاعد‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬بدات‭ ‬حماس‭ ‬تتراجع‭ ‬عنه‭ ‬وتطالب‭ ‬باستيعاب‭ ‬كل‭ ‬موظفيها‭ ‬ولها‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬وهناك‭ ‬امر‭ ‬اخر‭ ‬خاص‭ ‬بحماس‭ ‬هو‭ ‬الجباية‭ ‬اتى‭ ‬تدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬عبر‭ ‬الضرائب‭ ‬وتاخذ‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬السلطه‭ ‬عبر‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالمقاصه‭ ‬عبر‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬وتودع‭ ‬فى‭ ‬خزينة‭ ‬السلطة‭ ‬ويتعرض‭ ‬بعض‭ ‬منه‭ ‬لسطو‭ ‬اسرائيل‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬السلطه‭ ‬على‭ ‬معابر‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فى‭ ‬مجملها‭ ‬بقيت‭ ‬مايسمى‭ ‬بالصناديق‭ ‬الخاصه‭ ‬بعض‭ ‬الجبايات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوزارات‭ ‬والتى‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬اجمالى‭ ‬الضرائب‭ ‬او‭ ‬اجماى‭ ‬الجبايات‭ ‬فطلبت‭ ‬السلطة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬وتعمل‭ ‬مصر‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬لتلك‭ ‬المشكله‭ ‬لتمكين‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬اداء‭ ‬دورها‭ ‬ورغم‭ ‬الجهد‭ ‬المصرى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬والرئاسه‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بدات‭ ‬تطلق‭ ‬تصريحات‭ ‬مسيئة‭ ‬للدور‭ ‬المصرى‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بالسماح‭ ‬بادخال‭ ‬بضائع‭ ‬لقطاع‭ ‬غزه‭ ‬حيث‭ ‬اعتبرته‭ ‬فتح‭ ‬خلخله‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصاحه‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ادخلت‭ ‬تلك‭ ‬البضائع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬فلسطينى‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬يعاقب‭ ‬الشعب‭ ‬افلسطينى‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬والذى‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬بعد‭ ‬احداث‭ ‬13‭ ‬جزيران‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬لن‭ ‬يكرر‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬وسوف‭ ‬ينفجر‭ ‬فى‭ ‬وجه‭ ‬اسرائيل‭ ‬وهذا‭ ‬سوف‭ ‬يدخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فى‭ ‬حسابات‭ ‬معقدة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬بتهديد‭ ‬امن‭ ‬اسرائيل‭ ‬وهو‭ ‬مايدفع‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬اتحرك‭ ‬لانقاذها‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬الظروف‭ ‬فان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تسلك‭ ‬كل‭ ‬اطرق‭ ‬لانجاح‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬وذلك‭ ‬يتعلق‭ ‬بالامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬الرؤية‭ ‬الامريكية‭ ‬لانها‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬سوف‭ ‬يتحولون‭ ‬الى‭ ‬داعش‭ ‬جديد‭ ‬يهدد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬اجهد‭ ‬المصرى‭ ‬ينحاز‭ ‬لطرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاخر؟

مصر‭ ‬تسير‭ ‬فى‭ ‬شقين‭ ‬هما‭ :‬

1-شق‭ ‬يتعلق‭ ‬بامن‭ ‬مصر‭ ‬القومي‭ ‬والعربي‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ .‬

2-شق‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجانب‭ ‬الانسانى‭ ‬لان‭ ‬1‭/‬3‭ ‬سكان‭ ‬غزه‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيه‭ ‬المصرية‭ ‬وعلاقة‭ ‬نسب‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬المصرى‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فان‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لانحياز‭ ‬الطرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاخر‭ ‬وهى‭ ‬تقفعلى‭ ‬مسافه‭ ‬واحده‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬سوف‭ ‬تكلل‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬بالنجاح‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬التزمت‭ ‬رغم‭ ‬الضغوط‭ ‬التى‭ ‬مورست‭ ‬عليها‭ ‬ورغم‭ ‬الاموال‭ ‬التى‭ ‬تقدمها‭ ‬دولتان‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجغرافيا‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬بحكم‭ ‬علاقة‭ ‬الجوار‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزه‭ ‬واعتقد‭ ‬انها‭ ‬دفعت‭ ‬الثمن‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬دفع‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وسوف‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬تكلف‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬منصبه‭ .‬

‭-‬ماهي‭ ‬ابعاد‭ ‬زيارة‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬للقاهرة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬ونتائجها‭ ‬؟

النائب‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬قائد‭ ‬تيار‭ ‬الاصلاح‭ ‬الديمقراطى‭ ‬يعتبر‭ ‬مصر‭ ‬موطنه‭ ‬الثانى‭ ‬بعد‭ ‬الامارات‭ ‬وجاءت‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬اتوقيت‭ ‬متزامنه‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الاصلاح‭ ‬الديمقراطى‭ ‬للقاهره‭ ‬ولقاءه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬سمير‭ ‬المشهراوى‭ ‬والتى‭ ‬تناولت‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬المصالحه‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬وكشف‭ ‬دحلان‭ ‬فى‭ ‬لقاء‭ ‬تليفزيونى‭ ‬اجرته‭ ‬معه‭ ‬قناة‭ ‬تين‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬ابعاد‭ ‬تلك‭ ‬المباحثات‭ ‬وانه‭ ‬من‭ ‬الضرورى‭ ‬اولا‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬ونحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لذلك‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومه‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬تحدد‭ ‬جدول‭ ‬زمنى‭ ‬لاجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬وابو‭ ‬مازن‭ ‬يدرك‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬اجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬وابو‭ ‬مازن‭ ‬يدرك‭ ‬انها‭ ‬اذا‭ ‬اجريت‭ ‬لن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيس‭ ‬للسلطه‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬اصرار‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬المركزى‭ ‬فى‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬فى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬تحت‭ ‬بنادق‭ ‬الاحتلال‭ ‬والخروج‭ ‬بقرارات‭ ‬هزيله‭ ‬تم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬اخر‭ ‬فى‭ ‬يونيو‭ ‬القادم‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطنى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬يعنى‭ ‬تكريس‭ ‬الانقسام‭ ‬لذلك‭ ‬تحدث‭ ‬دحلان‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬انقاذ‭ ‬وطنى‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ويعقد‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭ ‬لانهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬وهناك‭ ‬تقارب‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬طلب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬توسط‭ ‬مصر‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬؟

مصر‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬المجاوره‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬يتطلب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬قوية‭ ‬وموحدة‭ ‬حتى‭ ‬يمكنها‭ ‬مواجهة‭ ‬حماس‭ ‬او‭ ‬اى‭ ‬تنظيم‭ ‬اسلامى‭ ‬راديكالى‭ ‬اخر‭ ‬واستطاع‭ ‬عباس‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬اللبنانى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬المخابرات‭ ‬اللبنانى‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬ودحلان‭ ‬فى‭ ‬الاردن‭ ‬ولكن‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬تراجع‭ ‬فى‭ ‬اللحظات‭ ‬الاخيره‭ ‬لانه‭ ‬يدرك‭ ‬قوة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬والشعبية‭ ‬التى‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬واتى‭ ‬تزيد‭ ‬يوم‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬فقط‭ ‬لاحب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلى‭ ‬بل‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولى‭ ‬ويدرك‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬انه‭ ‬لو‭ ‬رفع‭ ‬سكينة‭ ‬الرواتب‭ ‬عن‭ ‬كوادر‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬لانضموا‭ ‬الى‭ ‬دحلان‭ ‬ولتحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬بين‭ ‬دحلان‭ ‬وابو‭ ‬مازن‭ ‬واجتمع‭ ‬السيسى‭ ‬وملك‭ ‬الاردن‭ ‬واعلنا‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفى‭ ‬بمطار‭ ‬القاهره‭ ‬الى‭ ‬ترحيبهما‭ ‬بتحقيق‭ ‬مصالحه‭ ‬داخليه‭ ‬فى‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬لقاء‭ ‬كان‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬بن‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬ودحلان‭ ‬وتم‭ ‬ارسال‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬الى‭ ‬القاهره‭ ‬برئاسة‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬وعاد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الزياره‭ ‬وعلى‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬تخريبى‭ ‬فى‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬او‭ ‬تنظيم‭ ‬موالى‭ ‬لها‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬لانها‭ ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬هى‭ ‬قضية‭ ‬امن‭ ‬قومى‭ ‬لمصر‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬فاروق‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬باعتبار‭ ‬انها‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬اول‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬دحلان‭ ‬وحماس‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لدحلان‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬؟

عرضت‭ ‬على‭ ‬دحلان‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬سياسى‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬مفضلا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬الانتخابات‭ ‬ويقوم‭ ‬بتمويلها‭ ‬دحلان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اصدقائه‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬الامارات‭ ‬والتى‭ ‬تقدم‭ ‬مبلغ‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬لاقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬وتوزيع‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭ ‬وهناك‭ ‬دفعة‭ ‬مساعدات‭ ‬اخرى‭ ‬تنتظر‭ ‬اتمام‭ ‬المصالحة‭ .‬

‭-‬ماهى‭ ‬توقاعتك‭ ‬بالنسبه‭ ‬لمسار‭ ‬نقل‭ ‬السفاره‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬وصفقة‭ ‬القرن‭ ‬التى‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬ترامب‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بنقل‭ ‬السفاره‭ ‬الامريكيه‭ ‬الى‭ ‬اقدس‭ ‬جاء‭ ‬تحت‭ ‬تاثير‭ ‬المجموعه‭ ‬الصهيونية‭ ‬المحيطه‭ ‬به‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اسلاميا‭ ‬وفلسطينيا‭ ‬وعربيا‭ ‬جاءت‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬ورغم‭ ‬الانحياز‭ ‬الامريكى‭ ‬لاسرائيل‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لايوجد‭ ‬بديل‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬لانها‭ ‬الوحيده‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬الزام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالجلوس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نركز‭ ‬جهودنا‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬كامله‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلاح‭ ‬المال‭ ‬لان‭ ‬العرب‭ ‬لديهم‭ ‬مليارات‭ ‬فى‭ ‬البنوك‭ ‬الامريكية‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬منظمة‭ ‬ايباك‭ ‬وهى‭ ‬احد‭ ‬اكبر‭ ‬المنظمات‭ ‬اليهودية‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬اعلنت‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬حل‭ ‬يتأتى‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬،حتى‭ ‬اليمين‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للضفه‭ ‬الغربية‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬كنتونات‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المستوطنات‭ ‬التى‭ ‬تشكل‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الضفه‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تحاط‭ ‬تلك‭ ‬الكنتونات‭ ‬باسلاك‭ ‬شائكة‭ ‬او‭ ‬جدار‭ ‬فاصل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬الموانئ‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬اما‭ ‬القدس‭ ‬فسوف‭ ‬تقسم‭ ‬اى‭ ‬3‭ ‬اقسام‭ ‬القدس‭ ‬الغربيه‭ ‬وسوف‭ ‬تضم‭ ‬حائط‭ ‬البراق‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وتضم‭ ‬القدس‭ ‬وابوديس‭ ‬والتى‭ ‬تصبح‭ ‬عاصمة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتدول‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬والمسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬والحوض‭ ‬المقدس‭ ‬بشقه‭ ‬الاسلامى‭ ‬والمسيحى‭ ‬ويصبح‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬اجهزة‭ ‬فلسطينية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬دولية‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لقرار‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬باستبعاد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬باعتبارها‭ ‬شريكا‭ ‬غير‭ ‬نريه‭ ‬؟

هذا‭ ‬قرار‭ ‬للاستهلاك‭ ‬المحلى‭ ‬فقط‭ ‬فلا‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬وفد‭ ‬امريكى‭ ‬امنى‭ ‬يعمل‭ ‬فى‭ ‬اراضى‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬امنى‭ ‬بين‭ ‬السلطه‭ ‬واسرائيل‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬ايضا‭ ‬مدانه‭ ‬لان‭ ‬لديها‭ ‬اتفاق‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬غزه‭ ‬الى‭ ‬اراضى‭ ‬الضفه‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬ترسل‭ ‬مقاتليها‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬للعمل‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ .‬

‭-‬هناك‭ ‬توقعات‭ ‬بقيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربه‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬او‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمه‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬احتمالات‭ ‬ذلك‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬غزه‭ ‬لان‭ ‬الفصائل‭ ‬لم‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تدفع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتوجيه‭ ‬تلك‭ ‬الضربه‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬الامنى‭ ‬المصرى‭ ‬حذر‭ ‬حماس‭ ‬والفصائل‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تعطى‭ ‬لاسرائيل‭ ‬المبرر‭ ‬لتوجيه‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬وكذلك‭ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬توجه‭ ‬ضربة‭ ‬لايران‭ ‬او‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬تحذيرات‭ ‬بوتين‭ ‬بان‭ ‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬تقف‭ ‬مكتوفة‭ ‬اليد‭ ‬اذا‭ ‬تعرض‭ ‬احد‭ ‬حلفائها‭ ‬للتهديد‭ .‬